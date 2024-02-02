İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
Kaynak: AA
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
Suriye'deki rejimin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 04.20'de Şam'ın güneyindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden gelen düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.
İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
SALDIRIDA DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU MENSUBU HAYATINI KAYBETTİ
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine sabah saatlerinde İsrail tarafından düzenlenen saldırıda Said Alidadi adlı Devrim Muhafızları Ordusu mensubu hayatını kaybetti.
Alidadi'nin "askeri danışman" olarak Suriye'de bulunduğu kaydedildi.
İran, Suriye'de bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını "askeri danışman" olarak nitelendiriyor.
Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
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