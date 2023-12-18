İsrail'den İran'a siber saldırı! Tahran'da birçok benzin istasyonunda hizmetler aksadı

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18 Aralık 2023 Pazartesi 11:24:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 11:24:00

İsrailli bilgisayar korsanlarının İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenlediğini duyuruldu

Kaynak: AA

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İsrail ordu radyosu İsrailli bilgisayar korsanlarının İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenlediğini duyurdu, Tahran'da birçok benzin istasyonunda hizmetler aksadı.

İsrail ordu radyosu İsrailli bilgisayar korsanlarının İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenlediğini duyurdu, Tahran'da birçok benzin istasyonunda hizmetler aksadı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : israil iran bilgisayar korsanları siber saldırı
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