İsrail'in Gazze'ye 90 gündür sürdürdüğü saldırılarda 9 bin 100'ü çocuk, 6 bin 500'ü kadın olmak üzere 22 bin 438 Filistinli öldürüldü, 57 binden fazla Filistinli de yaralandı.

İsrail saldırılarının hedefi olan Cuhr ed-Dik ve Bureyc Mülteci Kampı çevresinden dumanlar yükseldi. Bölgedeki sivil yerleşimler, ticari yapılar, fabrika ve üretim tesislerinin büyük yıkıma uğradığı dikkati çekti.

İsrail ordusuna ait çok sayıda askeri aracın Gazze Şeridi'ne giriş-çıkış yaptığı görüldü.

Ayrıca İsrail ordusuna ait helikopterin Gazze Şeridi'ni füzelerle vurduğu, tankların bölgede dolaşmaya devam ettiği, İsrail savaş gemisinin de Gazze açıklarında seyrettiği görüldü.

İsrail'in yoğun saldırı, abluka ve işgali altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2,3 milyon nüfusun 1,9 milyonu zorla yerlerinden edildi.

Dünyanın nüfus yoğunluğu en fazla üçüncü noktası Gazze'de yaşayan Filistinliler, barınmadan yoksun, açlık, kıtlık, hastalık, sağlık hizmeti eksikliği, temiz su yoksunluğu gibi insanlık dışı şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

FİLİSTİN KIZILAYI: İSRAİL, HAN YUNUS'TAKİ MERKEZİMİZE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 3 GÜNDE 7 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ



Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Kızılayın Han Yunus'taki merkezi ile Emel Hastanesi'ni defalarca ve doğrudan hedef aldığı belirtildi.

Kızılay binasının pek çok katının 3 günden beri topçu ateşiyle hedef alındığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılarda biri 5 günlük bebek olmak üzere toplam 7 Filistinlinin öldürüldüğü, 11 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Kızılaya bağlı Emel Hastanesi ile çevresindeki binalara yönelik saldırılarda da çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bilgisi geçildi.

Son günlerde Emel Hastanesi'ne yönelik saldırıların yoğunlaşmasının yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin ve sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attığı ve bu saldırılardan büyük endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi paydaşlarına, "Emel Hastanesi ile Filistin Kızılayı binasının, buralarda bulunan sağlık çalışanları, hasta ve yaralıların ve yaklaşık 14 bin yerinden edilmiş kişinin korunması için acilen harekete geçme" çağrısı yapıldı.

İsrail güçleri, 2 Ocak'ta, Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini hedef almış, saldırıda 5 Filistinli ölmüş, 3 Filistinli de yaralanmıştı. Filistin Kızılayı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in yine Han Yunus'taki Kızılay merkezini vurduğunu, saldırıda bir Filistinlinin öldürüldüğünü, 6 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR: AKSA ŞEHİTLERİ HASTANESİ'NE 155 ÖLÜ, 357 YARALI GETİRİLDİ



Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusunun 24 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bulunan iki mülteci kampını bombalamasının ardından Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 155 ölü ve 357 yaralı getirildiğini duyurdu.

MSF'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'de güvenli hiçbir yer yok, kimse güvende değil." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun 24 Aralık'ta "El-Megazi" ve "El-Bureyc" mülteci kamplarını bombalamasının ardından 28 Aralık'ta Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 155 ölü ve 357 yaralı getirildiği kaydedildi.

MSF'nin Gazze'deki Acil Durum Koordinatörü Carolina Lopez, "El-Megazi" ve "El-Bureyc" mülteci kampları yakınlarındaki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden, İsrail ordusunun hastanenin kuzeydoğusundaki mahallelere düzenlediği bombardımanın seslerinin duyulduğunu belirtti.

Açıklamada, Gazze'de ölümleri ve yaralanmaları önlemek, yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak ve tıbbi ihtiyaçların karşılanmasını ciddi bir şekilde artırmak için kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekildi.

MSF'den 25 Aralık'ta yapılan açıklamada, İsrail'in söz konusu mülteci kamplarını hedef almasının ardından Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 131 ölü ve 209 yaralı getirildiği bildirilmişti.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE ŞERİDİ'NDE HALEN 136 İSRAİLLİ ESİR BULUNUYOR



İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde hâlen 136 İsrailli esir bulunduğunu duyurdu.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde hâlâ 136 İsrailli esir bulunduğunu, bunlardan 3'ünün Gazze'de tutulan esirler arasında oldukları ortaya çılan "kayıp" siviller olduğunu söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü, esirlerin kurtarılarak ülkeye dönüşleri için gerekli koşulları sağlamak amacıyla tüm istihbarat ve operasyonel çabaların sürdüğünü dile getirdi.

İsrailli yetkililerin yaptığı açıklamalarda ve medyada yayınlanan son istatistiklerde, Gazze Şeridi'nde 129 İsrailli esirin bulunduğu belirtilmişti.

İsrail'in "Walla News" haber sitesi, 2 Ocak'ta ismi açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Hamas'ın, Katar ve Mısırlı arabulucular vasıtasıyla İsrail'e yeni bir esir takası mutabakatı önerdiği ancak Tel Aviv yönetiminin bu teklifi reddettiği ifade edilmişti.

GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLER



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken çok sayıda İsrailli de esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

HAMAS YÖNETİCİSİ MEŞAL: İSRAİL, ARURİ'YE SUİKAST DÜZENLEYEREK KRİZİNİ İHRAÇ ETMEYE ÇALIŞIYOR



Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikastın ardındaki amacının "krizini yurt dışına ihraç etmek" olduğunu söyledi.

Halid Meşal, 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail'in düzenlediği hava saldırısıyla hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için taziye mesajı paylaştı.

Meşal konuşmasında, "Düşman (İsrail), (el-Aruri'ye) suikast düzenleyerek krizini yurt dışına ihraç etmek ve saldırı çemberini genişletmek istiyordu. Bu adımın, direnişin ve bölgenin hesaplarını karıştıracağını, liderlere yönelik suikastın direnişin iradesini kıracağını ve liderliğini zayıflatacağını düşünüyordu." dedi.

Söz konusu suikastın, İsrail'in, Gazze halkına karşı 3 ay süren barbarca saldırganlığı ve soykırımından sonraki başarısızlığı ve hayal kırıklığının gölgesinde gerçekleştiğini belirten Meşal, "Düşman, saldırganlığını genişlettiğinde (Beyrut'ta Aruri'nin öldürülmesine atıfta bulunarak) aptallık yaptığını anlayacaktır." sözlerine yer verdi.

Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye" bölgesinde İsrail'in insansız hava aracı ile Hamas ofisine saldırı düzenlemesi sonucu Aruri ve beraberindeki 6 kişi öldürülmüştü.

İSRAİL GÜÇLERİ, İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA BİR FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ



İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Beyt Rima beldesinde düzenledikleri baskında bir Filistinliyi öldürdü, 7 kişiyi yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail askerlerinin Rima beldesine düzenlediği baskında gerçek mermi ile göğsünden vurulan lise öğrencisi Esid Tarık Enis er-Rimavi (17) hayatını kaybetti.

Baskında yaralanan 7 Filistinli de Batı Şeria'daki Salfit Devlet Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusunun ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında en az 2 Filistinli gerçek mermi ile yaralandı.

İsrail güçleri Batı Şeria'nın farklı noktalarında Filistinlilerin evlerine düzenlediği gözaltı ve baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve Filistinlilerin evlerini tahrip etme gibi ihlallerde bulundu.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 9 bin 100'ü çocuk, 6 bin 500'ü kadın olmak üzere, 22 bin 438 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.