İsrail'in verdiği süre doldu! Bombardıman başladı... Gazze sınırında sıcak dakikalar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kentleri 8 gündür yoğun bir şekilde bombalamayı sürdürüyor.



İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin doğu ve batı kesimlerini, savaş gemileri, tank ve topçu atışlarıyla vurdu.

İsrail savaş uçakları da Gazze'nin tüm bölgelerini gece boyu vurmaya devam etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı, Beyt Lahye ve orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı gibi yoğun nüfusa sahip bölgeler bombalandı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in son 24 saat içerisindeki saldırılarında, tutukları esirlerden 9'unun öldüğünü duyurdu.

15:41 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Kudüs Hastanesi'ni boşaltması için Filistin Kızılayına yerel saatle 16.00'ya kadar mühlet verdiği bildirildi.

15:33 İsrail ordusu günlerdir bombardıman altında tuttuğu Gazze ile olan sınırına, askeri yığınak yapmaya devam ediyor.

15:19 BM, İsrailli yetkililere, Gazze Şeridi'ndeki BM tesislerine sığınan tüm sivilleri koruma çağrısında bulundu.

15:18 Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail ablukası ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde savaşın durması için azami uluslararası çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

15:13 Katar, İsrail'in saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara, evlerini zorla boşatmaları çağrısına tepki gösterdi. Katar Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Kardeş Filistin halkının Gazze Şeridi'nden zorla çıkarmaya yönelik girişimleri kesin bir dille reddediyoruz. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılması ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivillere tam koruma sağlanması çağrısında bulunuyoruz." denildi.

15:01 Gazze Şeridi'ndeki Ürdün sahra hastanesinin, İsrail'in saldırıları ve buraya giden yolların kesilmesi nedeniyle hizmet dışı kaldığı belirtildi.

15:00 İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalar sonrası Gazze'ye yönelik kara harekatı öncesi yeni bir cephe daha açıldı. Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan İsrail'in Sderot kentinde hareketli saatler yaşanıyor. Sınıra yığınak yapan İsrail, 8. cepheyi de Mavki'im bölgesinde açtı.

14:50 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze'deki durumu ele aldığı belirtildi.

14:49 MHP Genel Başkanı Bahçeli: (İsrail-Filistin çatışmaları) Cumhurbaşkanımızın çok yönlü diplomatik faaliyetlerini her aşamada tartışmasız desteklediğimizi ilan etmek istiyorum. İsrail'in aklını başına alması, Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım. Türkiye'nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları aşabilmenin bir yolunu bulması lazım.

14:32 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Orta Doğu politikasını eleştirerek, "Dünyanın geri kalanı ABD'nin pisliğini temizlemek zorunda kalacak" dedi.

14:13 İsrail'in dün Lübnan sınırı üzerinde gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden Reuters haber ajansı kameramanı İssam Abdullah son yolcuğuna uğurlandı.

13:47 Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin risk altında olduğunu bildirdi.

13:28 İsrail basını, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze Şeridi yakınlarında bir İsrail askeri helikopterini roketatarla vurarak imha ettiğini bildirdi.

13:23 İsrail ordusu, 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına düzenlenen saldırıları yönettiğini söylediği Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanlarından Ali el-Kadi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

13:19 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'e Gazze'de işlediği "savaş suçlarını" geç olmadan durdurma uyarısında bulunarak, İsrail'e karşı yeni cephe açmak için Lübnan Hizbullahı dahil "direniş cephesinin elinin tetikte" olduğunu söyledi.

13:12 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere, 18 Ekim'de olağanüstü toplanacak.

12:50 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin boşaltılması talebine ilişkin, "Uluslararası insani hukuk uyarınca tıbbi tesislere, sağlık personeline, yaralı ve hastalara yönelik saldırılar yasaktır." ifadesini kullandı.

