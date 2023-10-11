İsrail'in saldırıları beşinci gününde: Gazze'nin elektriği tamamen kesildi

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına beşinci gününde de devam ediyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail saldırılarıyla yıkılan binaların altında çok sayıda kişinin bulunduğunu, sivil savunma ekiplerinin çalışmalarının saldırılar nedeniyle sekteye uğradığını açıkladı

16:43 Filistinli yetkili İsrail'in Gazze'de sivillere karşı 23 katliam gerçekleştirdiğini söyledi

15:45 İsrail Gazze Şeridi'nde 4 sağlık çalışanını öldürdü

15:14 İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde tek elektrik santralinin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasıyla 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tümden kesildi.

14:58 İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikini kesmesinin 2 milyondan fazla Filistinli için bir çeşit ölüm olduğunu belirtti.

14:34 İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki siviller için güvenli koridor oluşturulması planına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

14:11 Hamas, saldırılarında çocukların öldürüldüğü iddialarını yalanladı

13:48 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 2006'dan beri ilk kez çok namlulu roketatar sistemi ile saldırı düzenledi.

13:07 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında vurulanların yüzde 60'ı kadın ve çocuk

13:06 Filistin yönetimi, İsrail'i, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere karşı soykırım uygulamakla suçladı.

12:43 İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1055'e yükseldi

11:59: Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman sürerken Filistinli gruplar da İsrail tarafına roket atmaya devam ediyor

11:08 BM: Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacak

10:52 İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail'e anti tank füzesi ile bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

10:50 İsrail savaş uçakları Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni bombaladı

10:07 İsrail güçleri, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 30 Filistinliyi gözaltına aldı

09:45 BM: Gazze'de 175 binden fazla kişi okullarımıza sığındı

09:25 BM: (İsrail hava saldırılarında) Gazze'de 260 binden fazla Filistinli yerinden oldu.

09:03 İsrail devlet televizyonu: ABD, Gazze'den Mısır'a insani koridor oluşturmak için çalışıyor.

08:37 İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 950'ye yükseldi.

07:45 İsrail Savunma Bakanı Gallant CNN kanalına yaptığı açıklamada Gazze'ye daha önce hiç görülmemiş bir kara harekatı olacağını söyledi.

07:40 İsrail ordusunun, 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

05:47 İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde silahlı çatışma yaşandı.

05:34 İsrail'in Kahire Büyükelçisi Amira Oron, ülkesinin Filistinlileri Mısır'ın Sina bölgesine yollamak niyetinde olmadığını belirtti.

05:22 Gazze Şeridi'nin batısındaki mahallelerde yaşayan halkın, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sebebiyle, evlerinden çıkarak, kentin merkezine sığındığı bildirildi.

04:29 Brezilya ve Arjantin İsrail'deki vatandaşlarını ülkeye getirmek için uçak gönderme kararı aldı.

03:56 Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, savaş şartlarından dolayı ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı ya da öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

03:26 İsrail ordusu, gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail'e ulaştığını duyurdu.

01:52 İsrail'in Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bulunan İsrail polis güçlerinin yanlışlıkla kendi arkadaşlarına ateş açması sonucu 2 polisin ağır yaralandığı bildirildi.

01:45 Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail bombardımanı sonucunda yıkılan evlerin çokluğundan dolayı ekiplerinin yetersiz kaldığını duyurdu.

01:05 İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Gazze'deki evinin bombalandığını iddia etti.

00:42 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarın İsrail'e gitmek üzere yola çıkacağını duyurdu.

00:29 İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

00:20 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail ve Gazze Şeridi'nde tarifsiz acılara neden olan çatışmaların sona ermesi çağrısını yineledi.

00:16 ABD, İsrail'in Demir Kubbe adlı savunma sistemlerini güçlendirmek için mühimmat ve önleyici desteklerini artırdığını açıkladı.

00:03 İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınlarındaki Askalan (Aşkelon) kentinde Filistinli direnişçilerle çatışmalar çıktığını ve İsrail güçlerinin 3 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.

İSRAİL GAZZE'Yİ BOMBALAMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Şimdi tam taarruza geçiyoruz." ifadelerini kullandı, Gazze'nin "asla eskisi gibi olmayacağını" savundu.

FİLİSTİN: İSRAİL GAZZE'DE FOSFOR BOMBASI KULLANDI

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." ifadeleri yer aldı.