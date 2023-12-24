İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 258'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 201 Filistinlinin öldüğü, 368 kişinin ise yaralandığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda ölenlerin sayısının 20 bin 258'e çıktığı, yaralananların ise 53 bin 688'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah'ın doğu bölgeleri ve Nuseyrat Mülteci Kampı, birkaç gündür onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan hava saldırılarına ve sürekli topçu bombardımanına sahne oluyor.

Gazze kenti ve kuzeyi, özellikle Şeyh Rıdvan ve eş-Şucaiyye Mahalleleri Filistinlilerin evlerini hedef alan şiddetli saldırılara maruz kalıyor.

HAMAS'TAN ULUSLARARASI KURULUŞLARA İSRAİL'İN ALIKOYDUĞU FİLİSTİNLİLERİN AKIBETİNİ TAKİP ÇAĞRISI



Hamas, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve uluslararası kuruluşlara, İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilerin akıbetini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinlilerin maruz kaldıkları ihlal ve işkencelerin ortaya çıkarılması için Kızılhaç Komitesi ve uluslararası kuruluşlardan sorumluluklarını yerine getirmeleri istenilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze Şeridi'nden suç ordusu tarafından alıkonulan, koşulları hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan cezaevlerinde zorla kaybedilen yüzlerce Filistinlinin akıbetini ortaya çıkarılması için işgalci İsrail makamlarına baskı kurulması çağrısı yapıyoruz."

KASSAM TUGAYLARI: İSRAİL'İN SALDIRILARI NEDENİYLE 5 ESİRDEN SORUMLU GRUPLA BAĞLANTIMIZ KOPTU



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in saldırıları nedeniyle 5 esirden sorumlu grupla bağlantının kesildiğini duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in barbarca bombardımanı sonucunda 5 esirden sorumlu olan grupla bağlantının kesildiğini aktaran Ebu Ubeyde, bu kişiler arasında 18 Aralık'ta İsrail hükümetine görüntülü mesaj göndererek "bizi buradan kurtarın" çağrısında bulunan 3 yaşlı esirin de bulunduğunu kaydetti.

Ebu Ubeyde, bombardıman nedeniyle esirlerin öldüğünü tahmin ettiklerini dile getirdi.

KASSAM TUGAYLARI, GAZZE'DE ÇOK SAYIDA İSRAİL ASKERİNİ ÖLDÜRDÜKLERİNİ DUYURDU



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde çok sayıda İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna karşı yürüttükleri direniş faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 2 İsrail askerinin RPG roketiyle hedef alınarak öldürüldüğü belirtilen açıklamada, Han Yunus'un doğusunda da "Yahalom" adlı özel harekat birliğinden 5 İsrail askerinin tünellerden birine çekilerek, tünelin havaya uçurulması sonucu askerlerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Cuhr ed-Dik bölgesinde İsrail ordusuna ait 4 cipin pusuya düşürülerek antipersonel ve antitank bombalarıyla hedef alındığı ifade edildi. Söz konusu saldırıda öldürülen İsrail askerlerinin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırı yerine gelen bir İsrail tankının da "Yasin-105" roketiyle imha edildiğine yer verilen açıklamada, saldırı bölgesindeki kurtarma ve tahliye güçlerinin roket sistemi ve ağır kalibreli havan toplarıyla hedef alındı belirtildi.

İsrail'e ait helikopter ve ambulansların ölüleri bölgeden taşıdığı aktarılan açıklamada, Han Yunus şehrinin kuzeyinde de İsrail'e ait bir askeri personel aracının "Yasin-105" roketiyle hedef alınarak imha edildiği kaydedildi.

İsrail'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR: BMGK'NİN KARAR TASARISI, GAZZE'DEKİ KRİZİ ELE ALMAK İÇİN "YETERSİZ"



Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) ABD Ofisi İcra Direktörü Avril Benoit, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Gazze'ye yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısını "yetersiz" olduğunu ifade ederek eleştirdi.

MSF'nin internet sitesinde, Benoit'in, BMGK'nin Gazze'ye yardımların girişini ele alan karar tasarısına ilişkin yazılı açıklaması yayımlandı.

Benoit, söz konusu karar tasarısının Gazze'deki krizi ele almak için "yeterli olmadığını" vurgulayarak, bölgede "derhal ve devamlı ateşkese" ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

İsrail'in, "ABD'nin desteğiyle düzenlediği saldırıların, Filistinli sivillerin ölümüne ve acı çekmesine" neden olduğunu, bunun uluslararası normlar ve kurallarla "tutarsız" olduğunu vurgulayan Benoit, "Savaşın bile kuralları var." ifadelerini kullandı.

Benoit, şunları kaydetti:

"Her saniyenin sayıldığı, dinmeyen insani felaketin arasında, krizin en başında sağlanması gereken şey olan Gazze'ye insani yardımın hızla akışını sağlamak ve Gazze içinde yardımların güvenli ve engellenmeden ulaştırılması üzerine, BMGK'nin günlerini tartışmaya gömülerek geçirmesi akılalmaz bir durum."

Söz konusu karar tasarısının "kapsamının hafifletildiğini" öne süren Benoit, bu karar tasarısının, Gazze'deki siviller için etkisinin "neredeyse anlamsız" olacağını bildirdi.

Benoit, bölgeye yardımların etkili şekilde ulaştırılabilmesi için yardımların girebileceği noktaların açılmasının ve yardımların artırılması için uygun koşulların sağlanmasının öneminin altını çizdi.

BMGK'nin ateşkes çağrısı "yapmakta başarısız olduğunu" belirten Benoit, ABD'nin, Gazze'de "etkili BMGK faaliyetine engel olmaya kararlı olduğu" eleştirisini yaptı.

Benoit, "Bugün, Gazze'de etkili insani eyleme karşı en ciddi engel, sivilleri koruma niyetinin ve insani operasyonlara saygının yokluğu olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.