12:49 İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle hedef alarak yaraladığı 15 yaşındaki Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

12:35 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bombardımanları sonucu 7 Ekim'den bu yana 724 çocuğun ve 458 kadının öldüğünü duyurdu.

12:24 Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP), Fransa'nın İsrail'e karşı kayıtsız desteğini kınadı.

12:21 Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin savaşa girmek istemediğini ancak Hizbullah'tan henüz bu yönde güvence alamadıklarını belirtti.

12:20 Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Filistin arasındaki gerilimine değinerek, "Gazze'de yaşayan toplumun izole edilmesi, en temel haklarından; sudan, gıdadan, elektrikten mahrum bırakılması uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

12:19 Fransa'nın başkenti Paris'te yarın yapılması planlanan Filistin halkıyla dayanışma gösterisine "kamu düzenini bozma riski" taşıdığı gerekçesiyle izin verilmediği bildirildi.

12:18 İsrail, kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatını arttırdı, yüzlerce tank ve kara birliği sınırda bekliyor.

12:17 Avustralya, Gazze'de çatışmalardan etkilenen sivillere 10 milyon dolarlık insani yardım yapacağını bildirdi.

12:13 İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 315 artarak, 2215 oldu.

11:55 Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere ait cansız bedenler, morgda yer kalmadığı için hastane önünde bekletiliyor.

11:39 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için DSÖ'nün tıbbi malzemelerini taşıyan uçağın Mısır'ın Ariş kentine ulaştığını bildirdi.

11:33 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara evlerini zorla boşatmaları çağrısını ve devam eden saldırıları şiddetle kınadı.

11:27 İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Hindistan'ın 235, Güney Kore'nin 163 vatandaşını İsrail'den tahliye ettiği bildirildi.

10:41 İsrail ordusu, uluslararası uyarılara rağmen abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara evlerini boşatmaları ve bölgenin güneyine gitmeleri yönündeki uyarısını yineledi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Gazze Şeridi sakinlerine önemli bir açıklama: Gazze kent merkezini terk ederek güneye yönelmeniz için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi. Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini isteyen ve tahliye için kullanacakları yolu gösteren bir harita paylaşan Adraee, "İsrail ordusunun yerel saatle 10.00-16.00 arasında haritada işaretlenen rotaya dokunmaktan kaçınacağını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

10:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Filistin'deki durumu görüştü.

10:32 Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan El-Avde Hastanesi Müdürü Ahmed Muhenne, İsrail ordusunun bombalamak için süre vermesine rağmen sağlık ekiplerinin hastaneyi tahliye etmeyi reddettiğini söyledi. AA muhabirine konuşan Muhenne, dün İsrail ordusundan hastanenin boşaltılması yönünde bir telefon aldığını ancak bunun mümkün olmadığını vurguladı. Muhenne, "Bazı hastalar tahliye edildi ancak sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle sevk edilemeyen hastalar da var. 35 doktor ve destek ekibinden oluşan sağlık personeliyle burada kalıp hastalara hizmet vermeye kararlıyız." dedi. Özellikle yoğun bakımdaki 5 hastanın tahliyesinin mümkün olmadığını belirten Muhenne, "Hastanemizin küçüklüğüne ve imkanların kıtlığına rağmen biz burada kalıp hastalara hizmet vermekte ısrar ediyoruz. Tahliyeyi reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

09:50 İsrail Yayın Kurumu, ABD'nin İsrail'den kara harekatını ertelemesini istediğini yazdı.

09:48 İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinden gelen Hizbullah'a ait insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

09:38 İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü.

09:16 Reuters haber ajansı, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde görev yapan kameramanı İssam Abdullah'ın İsrail tarafından gelen roket saldırısı sonucu öldüğünü açıkladı.

09:15 Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak Ankara'dan hareket etti.

08:49 İsrail Ordusu: Hava saldırısında Hamas'ın üst düzey komutanı öldürüldü. Gazzelilere 10-16 arasında güvenli geçiş izni verilecek.

