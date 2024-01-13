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13 Ocak 2024 Cumartesi 13:34:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 13:34:00

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısı 23 bin 843'e yükseldi

Kaynak: AA

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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 843'e ulaştı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 135 Filistinliyi öldürdüğü, 312 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son bir günde "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 843'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 317'ye çıktığı kaydedildi.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.

İSRAİL GÜÇLERİ, İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA GECE BASKINLARINI SÜRDÜRDÜ

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, gece baskınlarının adresi, El Halil, Nablus, Beytüllahim ve Kalkilya kentleri oldu.

İsrail ordusunun, "El-Halil yakınlarındaki Adora Yahudi yerleşim birimine sızmaya çalışan silahlı 3 Filistinlinin öldürüldüğünü" duyurmasının ardından kentteki bazı noktalara baskınlar düzenlendi.

Askeri araçlar eşliğindeki İsrail güçlerinin hedefi El Halil'e bağlı İzna ve Surif kasabaları oldu. Baskınlarda can kaybı ya da gözaltı olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Nablus'un güneyindeki 2 kasaba ve 1 köye giren İsrail güçleri de bazı evlere baskın yaptı. Aynı görüntüler Beytüllahim ve Kalkilya kentlerinde de yaşandı. Kalkilya'da gençler, İsrail güçlerine karşı koymak için araba lastiklerini ateşe verdi.

İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, El Halil yakınlarındaki Adora Yahudi yerleşim birimine sızmaya çalışan silahlı Filistinli bir grubun İsrail güvenlik güçlerine ateş açtığı öne sürülmüş ve 3 kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamada da söz konusu olayda bir İsraillinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu.

Etiketler : israil gazze saldırı
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