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08 Şubat 2024 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 11:00:00

İsrail'in Gazze'ye gece düzenlediği saldırılarda 14 kişi öldürüldü

Kaynak: AA

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 14 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ve orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Refah ve Deyr el-Belah'a yönelik hava saldırılarında yerleşim yerlerinin hedef alındığı aktarılan haberde İsrail savaş uçaklarının Refah kentinde 2 evi bombalaması sonucu 12 sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun Deyr el-Belah bölgesine yönelik saldırılarında da 2 kişinin öldürüldüğü, en az 10 Filistinlinin de yaralandığı vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : israil gazze saldırı filistinli
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