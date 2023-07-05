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İşte senin besleme teröristin!
05 Temmuz 2023 Çarşamba 07:47:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 07:47:00

İşte senin besleme teröristin

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Fransa'nın Elysee Sarayı'nda defalarca ağırladığı PKK/YPG'li teröristler, ülkedeki protestoculara destek verdi. Örgütün kadın yapılanması, "Yaşasın Rojova'dan Fransa'ya halkların direnişi" yazılı fotoğrafı paylaştı.

Macron'un Elysee'de defalarca ağırlayıp sırtını sıvazladığı terör örgütü PKK/YPG'nin kadın yapılanması YPJ, Fransa'yı ateşe veren protestoculara destek çıktı.

Fransa'da 27 Haziran'da Nahel M. (17) isimli Cezayir uyruklu bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesi sonrası ülke yangın yerine döndü. Hemen tüm kentlerde başlayan protesto gösterileri, çatışmalara ve yağma olaylarına dönüştü. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron protestoculara karşı sert güvenlik önlemleri alırken, ayaklananlara terör örgütü PKK/YPG'den destek geldi. PKK/YPG'nin kadın yapılanması YPJ'li teröristler, "Yaşasın Rojova'dan Fransa'ya halkların direnişi" yazılı kağıtla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaştı.

MADALYA VERMİŞLERDİ

Fransa, aynı terör örgütünün yöneticisini mart ayında Senato'da ağırlamıştı. Fransız-Kürt İşadamları Derneği'nin Fransız Senatosu'nda mart ayında düzenlediği 'Nevruz Resepsiyonu'na YPG sözcüsü Nuri Mahmud ve YPJ sözcüsü Ruksan Mihemed de katılmış, iki teröriste, Suriye'de "DEAŞ'a karşı cesur mücadele yürüttükleri" bahanesiyle onur ödülü madalyası verilmişti.

MACRON DA SARAYDA AĞIRLADI

Macron, Mart 2018'de, aralarında PYD yöneticisi Asya Abdullah'ın da olduğu ve çatısını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG yöneticilerinden oluşan heyeti kabul etmiş, "Türkiye ile SDG arasında diyalog kurmaya yardımcı olabileceği"ni söylemişti. Ekim 2019'da da, SDG'nin temsilcisi Ilham Ahmed ile Elysee Sarayı'nda görüşerek, Paris'in DEAŞ'a karşı verilen mücadeleyi desteklediğini belirten Macron, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına ilişkin "derin endişeleri bulunduğu"nu söylemişti. Macron, Temmuz 2021'de SDG'li İlham Ahmed, PYD'li Berivan Halid ve Deyrizor temsilcisi Hasan Yusuf'u Elysee'de kabul etmişti. Macron, daveti üzerine yapılan görüşmede, "Kürtlerin kontrolündeki Kuzeydoğu Suriye'deki savaşçıların cesaretini ve yerel halkın DEAŞ'a karşı verdiği mücadelede katlandığı fedakarlıkları selamladığı"nı söylemiş, Paris'in SDG ile birlikte terörizme karşı savaşmaya devam edeceğini dile getirmişti.

'SOYKIRIM' TASARISINI KABUL ETTİ

İktidar partisi Rönesans›ın azınlıkta olduğu Fransız Senatosu›nda, Kahramanmaraş depreminin yaşandığı 6 Şubat›tan bir gün sonra da, «Türkiye›nin Keldani ve Süryaniler'e soykırım uyguladığı" iddiasını içeren bir karar tasarısı kabul edilmişti.

O YPJ'Lİ ELYSEE'DE

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Şubat 2015'te PYD'nin Eşbaşkanı Asya Abdullah ile YPJ'nin en üst düzey yöneticisi Nesrin Abdullah'ı Elysee Sarayı'nda kabul etmişti. Abdullah, Hollande'ın özel davetiyle gerçekleşen görüşmeye, üzerindeki kamuflajla katılmıştı. PYD'li Zuhat Kobani, ziyaretle ilgili "Heyetin Paris'e gelmesi için her türlü kolaylık ivedilikle sağlandı. Fransa, DEAŞ'a karşı savaşa öncülük etmek istiyor ve bu çerçevede Rojova'nın aktörleriyle işbirliğinin yollarını arıyor" demişti.

Etiketler : Fransa François Hollande PYD yöneticisi Asya Abdullah
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