06:56 İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

05:47 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenleyerek Filistinlilerle çatıştığı belirtildi.

05:24 İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hedefin vurulduğunu duyurdu.

03:16 Anadolu Ajansı (AA), İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden gelişmeleri aktaran haber ekibiyle iletişimini kaybetti.

03:04 Kuveyt, İsrail'in tam abluka ve yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması çağrılarını kesin bir şekilde reddettiğini belirtti.

02:26 Gazze Şeridi'nde İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin Şifa Hastanesi'ne sığındığı bildirildi.

02:19 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, hava saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler için başsağlığı diledi.

01:48 Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulunarak, Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanının durdurulmasını istedi.

01:41 İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçleri tarafından Lübnan'ın güneyinde gazetecileri hedef alan ve bir gazetecinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı.

01:38 Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife, Gazze'ye, tıbbi ve insani yardım, gıda, ilaç, su, elektrik girişi için acil yardım koridorlarının açılması gerektiğini belirtti.

00:59 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da dün 16 Filistinliyi öldürdü.

00:48 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'ne yollanmak üzere Mısır'ın Ariş Havalimanı'na bir uçakla acil tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

00:26 BBC muhabirleri, Tel Aviv'de İsrail polis tarafından durdurulduktan sonra saldırıya uğradı ve silah zoruyla alıkonuldu.

00:23 Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail'in Gazze'deki sivilleri koruması gerektiğini söyledi.

00:12 ABD Kongre'sinin Minnesota milletvekili İlhan Omar, Gazze'de bir günde 1 milyondan fazla insanın kitlesel olarak evlerinden çıkarılmasını "etnik temizlik" olarak niteledi.

00:11 Ürdün, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye gıda, ilaç, yakıt ve insani yardımın engellenmesinin Cenevre Sözleşmesi uyarınca "savaş suçu" olduğunu bildirdi.

00:07 İngiliz polisi, başkent Londra'da yarın yapılması öngörülen "Filistin'e destek" gösterisi öncesinde, İsrail'in Londra Büyükelçiliğine çıkan yolları kullananların gözaltına alınabileceği uyarısında bulundu.

00:02 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail güçlerinin Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin boşaltılması talebini ertelediğini bildirdi.

SALDIRILARDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİN 215'E ULAŞTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de bir gün içinde düzenlediği saldırılarda 315 Filistinli yaşamını yitirdi.



Buna göre, aralıksız süren yoğun bombardımanın 8'inci gününde toplam 2 bin 215 kişi öldü, 8 bin 714 kişi yaralandı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail saldırılarında ölenlerden 724'ünün çocuk ve 458'inin kadın olduğu kaydedildi.

İSRAİL SALDIRILARINDAN KAÇAN 35 BİN KİŞİ ŞİFA HASTANESİNE SIĞINDI

Gazze Şehri'ndeki Eş-Şifa Hastanesi ve çevresi, devam eden İsrail bombardımanı nedeniyle yerlerinden edilen binlerce Filistinlinin sığınağı haline geldi.



Saldırılardan kaçarak hastane çevresinde toplanan binlerce aile, yiyecek, ilaç ve su sıkıntısı çekiyor. Uyuyacak yer bulmaktan zorlanan Filistinliler, buldukları örtüleri ve eşyaları gece yatak olarak kullanıyor.

Gıda, yakıt ve ilaç sıkıntısının yaşandığı Gazze'de binlerce insan, yerinden edilmiş bir şekilde hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

İsrail ordusunun saldırısı sonucu, hastanenin acil servisine sık sık yoğun şeklide yaralılar getirilirken diğer yandan ölü sayısının hızla artması nedeniyle hastanelerin morglarında yer kalmadığı belirtiliyor.

Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Selime, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ebu Selime, İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin evlerini terk ederek Şifa Hastanesi ve çevresine sığındığını ifade etti.

