İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürüyor

Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin son gelişmeler derlendi.

Dün sabah saatlerinde İsrail'in içine sızan Filistinli silahlı gruplarla İsrail güçleri arasındaki çatışmaların dün akşam farklı noktalarda devam ettiği bildirildi.

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, Gazze Şeridi sınırına yakın yerleşim yerlerinden Sderot'taki polis karakolunu ele geçiren Filistinli silahlı gruplar ve Kfar Azza yerleşim biriminde İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

NETANYAHU'DAN HALKA "BÖLGEYİ TERK ETMELERİ" ÇAĞRISI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün gece ulusa sesleniş konuşmasında, abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerine "bölgeyi terk etmeleri" çağrısı yaparak, Hamas'ın bulunduğu tüm bölgeleri enkaza çevireceklerini söyledi.

Hamas'ın İsrail'e karşı savaş başlattığını, dün başlayan durumun daha önce görülmediğini, bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Netanyahu, "Ordu, Hamas'ın canını acıtmak için tüm gücünü kullanacak. Hamas'ın toplandığı, gizlendiği her yeri sakat bırakıp enkaza dönüştüreceğiz." dedi.

İSRAİL'DE "SAVAŞ HALİ" İLAN EDİLDİ

İsrail'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlayan saldırılar üzerine savaş hali ilan edildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, diğer istihbarat ve güvenlik üst düzey yetkilileri güvenlik oturumu düzenledi.

Oturumun ardından ülkede "savaş hali" ilan edildiği ve büyük askeri eyleme geçilmesinin onaylandığı kaydedildi.

Başbakanlığın açıklamasında ayrıca, "Gazze Şeridi'nden düzenlenen kanlı terör saldırısı, İsrail'i savaşa mecbur etti ve savaş 7 Ekim 2023 sabah 06.00'da başladı." ifadeleri kullanıldı.

BATI ŞERİA'DA DA ARBEDE YAŞANDI

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah, El Halil, Eriha, Kalkilya ve Selfit kentlerinde 5 Filistinlinin, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin arasında 13 yaşındaki Ahmed Abdunnasır er-Rabi'nin de olduğu kaydedildi.

Filistin Kızılayı, ekiplerinin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaralanan 92 kişiye müdahale ettiğini açıkladı.

İSRAİL'DEKİ "ÖZEL GÜVENLİK DURUMU" TÜM ÜLKEYE YAYILDI

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yoav Gallant'ın operasyonel değerlendirmelerin ardından "özel güvenlik durumunu" tüm ülke topraklarını kapsayacak şekilde genişlettiği duyuruldu.

Açıklamada, böylece İsrail ordusunun sivillere güvenlik talimatları verebileceği ve gerekli durumlarda kamuya açık alanları kapatabileceği bildirildi.

İSRAİL, HAVA SALDIRILARINA DEVAM ETTİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Han Yunus kentine bağlı El-Yabani Mahallesi'ndeki Habib Muhammed Camisi'ni bombaladı.

Saldırıda caminin yıkıldığı aktarılırken sosyal medyada da yıkılan caminin görüntüleri paylaşıldı. Ayrıca İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğunu iddia ettiği 4 büyük binayı hedef aldı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Hamas'la bağlantılı ofislerin yer aldığı ve üst düzey üyelerinin operasyon yürütmek için kullandıkları öne sürülen yüksek katlı iki binaya saldırı düzenlediği kaydedildi.

Gün içinde iki büyük binanın daha vurulduğu belirtilen açıklamada, böylece Hamas için önemli 4 binaya saldırı düzenlenmiş olduğu ifade edildi.

"ESİR ALINAN İSRAİLLİLERİN SAYISI ÇOK FAZLA"

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde, El-Aksa Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli esirleri savunmak amacıyla başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının devam ettiğini söyledi.

Saldırı sebebiyle İsrail'in derin bir krizle karşı karşıya kaldığını belirten Ebu Ubeyde, onlarca İsraillinin esir alındığını ve "İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" öne sürdü.

Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin her yerinde olduğunu belirterek, İsrail Gazze halkına ne yapıyorsa aynısının İsrailli esirlere de uygulanacağını ifade etti.

İSRAİL, GAZZE'DEKİ BİRÇOK BİNAYI HEDEF ALDI

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını gece de sürdürdü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Filistinli gruplara ait askeri nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesiminde ev ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı.

Hedef alınan noktaların arasında Hamas'ın Gazze'deki yetkilisi Yahya es-Sinvar'ın En-Nasr semtindeki ofisi, Filistin Stadyumu, Gazze'deki "İslam Milli Bankası" ve "Üretim Bankası" binaları yer aldı.

İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçler de Gazze sahillerine yakın bazı noktaları yoğun şekilde bombaladı.

İsrail ordusu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetlerinin, ülkenin güneyindeki Zikim sahili bölgesine sızmaya çalışan 7 "teröristi" tespit ettiğini, ordu ve deniz kuvvetlerine ait uçakların bu kişilerin yerleşim yerlerine sızmasına engel olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonda kullandığı 3 karargahının hedef alındığı kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki hükümete bağlı Çalışma Başkanlığını bombalaması sonucu bina yıkıldı.

