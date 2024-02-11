11 Şubat 2024 Pazar 20:45:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 20:45:00
İsrail'in muhtemel Refah saldırısına Mısır'dan uyarı... Sonuçları vahim olur
Mısır, İsrail'i Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a askeri operasyon yapmasının "vahim sonuçları" olacağı konusunda uyardı.
- İsrail'in muhtemel Refah saldırısına Mısır'dan uyarı... Sonuçları vahim olur
- DSÖ: İsrail'in, Filistinlileri Refah kentinden tahliye planlarına ilişkin haberler endişe verici
- Lübnan'da Şii Emel Hareketi, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu
- Fransa, İsrail'in saldırılarından derin endişe duyuyor
- Ürdün, Irak'a elektrik enerjisi satacak
- İsrail medyasına göre, ordu, en büyük tümeni Gazze'den Lübnan sınırına kaydırma kararı aldı