İsveç'ten Türkiye'yi ikna için yeni adım

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'ye geldi.

Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği resmi temaslarda bulunacağı belirtilen Kristersson, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kristersson, "İsveç parlamentosu Türkiye ile 'İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu' kurulması için çalışma başlatıldığını duyurmak isterim. İsveç Muhtırayı sonuna kadar uygulayacak. İsveç terör örgütleriyle (PKK/PYD) diyaloğa girmeyecek." dedi.

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