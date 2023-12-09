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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 17 bin 487'ye yükseldi
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09 Aralık 2023 Cumartesi 13:10:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 13:10:00

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 17 bin 487'ye yükseldi

Kaynak: AA

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 310 artarak 17 bin 487'ye yükseldi.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız sürdürdüğü yoğun bombardıman nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, Deir Al-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Etiketler : israil gazze saldırı can kaybı
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