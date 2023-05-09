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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 15 Filistinli hayatını kaybetti
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09 Mayıs 2023 Salı 21:32:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 21:32:00

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 15 Filistinli hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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İsrail ordusu ile İç İstihbarat Örgütü Şabak tarafından Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu toplam 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Gazze'ye düzenlenen son İsrail saldırısında 13 şehit verildiği, 20 kişinin de çeşitli şekilde yaralandığı kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir araca düzenlediği hava saldırısında ise 2 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandığı bildirildi.

Öte yandan, İsrail ordusu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçağının, İslami Cihad Hareketi'ne bağlı tanksavar roketleri atan bir hücreyi hedef aldığını iddia etti.

İSLAMİ CİHAD'IN ASKERİ KANADINDAN 3 KİŞİ ÖLDÜ

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları ise yaptığı açıklamada, lider kadrolarından 3 kişinin eşleri ve çocuklarıyla birlikte saldırılar sırasında öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Tugayları lider kadrosundan Askeri Konsey Genel Sekreteri Cihad Şakir Gannam, kentin kuzey kesiminin komutanı Halil el-Behtini, Batı Şeria'daki askeri çalışma liderlerinden Tarık İzzeddin ve liderlerin eşleri ve çocukları için üzüntü içinde oldukları belirtildi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Tarık Silmi de yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin suçlarına karşılık olarak direniş güçlerinin önünde tüm tercih ve senaryoların açık olduğunu" ifade etti.

Silmi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İşgal son bulana dek direniş durmayacaktır. Direniş, Filistinlileri topraklarından söküp atmak isteyen işgal güçleriyle angajman kurallarında yerini almıştır, şehitlerinin intikamını alacaktır."

SALDIRIDA 156 APARTMAN DAİRESİ ZARAR GÖRDÜ

Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, saldırıda 27 dairenin oturulamayacak hale geldiğini, 129 evin ise kısmi olarak zarar gördüğünü söyledi.

Sınır kapılarının kapatılarak ablukanın daha da sıkılaştırıldığını belirten Maruf, bu durumun devam etmesinin insani durumu daha kötü hale getireceğini ifade etti.

HAMAS: İSRAİL BEDELİNİ ÖDEYECEK

Öte yandan Hamas Hareketi Lideri İsmail Heniye de gelişmelerin ardından yazılı açıklama yaptı.

Heniye açıklamasında, şunları kaydetti:

"İsrail suikast operasyonunda hesabında yanıldı, bedelini ödeyecektir. Hain bir operasyonla liderlere suikast düzenlenmesi işgal kendisine güvenlik sağlamayacak bilakis direnişi daha da artıracaktır. Direniş, hain düşmanın canını yakacak, üslubu sadece kendisi belirleyecektir"

İsrail ordusu, Gazze'ye bu gece düzenlediği hava saldırılarında, Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından üç kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarının, ordu ile İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) ortak operasyonu olduğu ve İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarına karşı gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, saldırılarda Kudüs Tugayları'na bağlı hayatını kaybeden lider kadrosunun isimleri ayrı ayrı belirtildi.

Gelişmelerin ardından Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği aktarıldı.

Etiketler : israil Gazze sağlık bakanlığı
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