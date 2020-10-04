İşte Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum!

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 7’nci gününde ilerlemesini ve Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeyi sürdürdü. Çatışmalar, Cebrayıl-Fuzuli ve Ağdere-Terter yönünde yoğunlaştı. Azerbaycan askerleri, Cebrayıl-Fuzuli istikametinde Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı. Şiddetli çatışmalara sahne olan Ağdere Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepelerin Azerbaycan ordusuna geçtiği belirtildi.

ESKİ ADINA KAVUŞTU

Hürriyet'in haberine göre, Madagiz köyü de ele geçirilen yerlerden biri oldu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter’dan, “Bugün Madagiz’de Azerbaycan bayrağı dikildi” mesajını paylaştı. Aliyev daha sonra bölgeye tarihteki adı “Sukovuşan” isminin geri verileceğini duyurdu. Aliyev ayrıca Terter bölgesindeki Talış, Cebrayil bölgesindeki Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Guyçağ ile Fuzuli bölgesindeki Aşağı Abdulrahmanlı köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

ERMENİSTAN’A DARBE

Dün ayrıca Ermenistan ordusunun 5 zırhlı aracı ile sahra karargahı ve çok sayıda tankı imha edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, 27 Eylül-2 Ekim tarihlerinde, Ermenistan’ın 230 tank ve zırhlı aracı, 250 top ve füze sistemi, 38 hava savunma sistemi, 10 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 7 mühimmat deposu, 130’dan fazla askeri aracı ve bir S-300 sistemi imha edildi.

CEPHEDE MORAL YÜKSEK

Karabağ’da bulunan Hürriyet ekibi, Azerbaycan ordusunun mevzilerine girdi. Hürriyet’e konuşan Azeri askerler, “İşgal altındaki Karabağ’ı Azat etmeye az kaldı. Öz topraklarımızı işgalden kurtaracağız. Ermenistan askerleri mevzileri bırakıp kaçarken sivilleri vuruyor” dedi.

EVLERİNİN ÖNÜNE SİPER KAZDILAR

Mevzilerini terk ederek kaçan Ermenistan askerleri, Ağdam iline bağlı Hındıristan, Alibeyli, Ahmedağalı ve Seferli köyleriyle Guzanlı kasabasına top atışıyla saldırdı. En yoğun saldırı Terter kentine oldu. Ermenistan ordusu, Terter’e 2 binden fazla top mermisi attı. Terter’in Şıhark kasabası da Ermenistan askerlerinin top atışlarının hedefi oldu. Berde’nin Soğanverdiler ve Emirli köylerini top atışına tutan Ermenistan ordusu, Şemkir ilinin Sabirkent köyüne yaklaşık 10 Toçka-U taktik füzesi attı. Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerine yoğun saldırısının ardından çatışma bölgesinde kalanlar, evlerini terk ederek daha güvenli iç bölgelerde oturan yakınlarının yanına geçti.

ÖZ TOPRAĞIMDA ÖLÜRÜM

Bazı aileler ise çatışma bölgesinde kalan evlerini terk etmedi. Bu aileler, bombalardan korunmak için evlerinin önlerine kazdıkları siperlere ve evlerinin altındaki sığınaklara yerleşti. Sığınakta gelini Havva ve oğlu Hasan ile yaşayan 85 yaşındaki Zebile Hasanov, “Bize daha güvenli yerlere, Bakü’ye gidin diyorlar. Bakü’ye gitmeyeceğim. 85 yıldır bu topraklardayım, öleceksem öz topraklarımda öleceğim. Karabağ bizim, Ermenistan’a vermeyeceğiz. Öleceksem öz toprağımda öleceğim” dedi.