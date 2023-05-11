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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 21'e yükseldi
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11 Mayıs 2023 Perşembe 00:02:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 00:02:00

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 21'e yükseldi

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıların bilançosuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bugünkü İsrail saldırısında önce 2, daha sonra 3 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e, yaralı sayısının da 64'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'de bazı alanları bugün yeniden vurmuştu. Bunun üzerine Gazze'den de İsrail tarafına bir dizi roket fırlatılmıştı.

Etiketler : Gazze İsrail son saldırı
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