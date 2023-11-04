İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 9 bin 488'e yükseldi

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişini hedef aldı.

Gazze'deki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hastanenin girişine düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Savaş uçaklarının aynı zamanda yoğun nüfuslu Es-Sabra Mahallesi'nin merkezindeki bir camiyi ve Refah kentinin doğusunda birçok mahalleye su sağlayan bir su deposunu bombaladığı kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah'ta deniz kıyısındaki balıkçı teknelerini hedef aldığını ve Filistinlilere ait teknelerde yangın çıktığını aktardı.

İsrail ordusu, Gazze kentinde kalan halkın tek elektrik kaynağı olan güneş panellerini ve Gazze'deki El-Vefa Hastanesi'nin ana elektrik jeneratörünü de hedef alarak hizmet dışı bıraktı.

GAZZE'DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI: İSRAİL'İN SALDIRILARINDA ÖLENLERİN SAYISI 9 BİN 488'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 261 artarak 9 bin 488'e yükseldiğini ve ölenlerin 3 bin 900'ünün çocuk, 2 bin 500'ü kadın olduğunu duyurdu.



İSRAİL, GAZZE'NİN PEK ÇOK NOKTASINA HAVADAN VE KARADAN SALDIRI DÜZENLEDİ



İsrail, gece boyunca karadan ve havadan Gazze'nin kuzeyi ile güneyindeki farklı kentlere saldırılarını sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısındaki En-Nasr ve Şeyh Rıdvan mahallelerinde sivillerin yaşadığı evleri bombaladı.

Gazze'nin batısı ile kuzeyindeki Eş-Şati ve Cebaliya mülteci kampları ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun kentlerinde, güneyde ise Han Yunus ve Refah kentlerinde çok sayıda ev bombalandı.

Saldırılarda çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

Gazze'nin doğusundaki bölgeler de topçu ateşiyle vuruldu.

GAZZE'DE 2 CAMİ DAHA İSRAİL SALDIRILARININ HEDEFİ OLDU



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyinde bulunan söz konusu camileri birer saat arayla vurdu.

Ali bin Ebi Talib Camisi ile yanındaki bir evin tamamen yıkıldığını belirten kaynaklar, El-İsticabe Camisinin ise büyük hasar gördüğünü kaydetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, önceki açıklamalarında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 52 caminin tamamen yıkıldığını, 110 caminin ise çeşitli şekillerde hasar aldığını belirtmişti.