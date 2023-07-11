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11 Temmuz 2023 Salı 12:28:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 12:28:00

İsveç Başbakanı Kristersson: Hükümet, Türkiye'nin isteklerini önemsedi

Kaynak: AA

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, hükümetin, terörle mücadele başta olmak üzere, Türkiye'nin isteklerini önemsediğini ve yerine getirmede irade gösterdiğini söyledi.

Kristersson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye, İsveç ve NATO arasında Vilnius'ta varılan uzlaşıyı değerlendirdi.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk etme kararına değinen Kristersson, Türkiye'nin çekincelerini iyi bildiklerini aktardı.

Ulf Kristersson, "İsveç hükümeti, üzerinde çok çalıştığı terörle mücadele başta olmak üzere, Türkiye'nin isteklerini önemsedi ve yerine getirmede irade gösterdi. Uzun süredir bu konuda yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bizim söylediklerimiz ve yaptıklarımızdan Türkiye'nin de ikna ve emin olması önemli." ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Billström, İsveç'in, Üçlü Daimi Ortak Mekanizma'da alınan kararları yerine getirdiğini belirtti.

Etiketler : İSVEÇ NATO BİLLSTRÖM
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