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31 Ağustos 2022 Çarşamba 22:21:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 22:21:00

İsrail'in Suriye'nin Halep iline füze saldırısı düzenlediği öne sürüldü

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeyinde Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Halep ilinin doğusunda yer alan havalimanına İsrail tarafından füze saldırısı gerçekleştirildiği iddia edildi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 20.00 sularında Halep Havalimanı'na İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendiği öne sürüldü.

Patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanında hasar oluştuğu kaydedildi.

Halep'te rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esed rejimi, İsrail'in 25 Ağustos'ta Hama'ya, 14 Ağustos'ta Tartus iline, 22 Temmuz'da da başkent Şam'a hava saldırıları düzenlediğini öne sürmüştü.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Etiketler : Esed rejimi israil patlama sesleri
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