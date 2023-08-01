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"Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar ciddi güvenlik sorununa dönüştü"
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01 Ağustos 2023 Salı 16:42:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 16:42:00

İsveç Başbakanı: Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar ciddi güvenlik sorununa dönüştü

Kaynak: AA

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonların ülkesinde ciddi güvenlik sorununa dönüştüğünü ve hükümetinin bu sorunun çözümü için çalıştığını söyledi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile son haftalarda İsveç'te Kur'an-ı Kerim provokasyonları ile ortaya çıkan güvenlik açığı ve toplumu korumaya yönelik atılacak adımlar hakkında basın toplantısı düzenledi.

Provokasyonların ardından dış dünyada İsveç'in imajının değiştiğini belirten Kristersson, "Bu durum ve NATO üyeliğimizi engellemek için aleyhimizde yapılanlar, yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı güvenliğimizi ciddi şekilde etkiliyor. Bu ciddi güvenlik sorunlarının önlenmesi için hükümet çalışıyor, bu doğrultuda iç sınır kontrollerini devreye sokabiliriz." ifadelerini kullandı.

İsveç'in kötüleşen güvenlik durumuna dikkat çeken Adalet Bakanı Gunnar Strömmer de iç sınır kontrollerinin perşembe günü başlayabileceğini belirterek "İç sınır kontrolleri polisin çalışmalarını güçlendirir, güvenliği tehdit eden yolcuların tespitinde yarar sağlayabilir. Amaç, iç güvenliğe yönelik tehditleri önlemek." dedi.

İSVEÇ HÜKÜMETİ KAMU DÜZENİ YASASI'NDA DEĞİŞİKLİK İÇİN ÇALIŞACAK

Strömmer öte yandan nefret suçlarının kapsamını, kutsal kitaplara yönelik yasağı içerecek şekilde değiştirmeyi planlamadıklarını, bunun yerine Kamu Düzeni Yasası'nın, kutsal kitapların yakılmasının önlenmesi için hem polise hem de hükümete daha fazla yetki verecek şekilde nasıl değiştirilebileceğini incelemeyi düşündüklerini kaydetti.

İSVEÇ'TE 3 YERDE KUR'AN YAKMA İZNİ İSTEYEN TALEPLER GERİ ÇEKİLDİ

Kristersson ve Strömmer'in basın toplantısı ile eş zamanlı olarak İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla tanınan Irak asıllı Salwan Momika, hafta içi Stockholm'de 3 bölgede Kur'an-ı Kerim yakmak için polisten istediği izin taleplerini geri çekti.

Momika, Stockholm'ün Botkyrka bölgesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi ile İran Büyükelçiliği önünde, ayrıca Stockholm şehir merkezinde Kur'an-ı Kerim yakmak için izin istemişti.

İsveç'te son olarak 31 Temmuz'da Momika, İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı.

Etiketler : isveç kuranı kerim provokasyon
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