Bakanlığın Facebook sayfasında ayrıca, evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmaya çalışan Filistinlilerin yollarda hedef alındığı görüntüler paylaşıldı. Filistinlileri kurtarmaya çalışan ilk yardım ekiplerinin saldırıya uğradığı anlar da görüntülere yansıdı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine geçmelerini istemiş ve bunun ardından binlerce kişi Şifa Hastanesine sığınmaya başlamıştı.

Filistinli yazar Ala Atallah, X sosyal medya hesabında, yaşananlarla ilgili "Gökyüzü sanki cehennemin parçalarıymış gibi yanan bloklardan oluşuyor. Gazze, bu gece ölümle hummalı bir yarış içinde görünüyor." ifadelerini paylaştı.

"HALA HAYATTAYIZ, ÖLÜM KAÇINILMAZ"

Şifa Hastanesinin yanındaki yol kenarında yerde yatan yaşlı Filistinlilerden Ahmed Ayyad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çektikleri sıkıntılara işaret ederek, "Hala hayattayız, ölüm kaçınılmaz." dedi.



Gazze'den ayrılmaya reddeden Ayyad, "1948'de terk edildik, bir daha da ayrılmayacağız. Büyük bir ihtimalle evler bombalanmış, yıkılmış olabilir ancak yeni bir sürgün yaşamayacağız" diye konuştu.

Gazze Şeridi'nin en lüks mekanlarından biri kabul edilen Rimal Semti de İsrail saldırıları sonucu, sanki büyük bir deprem geçirmiş gibi "hayalet kente" dönüştü.

Rimal Semti'ndeki binaların bir kısmı yerle bir olmuş durumda. Ayakta kalanların içinde ise yaşanması mümkün değil.

ENKAZ ALTINDA CESETLER VAR

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail bombardımanın yüzde 90'ının sivillerin yaşadığı mekanları hedef aldığını ifade ederek, yıkılan yerlerin enkazında hala, ölen ve yaralanan çok sayıda kişinin bulunduğunu söyledi.



Arama kurtarma ekiplerinin tıbbi ve kurtarma imkanları bakımından oldukça yetersiz şartlarda çalıştığına dikkati çeken Basal, "Gazze'de yakıtın tamamen tükenmesi durumunda hizmetlerimizin son bulma ihtimali var. Bu durumda enkaz altındaki şehitleri ve hayatta kalmayı başarmış olanları çıkarmaya gücümüz kalmayacak." dedi.

Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı adına konuşan İyad el-Bezm de Gazze'nin tüm bölgelerini istisnasız bombalamayı sürdüren İsrail'in kentte 400 bin Filistinliyi evinden ettiğini kaydetti.

İSRAİL ULUSLARARASI UYARILARA RAĞMEN GAZZE HALKINA EVLERİNİ BOŞALTMA ÇAĞRISINI YİNELEDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Gazze Şeridi sakinlerine önemli bir açıklama: Gazze kent merkezini terk ederek güneye yönelmeniz için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.



Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini isteyen ve tahliye için kullanacakları yolu gösteren bir harita paylaşan Adraee, "İsrail ordusunun yerel saatle 10.00-16.00 arasında haritada işaretlenen rotaya dokunmaktan kaçınacağını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORDUSUNUN BOŞALTILMASINI İSTEDİĞİ AVDE HASTANESİ KONUŞTU

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan El-Avde Hastanesi Müdürü Ahmed Muhenne, Muhenne, dün İsrail ordusundan hastanenin boşaltılması yönünde bir telefon aldığını ancak bunun mümkün olmadığını vurguladı.



Muhenne, "Bazı hastalar tahliye edildi ancak sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle sevk edilemeyen hastalar da var. 35 doktor ve destek ekibinden oluşan sağlık personeliyle burada kalıp hastalara hizmet vermeye kararlıyız." dedi.

Özellikle yoğun bakımdaki 5 hastanın tahliyesinin mümkün olmadığını belirten Muhenne, "Tahliyeyi reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'den bu kararını geri almasını istemişti.

İSRAİL, BATI ŞERİA'DA ÇOK SAYIDA BASKIN DÜZENLEDİ

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çok sayıda noktasına baskın düzenleyerek Filistinlilerle çatıştığı belirtildi.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenleyerek binaların çatısına keskin nişancı yerleştirdi.

Nablus'ta düzenlenen baskınlarda da Hamas yetkilileri gözaltına alındı.

Cenin ve Nablus'un yanı sıra Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampı, Silvad beldesi ile Beytüllahim'deki Ayide Mülteci Kampı ve Merah Rabah köyüne de baskın düzenlendi.

İSRAİL ORDUSU, BATI ŞERİA'NIN TULKEREM KENTİNDE BİR FİLİSTİNLİ ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde İsrail askerlerinin başından vurduğu 27 yaşındaki Mahmud Şahade'nin yaralı halde Eriha Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, ancak kurtarılamadığı belirtildi.



Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, Eriha yakınlarındaki Ayn es-Sultan, Ukbet Cebr Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri ile onlarca Filistinli genç arasında gerginlik yaşandı. İsrail askerleri, Filistinli gruba göz yaşartıcı gaz ve ardından gerçek mermiyle müdahale etti.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail askerlerinin dün Batı Şeria'nın Tulkerem kentinde ateş açarak ağır yaraladığı 15 yaşındaki Ömer Esmer'in kaldırıldığı İbn Sina Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU: LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEN GELEN HİZBULLAH'A AİT İHA'LARI DÜŞÜRDÜK

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun dış medya sözcüsü Jonathan Conricus, İsrail'e gönderilen Hizbullah'a ait İHA'ları düşürdüklerini açıkladı.



Conricus, İsrail uçağını hedef alan karadan havaya fırlatılan bir füzenin de düşürüldüğünü aktardı

İsrail ordusu ayrıca Lübnan'dan İsrail topraklarına sızmaya çalışan bir grup silahlı unsurun İHA ile vurulduğunu açıkladı.

İSRAİL BASINI: KASSAM TUGAYLARI, 7 EKİM'DE GAZZE YAKINLARINDA BİR İSRAİL HELİKOPTERİNİ İMHA ETTİ



İsrail basını, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze Şeridi yakınlarında bir İsrail askeri helikopterini roketatarla vurarak imha ettiğini bildirdi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'te konuyla ilgili habere yer verildi.

Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail ordusuna ait helikopteri RPG roketatar ile vurduğu ve saldırıda pilotların paraşütlerle atladığı, helikopterin ise tamamen yandığı kaydedildi.

Haberde İsrailli pilotların sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI, İSRAİL'İN GAZZE HALKINI GÖÇE ZORLAMASINI KINADI



İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci güç İsrail'in daha da derinleştirdiği insani krizi komşu ülkelere aktarma çabaları ile Filistin halkının zorla yerinden edilmesi çağrılarını mutlak şekilde reddediyor ve kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne tıbbi ve yardım malzemesi ile temel ihtiyaçların ulaştırılmasının engellenmesi, "toplu cezalandırma ve uluslararası insani hukukun açık ihlali" olarak değerlendirildi.

Devam eden bu saldırıların olumsuz yansımalarından tamamen "işgalci güç olan İsrail'in sorumlu olduğu" kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını derhal durdurması için acilen müdahale edilmesi ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına ilaç, gıda ve temel ihtiyaçların ulaştırılmasını kolaylaştıracak insani koridorların açılması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan BM, İsrailli yetkililere, Gazze Şeridi'ndeki BM tesislerine sığınan tüm sivilleri koruma çağrısında bulundu.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 18 EKİM'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK



İslam İşbirliği Teşkilatından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın çağrısı üzerine, "Gazze'deki Filistin-İsrail çatışması kaynaklı gerilimi görüşmek için" dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, toplantının 18 Ekim 2023 Çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Genel Sekreterlik merkezinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.