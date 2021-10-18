VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin F-15 uçakları, tatbikat için Bulgaristan'a geldi
Başkan Erdoğan edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı
'Pentagon Türkiye ile F-35 sorununun çözümü için görüşüyor'
Gaziantep'te fabrika yangını
Türkiye'de vaka sayısı 30 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanlığı taksi şoförlerine '12 kural'ı hatırlattı
Başkan Erdoğan: Salgında en çok büyüyen ikinci ülke olduk!
İsrail'in Kudüs'teki şiddeti devam ediyor
On Numara sonuçları 18 Ekim çekilişi saat kaçta? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman?
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu: Hesap sorulmalı
Yunan bakandan küstah açıklamalar! Haddini aştı
"Angola'ya savunma sanayii konusunda her türlü desteği vermeye hazırız"
ABD'den Dedeağaç'a büyük sevkiyat!
Başkan Erdoğan'dan tarihi ziyaret! İmzalar atıldı
AB ve Katar arasında 5 yıldır müzakere edilen havacılık anlaşması imzalandı
NATO tatbikata başladı
Çin o haberi yalanladı: ABD ufkunu genişletmeli
Firari CHP'liye operasyon!
Türkiye'ye ihtiyacımız var
Yerli ve milli SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar vefat etti
Kapalı kapılar ardında karanlık ittifak!
Türkiye'den Akdeniz'de petrol hamlesi
18 Ekim 2021 Pazartesi 19:04:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 19:04:00

İsrail'in Kudüs'teki şiddeti devam ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te biri kadın 2 gazeteciyi gözaltına aldı. Polis bir çocuğun da aralarında bulunduğu bazı Filistinlileri darbetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı çevresinde İsrail polisiyle Filistinler arasında gerginlik yaşandı.

İsrail polisi Filistinlileri dağıtmak için ses bombası kullanırken 10 yaşında bir çocuk ile bir kızın da aralarında bulunduğu bazı Filistinlileri darbetti.

Olayları takip eden biri kadın 2 Filistinli gazeteci de İsrail polisince gözaltına alındı.

SESSİZ İBADETİN SUÇ SAYILMAYACAĞI KARARI GERGİNLİĞİ TIRMANDIRDI

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise Filistinlilerin Şam Kapısı'nda polise taş ve şişe attığı iddia edilirken, 3 kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

Yahudi işgalcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesinde 6 Ekim'de yer alan haberde, İsrail'in Kudüs'teki Sulh Mahkemesinin Yahudilerin Harem-i Şerif'te "sessiz ibadetinin" suç sayılmayacağına hükmettiği ve bunun bir "ilk" olduğu yazılmıştı.

İsrail mahkemesinin söz konusu kararının ardından Kudüs'te yaşanan gerginlik tırmanışa geçti.

Etiketler : İsrail işgal İsrail polisi Filistinlileri Filistinli Doğu Kudüs
"Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz"

"Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz"
"Boş gitmesin diye ödül vermişler"

"Boş gitmesin diye ödül vermişler"
Önce eşini sonra oğlunu kaybetti!

Önce eşini sonra oğlunu kaybetti!
Yan yana gelmediler

Yan yana gelmediler
Annelikten sonra ilk proje

Annelikten sonra ilk proje
Kızı için İstanbul'da

Kızı için İstanbul'da
Ev itirafı!

Ev itirafı!
Milli aşkta mutlu son

Milli aşkta mutlu son
idolü Vahide Perçin

idolü Vahide Perçin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER