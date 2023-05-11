İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti
Kaynak: AA
İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenledikleri hava saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İsrail'in, Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 Filistinli de yaralandı." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik 3 gündür sürdürdüğü saldırılarında aralarında kadın ve çocuklar da bulunmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı.
İsrail ordusu, 9 Mayıs'ta Gazze'ye başlattığı hava saldırılarına bugün de devam ederken, Filistinli grupların da roket saldırılarıyla Gazze Şeridi sınırındaki yerleşim birimlerini hedef aldığı ifade edildi.
İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda İslami Cihad'ın askeri kadrosundan üst düzey 5 kişiyi öldürmüştü.
Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle bölgede gerilim tırmanmıştı.
İsrail, Adnan'ın naaşını ailesine teslim etmeyi reddetmişti.
- AB'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı
- Wagner'in kurucusu: Bahmut'ta durum kötüleşti
- BM, Karadeniz Tahıl Girişimi, tüm taraflarla yakın çalışmayı sürdürecek
- Dünya genelinde 2022'de 61 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi
- FBI, Biden'ın "yasa dışı para alışverişi" yaptığı iddiasına dair bilgi vermeyi reddetti
- Almanya'da terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusuna hapis cezası