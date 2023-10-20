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20 Ekim 2023 Cuma 07:48:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 07:48:00

İsrailli politikacıdan Rusya'ya tehdit: Bedelini ödeyeceksiniz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir çıkış gelmişti. Putin, İsrail'in, Gazze'deki saldırılarını "Trajedi, korkunç bir olay ve felaket" olarak nitelemesi bazı İsrailli grupların tepkisi çekti. Netanyahu'nun başında olduğu Likud Partisi'nden Amir Weitmann, Rusya devlet kanalı Russia Today'de (RT) Rusya'yı tehdit etti. Weitmann, "İsrail'in düşmanlarını desteklemenin bedelini ödeyeceksiniz." ifadesini kullandı.

Gazze'de sivil, çocuk, yaşlı, kadın ayırt etmeden bomba yağdıran İsrail ordusuna yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den beklenmedik bir çıkış gelmişti. Rusya'dan yükselen ses ise İsrail'de tepkiye neden oldu. Rusya devlet kanalı Russia Today'de (RT) konuşan İsrailli politikacı Amir Weitmann, açık açık Rusya'yı tehdit etti.

Gazze'de sivil, çocuk, yaşlı, kadın ayırt etmeden bomba yağdıran İsrail ordusu, binlerce masun cana kıydı. Dünyanın gözü gerçekleştirilen katliama, Batılı devletler de destek verdi.

Yaşanan insanlık dışı saldırılara Rusya'dan ise sert bir tepki geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin, İsrail güçleri tarafından son olarak hastaneye gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Trajedi, korkunç bir olay ve felaket. İnsani nitelik taşıyan bir yerde yüzlerce insan yaralandı ve yüzlercesi öldü. Bunun, bu çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmemiz gerektiğine dair bir işaret olmasını umuyorum. Taraflar, en azından bir şekilde temaslara, müzakerelere başlamalılar." açıklamasında bulundu.

"BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Rusya'dan yükselen ses ise İsrail'de tepkiye neden oldu. Rusya devlet kanalı Russia Today'de (RT) konuşan İsrailli politikacı Amir Weitmann, açık açık Rusya'yı tehdit etti. Netanyahu'nun başında olduğu İsrail'in iktidardaki Likud Partisi'nden Amir Weitmann, "İsrail'in düşmanlarını desteklemenin bedelini ödeyeceksiniz." şeklinde konuştu.

Sözlerini sürdüren Weitmann şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın, yaptıklarının bedelini ödediğinden emin olacağız. Söylediklerimi sakın unutmayın, iyi hatırlayın ve bekleyin"

Gazze'de Filistinlilere soykırım uygylayan ancak buna rağmen tüm Filistin halkını "Nazi" olaran nitelendiren Weitmann, "Rusya bize soykırım yapmak isteyen nazi insanları destekliyor. Ve bu yüzden Rusya bunun bedelini odayacak. Bu nazilerin (Filistinililerin) işini bitireceğiz ve bu savaşı kazanacağız. Belki biraz zaman alacak ancak bu savaşı kazanacağız. Sonrasında Rusya'nın bu yaptıklarını unutmayacağız. Geleceğiz ve Rusya olarak yaptıklarınızın bedelini ödeyeceğinizden emin olacağız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Putin Rusya Netanyahu
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