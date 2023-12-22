İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.

İSRAİL, CİBALYA MÜLTECİ KAMPI, REFAH VE HAN YUNUS KENTLERİNİ BOMBALADI



Han Yunus kentine düzenlenen saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı. Ölenlerin cenazeleri ve yaralılar kentteki Nasır Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerini bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde Cibalya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ise çoğu çocuk en az 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında anne ve 5 kız çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda da biri çocuk en az 3 kişi öldü. Saldırıda yaralananlar da oldu.

Filistin Kızılayı, Cibalya kenti en-Nezle bölgesinde bir evin bombalanması sonucu çok sayıda ölü ve yaralının varlığına ilişkin onlarca çağrı aldığını ancak hiçbir ambulans veya kurtarma ekibinin onlara ulaşamadığını söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 137'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 118 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.