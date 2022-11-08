İsveç'ten Türkiye'yi ikna için yeni adım

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08 Kasım 2022 Salı 11:53:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 11:53:00

İsveç Başbakanı Kristersson: Terör örgütleriyle (PKK/PYD) diyaloğa girilmeyecek

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "İsveç parlamentosu Türkiye ile 'İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu' kurulması için çalışma başlatıldığını duyurmak isterim. İsveç Muhtırayı sonuna kadar uygulayacak. İsveç terör örgütleriyle (PKK/PYD) diyaloğa girmeyecek." açıklamasında bulundu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'ye geldi.

Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği resmi temaslarda bulunacağı belirtilen Kristersson, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kristersson, "İsveç parlamentosu Türkiye ile 'İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu' kurulması için çalışma başlatıldığını duyurmak isterim. İsveç Muhtırayı sonuna kadar uygulayacak. İsveç terör örgütleriyle (PKK/PYD) diyaloğa girmeyecek." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : PKK/PYD İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Türkiye-İsveç ilişkileri
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