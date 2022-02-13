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13 Şubat 2022 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 11:00:00

İşte masadaki 3 senaryo! Durum çok vahim

Kaynak: Hürriyet

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Rusya-Ukrayna krizinde tüm çabalara rağmen sular durulmuyor. Dış politika analisti ve Margaret Thatcher'ın eski yardımcısı Nile Gardine Rusya'nın hayata geçirebileceği 3 senaryoyu açıklarken durumun çok vahim olduğunu ifade etti.

Rusya - Ukrayna sınırındaki gerilim devam ederken, İngiltere ve ABD'den gelen Haberler krizin ulaştığı boyutları gözler önüne serdi.

Tansiyonu düşürmek için bir dizi diplomatik adım atılsa da henüz somut bir sonuç elde edilebilmiş değil. Haliyle bölgede tansiyon bir türlü düşürülemiyor ve savaş ihtimali artık daha yüksek sesle dile getiriliyor.

İngiliz yetkililer Rusya'nın Ukrayna saldırısını 'haklı' göstermek için bir 'sahte bayrak' (false flag) operasyonu hazırlığı içinde olduğuna inanıyor.

The Telegraph'a konuşan bir Whitehall kaynağı, Kremlin'in Rus birliklerinin Ukrayna'ya yönelik bir saldırıyı haklı çıkarak koşulları yaratmak için hazırlandığını belirtti.

Bölgedeki gelişmeler ile 1930'lu yıllarda Hitler Almanya'sının Çekoslavakya politikası arasında benzerliklere dikkat çekiliyor. Bu benzerliğe atıfta bulunan kaynak 'Kararımızı sürdürmek, tarihsel paralellikleri hatırlamak ve hatayı tekrarlamamak bizi cesaretlendiriyor' diyor.

CIA TARİH VERDİ

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), raporu ise İngiliz yetkililerin iddialarını kanıtlar nitelikte. Zira CIA müttefik kuvvetlere çarşamba günü işgalin gerçekleşebileceğini bildirdi.

Ülke basınına göre, CIA raporu bu iddiasını Rus merkez komutanlığından karadaki birliklere gönderilen mesajlara dayandırdı.

Dış politika analisti ve Margaret Thatcher'ın eski yardımcısı Nile Gardine Rusya'nın hayata geçirebileceği 3 senaryoyu açıkladı.

'Durum çok vahim ve bir Rus işgali ile karşı karşıyayız' diyen Gardine 'Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kontrolünü ele geçirmek ve hatta tüm ülkeyi işgal etmek için harekete geçebilir' dedi.

Bu iki senaryonun gerçekleşmesi durumunda batı ittifakını zor günler beklediğinin altını çizen Gardine 'Batı Ukrayna hakkında hiçbir şey yapmazsa, Putin bundan sonra onları NATO ülkeleriyle test edecek' dedi.

Rusya'nın Belarus ile birlikte gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar ise 'saldırı'nın son hazırlıkları olarak değerlendiriliyor.

2014'TE DE REDDETMİŞTİ

Rusya Ukrayna sınırındaki askeri varlığının bir işgal hazırlığı olmadığını her fırsatta dile getiriyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.

KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Etiketler : Rusya - Ukrayna ABD SAVAŞ
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