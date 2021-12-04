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04 Aralık 2021 Cumartesi 09:35:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 09:36:00

İstihbarat belgeleri ortaya çıkardı! Rusya, Ukrayna'yı işgale hazırlanıyor

Kaynak: AA

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ABD istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'ya 175 bin askerin katılacağı bir saldırı hazırlığı yaptığı konusunda uyardı.

İstihbaratın Washington Post gazetesine sızdırdığı belgede, Rus ordusunun gelecek yılın başlarından itibaren Ukrayna'ya farklı cephelerden saldırı başlatacağı öne sürüldü.

Rus birliklerinin konumlarını da içeren belgede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimini 175 bin askerle yapacağı iddia edildi.

Belgede yeni top ve dolaylı atış ekipmanının yanı sıra 50 taktiksel birliğin Rusya tarafından Ukrayna sınırının yakınındaki birçok noktaya konuşlandırıldığı ileri sürüldü.

Ukrayna, Rusya'nın sınıra 94 bin asker yığdığını ileri sürerken, ABD istihbaratının belgesinde şu anda taktik taburların toplam asker sayısının 70 bin civarında olduğu, bu sayının yakın zaman içinde 175 bine çıkacağı ve Rusya'nın hedef şaşırtmak için sürekli bir şekilde askerleri sınır boylarına sevk edip geri çektiği öne sürüldü.

Belgede, Rusya'nın daha önce de sınıra yığınak yapmasının işgalin hazırlık tatbikatı olduğu ifade edilirken, Rus ordusunun işgali hızlandırmak için şu anki konumlarındaki eğitim ekipmanlarını bırakıp yola devam edebileceği iddia edildi.

Washington Post gazetesine konuşan bir yetkili ise Rusya'nın mevcut yığınağının bahar aylarında Ukrayna sınırına yaptığı yığınağın iki katı kadar olduğunu öne sürdü.

Etiketler : rusya ukrayna abd istihbarat işgal
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