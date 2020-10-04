  • BIST
    1145.03
  • Dolar
    7,7612
  • Euro
    9,0991
  • Altın
    473,8690
İstanbul
18 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Manchester City, Leeds United ile berabere kaldı
Adana'da uyuşturucu operasyonu!
Poğaça hırsızı kameraya böyle yakalandı
Hacı İbrahim Ağa Camisi'nde restorasyon başladı
Çevresini ve hayvanları korumayan insan, kendi sonunu hazırlamıştır
Van'da 27 kilo 794 gram eroin ele geçirildi
Ürdün'de hükümet istifa etti
Yunanistan'ın 'NAVTEX' oyunu: Atina müzakere masasını sabote ediyor
Müebbet hapsi ilk 3 rapor nedeniyle bozulmuştu... 4. rapor: ‘Cezai ehliyeti tam'
İşte Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum!
Altınordu, Yiğithan Güveli'yi kadrosuna kattı
İsveç Azerbaycan Koordinasyon Şurası: Kim ne yaparsa yapsın Azerbaycan haklı davasından geri adım at ...
Kırgızistan'da halk sandık başında!
Eljif Elmas, koronavirüse yakalandı
2 kente 'yıkıcı deprem' uyarısı
Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs ölümleri artıyor
Selçuk Bayraktar paylaştı: Akıncı'nın sesini merak edenler için
Mısır İhvanı: İdamların amacı gençlere gözdağı vermek
7 ay sonra ortaya çıktı! Koronaya karşı 'gargara' dedi
Maskelerle ilgili korkutan iddia!
Müteahhitler 15 sınıfa ayrıldı!
Akdeniz'de korkutan deprem
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Çok fazla zayiatımız var
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 514 bini aştı
04 Ekim 2020 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:04 Ekim 2020 Pazar 10:15:00

İsveç Azerbaycan Koordinasyon Şurası: Kim ne yaparsa yapsın Azerbaycan haklı davasından geri adım atmayacak, hakkını alacak

Kaynak: AA

ABONE OL

İsveç Azerbaycan Koordinasyon Şurası, Ermenistan askerlerinin işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ'dan geri çekilmesi gerektiği, Eminbaylı, ''Bölgeye PKK terör örgütü bile Ermenistan'ı savunmak için gitti. Kim ne yaparsa yapsın Azerbaycan haklı davasından geri adım atmayacak, hakkını alacak.'' dedi.

İsveç Azerbaycan Koordinasyon Şurası, Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a destek verdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Clarion Hotel'de, İsveç Azerbaycan Koordinasyon Şurası tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Şura Başkanı İrade Alieja Södenberg, Azerbaycan halkının yanında olduklarını ve Ermenistan askerlerinin işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ'dan geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

Ermenistan askerlerin önceden yapılan anlaşmaları rafa kaldırarak yeniden Azerbaycanlı sivillere saldırdığının altını çizen Södenberg, "Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve AGİT Minsk grubunu göreve çağırıyoruz. Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları terk ederek asıl sahibi Azerbaycan'a bırakması lazım." dedi.

İsveç Azerbaycan Federasyonu Başkan Yardımcısı Teymur Eminbaylı da 30 yıldır Ermenistan'ın Hocalı soykırımına seyirci kalanların, Azerbaycan'ın halkını savunmasından rahatsız olduklarını vurguladı.

Eminbaylı, ''Bölgeye PKK terör örgütü bile Ermenistan'ı savunmak için gitti. Kim ne yaparsa yapsın Azerbaycan haklı davasından geri adım atmayacak, hakkını alacak.'' ifadesini kullandı.

Azerbaycanlı yazar Eluca Atalı ise Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal etmesinden sonra sorunu çözmek için AGİT Minsk Grubu kurulduğuna dikkat çekerek, "Minsk Grubu'na güvenmiyorum. 30 yıldır sorunu çözmedikleri gibi Ermenistan'ın çıkarları doğrultusunda hareket ediyorlar. Biz savaş istemiyoruz, barış istiyoruz. Barışın tek şartı da Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER