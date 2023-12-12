İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 18 bin 205'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.



Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 208 cenaze ile 408 yaralının getirildiğini aktaran Kudra, çok sayıda cenazenin enkaz altında ve yol kenarlarında kaldığını belirtti.

Kudra, İsrail güçlerinin cenazeleri almak isteyen ambulanslara engel olduğunu, yaralıların kan kaybından öldüğünü ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 18 bin 205'e, yaralıların sayısının da 49 bin 645'e çıktığını bildirdi.

"GAZZE'NİN GÜNEYİNDEKİ HASTANELERDE DURUM FELAKET"



İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarına ilişkin Kudra, saldırılar nedeniyle 22 hastane ile 46 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını, 137 hükümet binasının da hedef alındığını aktardı.

Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık sistemini kasıtlı olarak çökerttiğini, yüzlerce hasta ve yaralının ölümüne sebep olduğunu, bölge halkını ölüme mahkum ettiğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki duruma değinen Kudra, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerde durum felaket ve dayanılmaz bir hal aldı. Yaralı sayısının çok olması, tedavi ve klinik imkanlarının az olması karşısında sağlık ekipleri kontrolü kaybetti." ifadesini kullandı.

Kudra, İsrail güçlerinin başta Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye olmak üzere, 36 sağlık çalışanını insanlık dışı şartlarda alıkoyduğunu kaydetti.

İsrail saldırılarında öldürülen sağlık çalışanı sayısının 296 olduğunu duyuran Kudra, dünya çapındaki insani yardım kuruluşları ile sağlık sendikalarına, dayanışma ve İsrail'in sağlık sektörüne karşı işlediği suçları kınama çağrısı yaptı.

Kudra, başta ortopedik cerrahi olmak üzere dünya çapındaki uzman sağlık ekiplerine yaralıları kurtarmak için Gazze'ye gelme çağrısı yaptı.

Yaralıların Gazze'den tahliyesi için kurulan mekanizmanın zayıf olduğunu aktaran Kudra, yüzlerce kişinin Gazze'den çıkmak için sırasını beklerken hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Kudra, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı merkezlerdeki sağlık sisteminin kötü durumda olduğunu belirterek, salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılması, yetersiz beslenme, içme suyu ve hijyen malzemesi eksikliği nedeniyle yüzbinlerce kişinin ölüm riskiyle karşı karşıya kalabileceğini duyurdu.

Barınma merkezlerindeki duruma ilişkin Kudra, "Sağlık ekipleri, barınma merkezlerinden sağlık merkezlerine ulaşan 325 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit etti. Bu sağlık merkezlerine ulaşabilenlerin sayısı, asıl sayı bundan daha fazla olacak, bu da ölümcül bir felaketin habercisi." ifadesine yer verdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'ta binlerce yerinden edilmiş Filistinli için sağlık ocakları ve gezici klinik kurulmasını talep eden Kudra, uluslararası kurum ve kuruluşlara barınma merkezlerine gerekli sağlık hizmetlerinin sağlanması için çağrı yaptı.

Kudra, tıbbi yardımların İsrail'in kontrolü altında gönderildiğine dikkati çekerek, Tel Aviv'in bu durumu "hasta ve yaralıları öldürmek için silah olarak kullandığını" belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, dünya ülkelerine ve sağlık kuruluşlarına güvenli insani koridor oluşturarak, Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere tıbbi yardım ve yakıtın ulaştırılması, İsrail'in kasıtlı olarak hedef aldığı sağlık sistemine destek olmak için Gazze Şeridi genelinde sahra hastaneleri kurulması çağrısı yaptı.

İSRAİL, KEMAL ADVAN HASTANESİNİ KUŞATTI



Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesini kuşattığı, hedef aldığı ve hastanede bulunanların hayatını tehlikeye attığı" belirtildi.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hastaneyi tanklarla kuşattığını ve hastaneye çıkan tüm yolları hedef aldığını belirtti.

Kahlut, hastane yakınlarına konuşlanan İsrail güçlerinin hastaneye giriş çıkış yapmaya teşebbüs eden herkesi hedef aldığını aktardı.

İsrail ordusunun hastanedeki doğum ve kadın hastalıkları bölümünü hedef aldığını belirten Kahlut, bu saldırıda iki kadının çocuğuyla birlikte öldürüldüğünü, yaralanan bir kadının da ayağının kesildiğini söyledi.

Kahlut, İsrail'in hastanenin su tanklarını vurduğuna dikkati çekerek, hastanede suyun tamamen kesildiğini, hem içme hem de temizlik için su bulunmadığını ifade etti.

Hastanenin yoğun bakım bölümünde 65 yaralı ile 12 çocuğun bulunduğunu aktaran Kahlut, 6 prematüre bebeğin de oksijen ihtiyacının bulunduğunu vurguladı.

Advan Hastanesi Müdürü Kahlut, yakıt ve oksijenin tükenmek üzere olduğunu, başta prematüre bebekler olmak üzere ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalan hasta ve yaralıların hayatlarından duyduğu endişeyi ifade etti.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'NİN KUZEYİNDE BM'YE AİT BİR OKULA SALDIRI DÜZENLEDİ



Görgü tanıklarının ifadesine ve sosyal medyada yer alan görüntülere göre, İsrail ordusu, yerinden edilmiş yüzlerce kişinin olduğu, BM'ye ait bir okulu hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okulu bombaladı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, okulun bahçesinde kan izleri olduğu ve saldırı sonrasında da hedef alınan binada yangın çıktığı görüldü.

Bir diğer videoda ise bir Filistinli, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

İsrail ordusu, günlerdir Cibaliya Mülteci Kampı'na, karadan ve havadan saldırılarını yoğunlaştırırken, Filistin direniş güçleriyle de sahada çatışmaya devam ediyor.

İSRAİL'İN NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPI'NA DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 11 SİVİL ÖLDÜ



Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin Tel es-Sultan Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Saldırıda, çoğu çocuk 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Nuseyrat Mülteci Kampı'nda da bir eve gerçekleştirilen saldırıda, 3'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti. Deyr el-Belah'ın El-Bassa bölgesine yapılan saldırıda ise yaralananlar oldu.

İsrail güçleri ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi ve kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'na da çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

GAZZE'DE 60 FİLİSTİNLİNİN YAŞADIĞI BİNA BOMBALANDI



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarında Filistinli ailelerin yaşadığı bir binayı hedef aldı.

Hedef alınan 5 katlı binada yaklaşık 60 Filistinlinin yaşadığı ve bunlar arasında İsrail saldırıları nedeniyle Gazze kentinden kaçanların da bulunduğu aktarıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu saldırı sonrası, binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Filistinli sağlık kaynakları, söz konusu saldırıda ölen ve yaralananların Deyr el-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiğini belirtti.

İSRAİL GÜÇLERİ, GAZZE'NİN ORTA KESİMLERİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA EN AZ 25 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ



Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini bombaladı.

Megazi Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan İsrail saldırıları nedeniyle en az 15 Filistinli öldürüldü, onlarca kişi de yaralandı.

İsrail'in bombardımanı sonrasında çok sayıda ölü ve yaralının Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusunun, Deyr el-Belah'taki el-Beye Caddesindeki bir evi bombalaması sonucu 10 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya'daki en-Nezle kasabasında da 2 kişiyi hedef alarak öldürdüğü bildirildi.

Ayrıca, kurtarma ekipleri ve bölge sakinlerinin İsrail güçlerinin dün gece Nezle'de hedef aldığı "Hala" ailesine ait evin enkazından 23 cenaze çıkardığı ifade edildi.

BATI ŞERİA'NIN PEK ÇOK KENTİNDE BASKINLAR SÜRÜYOR



Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçlerinin baskınlarının adresi Cenin, Beytüllahim, Nablus, Eriha, El Halil, Ramallah ve El-Bire kentleri oldu.

Çok sayıda İsrail askeri, Cenin'in güney batısındaki Yabed kasabasına gelerek, Filistinlilerin evlerine baskın gerçekleştirdi.

Askerler, evlerde arama yaptı, eşyalarını dağıtıp zarar verdi ve sakinlerini sorguya çekti.

Bire kentine bağlı Sath Merhaba Mahallesi'ndeki baskında ise evlerin çatısına keskin nişancılar yerleştirildi, bir dükkandaki güvenlik kamerası kayıtlarına askerlerce el konuldu. Baskın sırasında göz yaşartıcı ve gaz bombası kullanıldı, ateş açıldı ve havada da insansız hava araçlarının (İHA) uçtuğu görüldü.

İsrail güçleri ayrıca, Ramallah'ta Birzeit, Bitunya ve Deyr Ebu Meşal kasabası ile Şakba köyüne, Kalkilya'da Kefr Saba Mahallesi'nde bir eve, Nablus'un doğusundaki Salim kasabasına, Balata Mülteci Kampı'na, Avarta kontrol noktasından Nablus'un doğusuna, Eriha'da Ketf el-Vad Mahallesi'ne, El Halil'in güneyindeki Dura kasabası ile kuzeybatısındaki Beyt Ula kasabasında bir hayır kurumuna, Beytüllahim'de ise Dıheyşe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

BATI ŞERİA'DA SİLAHLI YAHUDİ YERLEŞİMCİLER FİLİSTİNLİ ÇİFTÇİLERE SALDIRDI



Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, silahlı bir grup Yahudi yerleşimci, Nablus'a bağlı Akraba beldesinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı.

Yahudi yerleşimciler ateş açarak Filistinli çiftçileri zeytin bahçesinden uzaklaştırdı.

Haberde, Yahudi yerleşimcilerin, zeytin hasadı mevsiminin başladığı ekim ayından bu yana Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere karşı 333 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

BATI ŞERİA'DA 30 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI



Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da dün akşamdan bu yana 30 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin, gözaltına aldığı kişilerle yakınlarını darp ve tehdit ettiği, ayrıca evlerini tahrip edip, yıktığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 3 bin 760'a yükseldi.

İSRAİL ASKERLERİNİN YARALADIKLARI FİLİSTİNLİYİ YAKIN MESAFEDEN VURARAK ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI



İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açarak yaraladıkları silahsız Filistinli bir genci, yakın mesafeden otomatik silahla hedef alarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Sosyal medyada yer alan görüntüde, İsrail güçlerinin, 8 Aralık'ta Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında silahsız Filistinlilere ateş açtığı ve Filistinli bir genci otomatik silahlarla kurşun yağdırarak katlettiği görülüyor.

Görüntüde, İsrail askerlerinin uzaktan bir grup gence ateş açtığı, içlerinden Rami el-Abuşi isimli gencin yaralanarak yere düştüğü görülüyor. Ardından yerde yaralı halde yatan Abuşi'ye, yanına yaklaşan İsrail askeri aracının içinden otomatik silahla yakın mesafeden ateş açılıyor ve Filistinli genç orada öldürülüyor.

İsrail makamlarından ise söz konusu görüntülere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

FİLİSTİNLİ YETKİLİ: İSRAİL SALDIRILARI NEDENİYLE AKSA ŞEHİTLERİ HASTANESİ'NİN SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKEBİLİR



Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Halil ed-Dakran, İsrail'in saldırılarını artırmasının, hastanenin sağlık sistemini çökme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Dakran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hastaneye sabahın erken saatlerinden bu yana çoğu çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 40'tan fazla şehit ve çoğu ağır 50'ye yakın yaralı getirildi." dedi.

"Hastanenin halihazırda düzgün işlemeyen sağlık sistemi yoğun İsrail hava saldırıları nedeniyle her an çökebilir." uyarısını yapan Dakran, yaralı sayısının sürekli artması nedeniyle hastanede yeterli ilaç ve tıbbi malzeme bulunmadığını vurguladı.

Filistinli yetkili, "Yaralı sayısı şu anda hastane kapasitesinin 5 katını aşıyor; hastane yönetimi yaralıları koridorlara ve bahçedeki çadırlara yerleştirmek zorunda kalıyor." ifadesini kullandı.

Hastanenin gelecek günlerde çalışmalarına devam edebilmesi için ilaca, tıbbi malzemeye ve yakıta ihtiyacı olduğunu kaydeden Dakran, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin sınırlı kapasitesi nedeniyle yaralıların, tedavi görebilmeleri için Gazze dışındaki hastanelere nakledilmeleri çağrısında bulundu.

Dakran, Aksa Şehitleri Hastanesi'nin çoğunluğu Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinden göçe zorlanmış yaklaşık 900 bin kişiye hizmet verdiğini belirtti.

İSRAİL GAZZE ŞERİDİ'NİN ORTA KESİMLERİNDEKİ BÖLGELERE YÖNELİK BOMBARDIMANINI YOĞUNLAŞTIRDI



İsrail savaş uçakları, tanklar ve savaş gemileri, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki bölgelere yönelik bombardımanını yoğunlaştırdı.

İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Ez-Zevayide bölgesinde bir binayı bombaladı.

Görgü tanıkları, evin tamamen yıkıldığını, sivil savunma ekiplerinin ölü ve yaraları enkazdan çıkarmak için uzun saatler çalıştığını belirtti.

Sağlık kaynakları, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiğini kaydetti.

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde de Deyr el-Belah Mülteci Kampı'ndaki El-Bassa bölgesindeki evleri hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü veya yaralandı.

GAZZE'NİN GÜNEYİNDE BİNLERCE FİLİSTİNLİNİN SIĞINDIĞI OKUL YERLEŞKESİ 5 GÜNDÜR İSRAİL KUŞATMASI ALTINDA



Abasan el-Kebira Acil Durum Komitesi Başkanı Ziyad eş-Şevvaf, Han Yunus'un doğusunu işgal eden İsrail güçlerinin, yaklaşık 4 bin yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı El Avde Okulları Yerleşkesini 5 gündür kuşatma altında tuttuğunu söyledi.

Şevvaf, okula sığınan Filistinlilerin çoğunun kadın, çocuk ve yaşlı olduğuna dikkati çekerek, "İsrail güçleri yerleşkeden giriş-çıkışlara engel oluyor. Yerleşkeyi hedef alıyor, çevresine işaret fişeği ve gaz bombası atıyor." dedi.

Kuşatmanın uzaması durumunda yerleşkede su ve yiyecek sıkıntısı yaşanabileceğine dikkati çeken Şevvaf, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerinde yaptığı gibi, yerinden edilmiş Filistinlileri hedef almasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Şevvaf, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne müdahale çağrısı yaparak, yerinden edilmiş Filistinlilere koruma sağlanması, kuşatma altındakilere ilaç, gıda, su ve yardım ulaştırmak üzere güvenli koridor açılması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu ve orta kesimlerindeki birçok bölgesine havadan ve karadan şiddetli saldırılar düzenliyor.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Faluce bölgesinde çok sayıda okula baskın düzenledi. Okullardan kadınları ve çocukları zorla dışarı çıkaran İsrail askerleri, erkekleri ise alıkoydu.

UNICEF, GAZZE'YE TEMEL YARDIMLARIN SAĞLANMASI İÇİN ATEŞKES ÇAĞRISINI YİNELEDİ



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı.

Ateşkes çağrısının yinelendiği mesajda, Gazze'de kış yaklaşırken çocukların acilen su, gıda, tıbbi malzeme, battaniye ve kıyafetlere ihtiyaçları olduğuna dikkat çekildi.

Hayat kurtarıcı temel yardımların sağlanması için insani ateşkesin gerekli olduğunun altı çizilen mesajda, "Çocukların acilen ateşkese ihtiyacı var." ifadesi kullanıldı.

