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11 Mayıs 2023 Perşembe 20:01:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 20:01:00

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenledikleri hava saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in, Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 Filistinli de yaralandı." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 3 gündür sürdürdüğü saldırılarında aralarında kadın ve çocuklar da bulunmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı.

İsrail ordusu, 9 Mayıs'ta Gazze'ye başlattığı hava saldırılarına bugün de devam ederken, Filistinli grupların da roket saldırılarıyla Gazze Şeridi sınırındaki yerleşim birimlerini hedef aldığı ifade edildi.

İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda İslami Cihad'ın askeri kadrosundan üst düzey 5 kişiyi öldürmüştü.

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle bölgede gerilim tırmanmıştı.

İsrail, Adnan'ın naaşını ailesine teslim etmeyi reddetmişti.

Etiketler : Filistin Sağlık Bakanlığı israil gazze
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