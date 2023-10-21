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21 Ekim 2023 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 09:00:00

İsrail'in saldırılarında Gazze'de 5 bin 500 bina tamamen yıkıldı

Kaynak: AA

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İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 bina tamamen yıkıldı.

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırılarında meydana gelen hasara ilişkin bilgi verdi.

Maruf, saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığını, 62 kamu binası ile 133 bin 370 konutun kısmi hasar gördüğünü ve bunlardan 10 bin 127'sinin oturulamayacak durumda olduğunu kaydetti.

Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in eğitim kurumlarına yönelik saldırıları nedeniyle 160 okulun zarar gördüğü, bunlardan 19'unun hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Etiketler : israil gazze saldırı
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