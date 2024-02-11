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İsrail'in muhtemel Refah saldırısına Mısır'dan uyarı... Sonuçları vahim olur
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11 Şubat 2024 Pazar 20:45:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 20:45:00

İsrail'in muhtemel Refah saldırısına Mısır'dan uyarı... Sonuçları vahim olur

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Mısır, İsrail'i Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a askeri operasyon yapmasının "vahim sonuçları" olacağı konusunda uyardı.

Mısır, İsrail'i Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a askeri operasyon yapmasının "vahim sonuçları" olacağı konusunda uyardı.
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