Mesajda Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş çocuk ve yetişkinlerle yapılan röportajlarda, kış koşulları nedeniyle hayatın iyice zorlaştığı, insanların üşüdüğü ve temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde hayatını sürdürmeye devam ettiği vurgulandı.

GAZZE'DE İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLEN GAZETECİLERİN SAYISI 86 OLDU



Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, yaptığı açıklamada, iki gazetecinin daha İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 86'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, "İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik suikastları, Filistin anlatısını karartmak ve gerçeği gizlemek amacıyladır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybeden gazetecilerin kimliklerine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRISINDA 1 SİVİL DAHA ÖLDÜ



Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail ordusu ülkenin güneyinde yer alan et-Tayibe beldesindeki bir eve füze ile saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu evde bulunan 80 yaşındaki Hasan Ali Mansur adındaki sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin sayısı 24'e yükseldi.

HİZBULLAH İSRAİL'E AİT 4 ASKERİ NOKTAYA SALDIRI DÜZENLEDİ



Hizbullah, İsrail'e yönelik Lübnan'ın güneyinden gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sınır üzerinde yer alan Er-Rahib askeri noktasının Burkan füzesi ile hedef alındığı, Biranit askeri noktasının da topçu atışıyla vurulduğu ifade edildi.

Hadab el-Bustan ve Es-Smake askeri noktalarının da "uygun silahlarla" hedef alındığı aktarıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yer alan Ramya, Teyr Harfa, Muheybib ve Şema beldelerinin etrafını ağır topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi.

İSRAİL ORDUSUNUN AÇIKLAMASI



İsrail ordusu ise Lübnan'dan gelen saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'dan Batı Celile'ye yönelik saldırıların ardından Hizbullah hedeflerine savaş uçaklarıyla saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 100 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivili hayatını kaybetti.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DEKİ ÇATIŞMALARDA 3 ASKERİNİN DAHA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DUYURDU



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyinde Filistinli direniş gruplarıyla yaşanan çatışmalarda 3 askerin öldüğü belirtildi.

Roman Bronshtein (46), Eliya Yanovsky (24) ve Ari Yehiel Zenilman (32) adlı askerlerin ölümü hakkında "ailelerine bilgi verildiği" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, bir askerin çatışmalarda ağır yaralandığı ve İsrail'de tedavi altına alındığı kaydedildi.

Sabah saatlerinde de İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 4 askerinin öldüğünü duyurmuştu. Bugün ordu tarafından, öldüğü duyurulan asker sayısı 7'ye yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 104'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere toplam 433 askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Ordu, askerlerinin ölümünü "ailelerine haber verildiğinde" açıklıyor. Bu nedenle öldürülen ancak ailelerine henüz haber verilmemiş başka askerlerin olup olmadığı bilinmiyor.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'NİN GÜNEYİNDEKİ GÜÇLERİNE HAVADAN MALZEME İNDİRDİ



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "son birkaç günde, Han Yunus'ta savaşan yüzlerce asker için havadan yaklaşık 7 ton lojistik malzemenin indirilmesini içeren bir lojistik sevkiyat operasyonu gerçekleştirildiği" bildirildi.

Açıklamada, söz konusu sevkiyatın, Samson (C-130J Super Hercules) tipi kargo uçağından paraşüt indirilerek gerçekleştirildiği kaydedildi.

Sevkiyatın, 2006'daki İkinci Lübnan Savaşı'ndan bu yana yapılan ilk havadan indirme operasyonu olduğu vurgulandı.

FİLİSTİN DİRENİŞ GRUPLARI, GAZZE'DEKİ İSRAİL ORDUSU MEVZİLERİNİ HEDEF ALDI



Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları, İsrail askeri araçlarını ve ordu güçlerinin Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki mevzilerini hedef aldıklarını duyurdu.

