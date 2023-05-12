İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırıların dört günlük bilançosunu açıkladı.

Açıklamada, İsrail saldırılarında şu ana kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

İSRAİL'İN HAVA SALDIRILARI, FİLİSTİNLİ GRUPLARIN ROKET ATIŞLARI DEVAM EDİYOR



İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine yönelik hava saldırıları bugün de devam etti.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırısında Filistinli "Beşir" ailesine ait bir ev tamamen yıkıldı.

Filistinli silahlı gruplar ise saldırılara Gazze Şeridi sınırında bulunan Yahudi yerleşim birimlerine roket atarak karşılık verdi.

İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki ateşkes görüşmeleri ise henüz sonuç vermedi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE ŞERİDİ'NİN GÜNEYİNİ BOMBALADI



Öte yandan İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Refah kentine yeni saldırılar düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde bulunan Refah kenti sınırındaki tarım alanlarını bombaladı.

Gazze'deki Filistinli gruplar da hava saldırıları öncesinde İsrail tarafına roketler fırlattı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Gazze Şeridi'nden İsrail'e 9 adet roket atıldığını, bunlardan 4'ünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini diğerlerinin ise açık alanlara düştüğünü duyurdu.

İsrail ordu radyosu da Batı Kudüs'ün dağlık bölgesinde ilk defa sirenlerin çaldığını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze-İsrail sınır hattında karşılıklı olarak saldırıların gerçekleştiği saatte güvenlik toplantısına başkanlık ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?



İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye yeniden saldırı başlatmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 isim de yer alırken, Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail'e yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.