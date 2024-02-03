VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını yapacak
Başkan Erdoğan, Trabzon'da belediye başkan adayları tanıtım törenine telefonla bağlandı
Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Alev Alatlı'ya veda... "Ebediyete ablaların ablasını uğurluyoruz"
"Silahlı Kuvvetlerimizin üstün teçhizat ve sistemlerle donatılması yegane hedefimizdir"
"Sanayide Su Verimliliği İş Birliği Protokolü"nün hayırlı olmasını diledi
03 Şubat 2024 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 14:00:00

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 120. gününde devam ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 27 bin 238'e ulaştı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, "İşgal güçlerinin savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ve güneyindeki Refah'ta 3 evi bombalaması sonucu 18 kişi şehit edildi." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda hayatını kaybeden kişiler arasında kadın ve çocukların bulunduğu belirtilen haberde, saldırılar sonucu onlarca Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

Haberde ayrıca Gazze şehrinin batısında yer alan Nasr Mahallesi'nde bir Filistinlinin keskin nişancı tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 120. gününde devam ederken, Gazze'nin sanayi bölgeleri ve eğitim binaları dahil birçok sivil alanın havadan ve karadan şiddetli biçimde bombalandığı belirtildi.

CAN KAYBI 27 BİN 238'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 120 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü, 165 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 238'e, yaralı sayısının da 66 bin 452'ye yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

GAZZE'DE 6 YAŞINDAKİ HİND VE ONU KURTARMAYA GİDEN KIZILAY EKİBİNDEN HALEN HABER ALINAMIYOR

Filistin Kızılayının X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 110 saat önce 6 yaşındaki Hind Receb'ten ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un akıbetinin hâlen bilinmediği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma "6 yaşındaki kız çocuğu ile Filistin Kızılayı ekibinin durumlarının ortaya çıkarılması için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde ailesinin bulunduğu aracın İsrail güçlerince hedef alınması üzerine telefonla kendilerini arayarak yardım isteyen 15 yaşındaki Leyan Hamade'nin 29 Ocak'ta saldırıya uğradığını bilgisini vererek, Leyan'ın yardım istediği ses kaydını paylaşmıştı.

Filistinli 15 yaşındaki Leyan, öldürülmeden önce, "Amca bize ateş açıyorlar, yanımızda tank var, araçta mahsur kaldık." dediği aktarılmıştı.

Leyan'ın telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, aynı araçta bulunan 6 yaşındaki Hind Receb'in de araçta mahsur kaldığı ifade edilmişti.

Açıklamada, Hind'i kurtarmak için giden ambulans ve sağlık ekibine İsrail güçlerinin izin vermediği belirtilmişti.

Etiketler : israil gazze saldırı
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
Anne oldu

Anne oldu
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu
Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Çifte heyecan

Çifte heyecan
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX