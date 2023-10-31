İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak 8 bin 525 oldu

İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak 8 bin 525 oldu

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıları, şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor.

İSRAİL ORDUSU, SON 24 SAATTE GAZZE'DE 300 YERİ VURDUĞUNU DUYURDU



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze genelinde yaklaşık 300 yerin vurulduğu belirtildi.

Hedef alınan yerler arasında, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait tanksavar füzeleri ve roketlerin atıldığı noktalar gibi "askeri noktaların" olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, bölgede bulunan kara güçlerinin Kassam Tugayları mensuplarıyla çatışmalara girdiği de kaydedildi.

İSRAİL GÜÇLERİ BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE 60 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI



Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah erken saatlerde gözaltı operasyonları düzenlediği belirtildi.

Bu operasyonlarda, biri kadın 60 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 1740'a çıktığı kaydedildi.

Yahudi yerleşimciler de El-Halil kentinin güneyindeki Musafir Yata beldesinde Filistinlilerin mülklerine saldırdı, bir kişinin evini yaktı.

Nablus'un güneyindeki Kusra köyünde de Filistinlilere ait arazilere, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşimciler tarafından kullanılan iş makineleriyle zarar verildi. Mahfiyye bölgesine baskın düzenleyen İsrail askerlerine el yapımı bir patlayıcı atıldı.

ŞUVEYKA'DA İSRAİL GÜÇLERİ İLE FİLİSTİNLİLER ARASINDA ÇATIŞMA



El-Aksa televizyonun haberine göre ise Şuheda el-Aksa, Kudüs Seriyyeleri ve Tulkerim Tugayı adlı direniş güçlerinin yayımladığı ortak açıklamada, Tulkerim'de, bölgeye baskın düzenleyen İsrail güçleri ile buna engel olmaya çalışan Filistinliler arasında silahlı çatışmalar çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Filistinli direnişçilerin "İşgal ordusundaki bir piyade birliğini Şuveyka bölgesinde güçlü bir tuzağa düşürdük, yoğun silah atışına maruz bıraktık. Piyadelerde yaralıların olduğundan eminiz" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu çatışmaya dair, İsrail ordusundan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

İSRAİL ORDUSUNDA, FİLİSTİNLİ GRUPLARLA ÇATIŞMADA ÖLEN ASKER SAYISI 315'E YÜKSELDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Şu ana kadar 315 asker ve subayın ailelerine ölümleriyle ilgili bilgi verildiğini aktaran Ordu Sözcüsü, "Gazze Şeridi'ndeki rehine sayısının 238 olduğunu" kaydetti.

Gazze'deki "kara saldırılarının" devam edeceğini söyleyen Hagari, "Gazze Şeridi'ne yakıt girmeyecek, bu siyasi düzeyde bir karardır ve bunu uyguluyoruz." dedi.

İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Muhammed Abdulkadir Harraz hayatını kaybetti.

Tubas kentinde de İsrail askerlerinin düzenlediği baskında vurulan 70 yaşındaki Ruhi Reşid Savafita yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan 9 kişinin tedavi için Türk Tubas Hastanesine sevk edildiğini duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ya da Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 124'e yükseldi.

FİLİSTİN'İN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ MANSUR: GAZZE ŞU AN YERYÜZÜNDEKİ CEHENNEM



Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Orta Doğu'daki durumu görüşmek için acil düzenlenen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuştu.

Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin kimsenin çekmemesi gereken ızdıraba maruz kaldığını belirten Mansur, "Filistinliler, kuşatıldılar ve bombalanıyorlar." dedi.

Mansur, "Gazze, şu anda yeryüzündeki cehennem" diye konuştu.

"İnsanlığı cehennemden kurtarmanın bugün BM için Filistinlileri Gazze'den kurtarmak anlamına geldiğine" dikkati çeken Mansur, İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Gazze'deki evlerin yarısının hasar aldığını ya da yıkıldığını kaydetti.

Mansur, saldırılar nedeniyle Gazze halkının neredeyse hepsinin yerinden edildiğini vurguladı.

İnsanların araçlarda ya da sokaklarda uyuduğunu ve "nereye giderlerse gitsinler öldürüldüğünü" söyleyen Mansur, Gazze'de ölü sayısının her dakika arttığının altını çizdi.

Mansur, Filistinlilerin "gece gündüz ölümle burun buruna geldiğini" belirterek üye devletleri saldırının durdurulması için harekete geçmeye çağırdı.

İSRAİL, BUNDAN SONRA BMGK TOPLANTILARINA SARI YILDIZ TAKARAK KATILACAK



İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise bundan sonra BMGK toplantılarına, Yahudi Soykırımı'nın (Holokost) göstergesi olan, Yahudilerin tanınmaları için takmaya mecbur edildikleri "sarı yıldız" takarak katılacağını söyledi.

Erdan, "Siz uyanıncaya ve Hamas'ın zulmünü kınayıncaya kadar bu yıldızı takacağız." şeklinde konuştu.

Ayrıca İran lideri Ayetullah Ali Hamaney yönetimini "Adolf Hitler rejimine" benzeten Erdan, "Tıpkı Nazi rejimi gibi Ayetullah rejimi de her yere ölüm ve yıkımı beraberinde getiriyor." dedi.

Öte yandan BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Suriye'nin "daha geniş çaplı bir gerilimle karşı karşıya olduğunu" söyledi.

Pedersen, İsrail'in düzenlediği iddia edilen Suriye'deki Halep Havalimanı'na hava saldırısına işaret ederek 7 Ekim'de başlayan çatışmanın "Suriye'ye sıçradığını" ifade etti.

İSRAİL'E ATILDIĞI İDDİA EDİLEN "HAVA HEDEFİNİN" İMHA EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ



İsrail ordusundan yapılan iaçıklamada, "düşman hava aracı" nedeniyle ülkenin güneyindeki Elat kentinde sirenlerin çaldığını belirtildi.

Daha sonra yapılan güncel açıklamada ise İsrail'e yaklaşan "bir hava hedefinin" tespit edildiği ve sivillere karşı herhangi bir tehdit veya risk oluşturmadığı ifade edildi.

Söz konusu hava hedefinin tipi veya nereden gönderildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail basını, söz konusu hedefin İsrail sınırlarına ulaşmadan önce Kızıldeniz üzerinde imha edildiğini aktardı.

Basında yer elan bilgilere ilişkin İsrail ordusunca henüz açıklama yapılmadı.

KASSAM TUGAYLARI: GAZZE'DE 3 İSRAİL ASKERİ ARACINI İMHA ETTİK, 1 ASKER ÖLDÜ



Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli noktalarında 3 askeri aracı imha ettiklerini ve çatışmada 1 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.

Kassam Tugaylarına bağlı Telegram hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, Kassam Tugaylarının Gazze sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'nda el yapımı patlayıcı ve "Yasin 105" roketleriyle 1 askeri aracı hedef aldığı kaydedildi.

Gazze'nin kuzeybatısında da İsrail güçleriyle çatışmaya girildiği ifade edilen açıklamada, biri tank, diğeri buldozer olmak üzere İsrail'e ait 2 aracın daha hedef alındığı, 1 askerin öldürüldüğü belirtildi.