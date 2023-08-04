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İsraillilerin Netanyahu'ya desteği düşüşte
04 Ağustos 2023 Cuma 18:36:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 18:36:00

İsraillilerin Netanyahu'ya desteği düşüşte

Kaynak: AA

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İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırması, tartışmalı yargı reformu krizinin artmasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki bloka desteğin azaldığını gösterdi.

İsrail'in "Maariv" gazetesi, 507 İsrailliden oluşan rastgele bir örneklemi içeren Lazar Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen anketin sonuçlarını yayınladı.

Anket sonuçları, İsrail'de bugün seçimlerin yapılması halinde eski Savunma Bakanı Benny Gantz liderliğindeki muhalif "Ulusal Birlik" partisinin, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisine galip geleceğini gösterdi.

Sonuçlara göre, Meclis'e Ulusal Birlik Partisi 30, Likud Partisi 27 milletvekili sokabiliyor. Netanyahu bloku şu anda 64'e kıyasla toplamda 53 sandalye alırken, muhalefet partilerinin aldığı sandalye 56'dan 67'ye düştü.

Bu rakamlar, İsrail yasalarınca hükümetin kurulabilmesi için Meclis'te 61 milletvekilinin güven oyunu alması gerektiği için önem taşıyor.

Anket, İsrailliler arasında Likud, Ulusal Birlik ve Gelecek Var partilerinden oluşan bir ulusal birlik hükümeti kurulması konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu gözler önüne seriyor.

İsraillilerin yaklaşık yüzde 42'si ulusal birlik hükümetinin kurulmasını desteklerken, yüzde 45'i buna karşı çıkıyor. İsrail halkının yüzde 13'ü belirli bir görüşü olmadığını belirtiyor.

İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid, 1 Ağustos'ta, "Bu hiçbir zaman birlik hükümeti olmayacak, aksine teslim olma hükümeti olacak." ifadeleriyle Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümete katılmayı sert bir dille reddetmişti.

TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.

Etiketler : israil kriz yargı reformu blok destek netanyahu
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