İslami Cihad hareketinin silahlı kanadı Kudüs Tugayları ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan ayrı açıklamalarda, saldırıların, İsrail ordusu saflarında ölü ve yaralılara neden olduğu belirtildi.

İslami Cihad hareketinin silahlı kanadı Kudüs Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "İzzeddin el-Kassam Tugayları ile yapılan ortak operasyonda, Gazze'nin kuzeyindeki el-Faluca bölgesinde bir evin içinde konuşlanan İsrail kuvvetleriyle çatışmanın ardından çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğü ve yaralandığı" kaydedildi.

Gazze'nin doğusundaki eş-Şucaiyye bölgesinde ise iki İsrail askerinin, yaşanan çatışmada öldürüldüğüne işaret edildi.

Kudüs Tugayları'ndan yapılan başka bir açıklamada ise Han Yunus'un kuzeydoğusundaki İsrail mevzilerinin havan mermileriyle bombalandığı aktarıldı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada da "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bir binayı kullanan İsrail özel kuvvetlerine mensup bir grup askerin hedef alındığı, askerler arasında ölü ve yaralıların olduğu" vurgulandı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan, dün öğlen saatlerinde yapılan açıklamalarda da Han Yunus kentinde konuşlanan İsrail askerlerinin ve iki tankın hedef alındığı ifade edilmişti.

İsrail ordusundan, Filistin direniş gruplarının yazılı açıklamalarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

FİLİSTİNLİ STK'LER, İSRAİL'İN GAZZE'DE ALIKOYDUĞU ESİRLERİN "ZORLA KAYBEDİLMESİNE" SON VERİLMESİNİ İSTEDİ



Filistinli insan hakları kurumları, Gazze Şeridi'nde alıkonulan yüzlerce esirin, İsrail gözaltı merkezlerinde "zorla kaybedilmesine" son verilmesi çağrısında bulundu.

Filistin İnsan Hakları Merkezi, El-Mizan İnsan Hakları Merkezi ve El-Hak İnsan Hakları Kurumu, konuya ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail makamları tarafından dayatılan ve aralarında onlarca kadının da bulunduğu Gazze Şeridi'ndeki yüzlerce Filistinli esirin maruz kaldığı zorla kaybetmelere son verilmesi" istendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde kara saldırıları yaptığı bölgelerdeki keyfi alıkoymalar sırasındaki kötü muamele ve işkenceleri durdurması, esirlerin akıbetlerinin ve isimlerinin ortaya çıkarılması için ilgili makamlara harekete geçmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"(İsrail) işgal güçleri birkaç gündür özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde gerek evlerinde, gerekse UNRWA'ya bağlı okullardaki barınma merkezlerinde yüzlerce sivile yönelik toplu alıkoyma eylemlerini sürdürüyor."

İsrail güçlerinin esirleri, "kıyafetlerini çıkarmaya, sıraya girmeye ve sokaklarda neredeyse çıplak, aşağılayıcı bir durumda oturmaya" zorladığı aktarılan açıklamada, ayrıca esirlerin "işkenceye maruz kaldığı, üst üste kamyonlara bindirilerek, bilinmeyen yerlere gönderildikleri" kaydedildi.

"Esirlerin hayatlarından tamamen işgalci İsrail'in sorumlu olduğu" vurgulanan açıklamada, ilgili uluslararası kuruluşlara ve uluslararası topluma "keyfi olarak alıkonulan tüm esirlerin serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulunuldu.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail güçlerinin Gazze'de alıkoyduğu, aralarında bebekli anne, yaşlı ve çocukların da bulunduğu 142 Filistinli kadın esiri hapse attığını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırılarının başlamasından bu yana alıkonulan Filistinlilerin maruz kaldığı "zorla kaybetme" vakalarına işaret edilen açıklamada, tanıklıkların, Gazzeli esirler aleyhinde korkunç suçlar işlendiğini teyit ettiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki el-Faluca bölgesindeki bazı okullara baskın düzenleyerek, okullardaki erkekleri alıkoymuştu.