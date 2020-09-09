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09 Eylül 2020 Çarşamba 13:35:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 13:35:00

İsrailli bir modelden İsrail-BAE anlaşması sonrası bir ilk!

Kaynak: AA

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İsrailli kadın model May Tager, İsrail-BAE normalleşme anlaşması sonrasında Dubai'nin çöl kesimlerinde ilk defa İsrail bayrağıyla ürün tanıtımı için fotoğraf çekimleri gerçekleştirdi.

BAE ve İsrail arasında 13 Ağustos'ta yapılan normalleşme anlaşmasından sonra Dubai'ye giden İsrailli model May Tager, ülkesinde iç çamaşırı ve pijama üreten bir şirketin tanımı için kameraların karşısına geçti.

İsrail bayrağını omzunda taşıyarak Dubai'nin çöl bölgelerinde poz veren Tager'e, burada ikamet eden Rus Anastasia Bandarenka de BAE bayrağı ile eşlik etti.

Tager, çekimler için Dubai'de olmanın kendisi için "dünyalara bedel" olduğunu belirterek, "İlk İsrailli model olarak çekimler için burada olmaktan ve ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İsrailli model Tager'in sahip olduğu Danimarka pasaportuyla İsrail dışında başka bir ticari uçak seferiyle Dubai'ye geldiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

İsrail ve ABD'li ortak heyetler, 31 Ağustos'ta, ilk defa Tel Aviv'den ticari bir uçak seferiyle Abu Dabi'ye gelip normalleşme anlaşması için 2 günlük görüşmeler gerçekleştirmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın ve 1994’te Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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