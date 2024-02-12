12 Şubat 2024 Pazartesi 14:05:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 14:05:00
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a yükseldi
Kaynak: AA
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1102 artarak 28 bin 340'a, yaralı sayısı 67 bin 984'e yükseldi.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1102 artarak 28 bin 340'a, yaralı sayısı 67 bin 984'e yükseldi.
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