19 Aralık 2023 Salı 10:52:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 10:52:00
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 19 bin 453'e yükseldi
Kaynak: AA
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İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 19 bin 453'e yükseldi.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor.
Deyr Balah kentine düzenlenen saldırıda Menaa ailesinden hayatını kaybedenlerin naaşları, El Aksa Şehitleri Hastanesi morguna getirildi.
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