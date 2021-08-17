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17 Ağustos 2021 Salı 23:43:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 23:43:00

İsrail'in Suriye'nin güneyine saldırı düzenlediği iddia edildi

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Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneyindeki Kuneytra iline İsrail tarafından füze saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in, ülkenin güneyindeki Kunetra'nın kuzey kırsalındaki Hadar beldesi yakınlarına füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Haberde can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'den açıklama gelmedi

İsrail ordusu basın ofisinden "Yabancı basında çıkan haberlere yorum yapmıyoruz" değerlendirmesi yapıldı.

Esed rejimi, İsrail'in, 22 Temmuz'da Humus, 19 Temmuz'da Halep'e, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Etiketler : Esed rejimi suriye İsrail
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