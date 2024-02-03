İsrail'in Gazze'ye saldırıları 120. gününde devam ediyor

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, "İşgal güçlerinin savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ve güneyindeki Refah'ta 3 evi bombalaması sonucu 18 kişi şehit edildi." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda hayatını kaybeden kişiler arasında kadın ve çocukların bulunduğu belirtilen haberde, saldırılar sonucu onlarca Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

Haberde ayrıca Gazze şehrinin batısında yer alan Nasr Mahallesi'nde bir Filistinlinin keskin nişancı tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 120. gününde devam ederken, Gazze'nin sanayi bölgeleri ve eğitim binaları dahil birçok sivil alanın havadan ve karadan şiddetli biçimde bombalandığı belirtildi.

CAN KAYBI 27 BİN 238'E ÇIKTI



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 120 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü, 165 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 238'e, yaralı sayısının da 66 bin 452'ye yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

GAZZE'DE 6 YAŞINDAKİ HİND VE ONU KURTARMAYA GİDEN KIZILAY EKİBİNDEN HALEN HABER ALINAMIYOR



Filistin Kızılayının X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 110 saat önce 6 yaşındaki Hind Receb'ten ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un akıbetinin hâlen bilinmediği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma "6 yaşındaki kız çocuğu ile Filistin Kızılayı ekibinin durumlarının ortaya çıkarılması için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde ailesinin bulunduğu aracın İsrail güçlerince hedef alınması üzerine telefonla kendilerini arayarak yardım isteyen 15 yaşındaki Leyan Hamade'nin 29 Ocak'ta saldırıya uğradığını bilgisini vererek, Leyan'ın yardım istediği ses kaydını paylaşmıştı.

Filistinli 15 yaşındaki Leyan, öldürülmeden önce, "Amca bize ateş açıyorlar, yanımızda tank var, araçta mahsur kaldık." dediği aktarılmıştı.

Leyan'ın telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, aynı araçta bulunan 6 yaşındaki Hind Receb'in de araçta mahsur kaldığı ifade edilmişti.

Açıklamada, Hind'i kurtarmak için giden ambulans ve sağlık ekibine İsrail güçlerinin izin vermediği belirtilmişti.