LÜBNAN'DAN İSRAİL TOPRAKLARINA ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENDİ

Bu sabah İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Bundan birkaç dakika sonra da yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmamaları talimatını verdiği bilgisi yer aldı.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki bazı hedeflerin topçu atışıyla vurulduğu ve bunun Lübnan'dan gelen saldırıya karşı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, İsrail topçu birliklerinin saldırının yapıldığı Lübnan topraklarındaki hedefleri vurduğu kaydedildi.

Öte yandan Lübnan yerel medyasındaki haberlerde Kefr Şuba bölgesi ve yakın civarının yoğun şekilde vurulduğu bildirildi.

LÜBNAN'DAKİ HİZBULLAH, SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Lübnan'daki Hizbullah hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail sınırındaki askeri noktalara düzenlenen saldırıyı üstlendi.

Açıklamada, Hizbullah'ın, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik saldırıyı üstlendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca saldırının çok sayıda topçu atışı ve roketle gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıyı üstlenmesinden hemen sonra yaptığı yazılı açıklamayla Kefr Şuba bölgesinde yer alan Hizbullah'a ait çadırları insansız hava aracıyla vurduğunu duyurdu.

İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİNİ YENİDEN VURDU

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba Çiftlikleri ve Kefr Şuba Tepeleri'ne yönelik topçu atışlarının yeniden başladığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin güney sırında sabahtan itibaren devam eden gerginliğe ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

İsrail topçu birliklerinin, Lübnan'ın Kefr Şuba Çiftlikleri ve Kefr Şuba Tepeleri'ni topçu atışları ile vurduğu ifade edildi.

Öte yandan İsrail Haartez gazetesinden geçilen haberde, İsrail'in kuzeydeki Lübnan sınırı yakınında bulunan Safed kentinde Patriot Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirip ateşlediği kaydedildi.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al Mayadeen TV'nin internet sitesindeki haberde ise, İsrail'in Lübnan'dan gelecek İHA saldırısı tehdidine karşı savunma sistemini aktif ettiği belirtildi.

BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE GENEL GREV BAŞLADI

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, Batı Şeria'da İsrail'in ihlallerine tepki için genel grev ilan edildiğini belirtti.

Tepki olarak esnafın kepenk kapattığını ifade eden Ebu Yusuf, Gazze'ye saldırılardan ötürü Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması gerektiğini kaydetti.

Doğu Kudüs'te de Filistinli esnafın kepenk kapattığı bildirildi.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÖLÜ SAYISI 91'İ ÇOCUK 436'YA YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 91'i çocuk olmak üzere 436'ya ulaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 3 günden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 91'i çocuk, 61'i kadın 436 kişinin yaşamını yitirdiği, 224'ü çocuk, 151'i kadın olmak üzere 2 bin 271 kişinin yaralandığı belirtildi.

FİLİSTİNLİ UNSURLARIN SALDIRISINDA ÖLEN İSRAİLLİ SAYISI 700'E YÜKSELDİ

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu ve diğer medya organları, Filistinli gruplarca dün başlatılan ve bugün de devam eden saldırılarda ölen İsraillilere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Buna göre dünden bu yana devam eden saldırılarda 700 İsrailli hayatını kaybetti, 2 bin 150 kişi yaralandı.

Haberde, yaralıların 300'ünün durumunun kritik olduğu kaydedildi.

GAZZE ŞERİDİ SINIRINDAKİ YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİMLERİ TAHLİYE EDİLİYOR

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillileri tahliye etmeye başladı.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, sirenlerin sürekli çalması ve Filistinli gruplarla çatışmaların devam etmesi nedeniyle sınırda yaşayan İsrailli yerleşimcilerin tahliyesine başlandığı belirtildi.

Bu yerleşimcilerin, askeri operasyonlar sona erene kadar otellerde veya uzak bölgelerdeki ailelerin yanında misafir edilecekleri bildirildi.

LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba Tepeleri ve Sedane bölgesinde yeniden gerginlik başladı.

Kefr Şuba bölgesinden İsrail'e 2 roket fırlatılmasının ardından İsrail'in Kefr Şuba Tepeleri ve Sedane bölgelerini topçu atışlarıyla vurduğu ifade edildi.

Öte yandan Lübnan devlet televizyonu "Tele Liban", X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in daha önce insansız hava araçlarıyla vurduğu sınırdaki çadırların Hizbullah tarafından yeniden kurulduğunu bildirdi.

İSRAİL, GAZZE SINIRINDA BULUNAN 24 YERLEŞİM YERİNDEKİ İSRAİLLİLERİ TAHLİYE ETTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınında boşaltılan yerleşim birimi sayısının 24'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusu, çatışmaların yaşandığı ülkenin güneyindeki güvenlik durumu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada sınırdaki Nahal Oz, Nir Am, Mefalsim, Kefar Aza, Gevim, Or Haner, Ivim, Netiv Haasara, Yad Mordeşayi, Karmiya, Zikim, Kerem Şalom, Kisufim, Holit, Sufa, Nirim, Nir Oz, Ayn Haşloşa, Nir Yitzak, Beeri, Magen, Reim, Saad ve Alumim yerleşim yerlerindeki sivillerin tahliye edildiği belirtildi.

Ordu daha önce 6 yerleşim birimindeki sivillerin tahliye edildiğini duyurmuştu.

İSRAİL, DÜNYA GENELİNDEKİ DİPLOMATLARINA "EVDEN ÇIKMAMA" TALİMATI VERDİ

İsrail, dünya çapında görev yapan diplomatlarına güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama talimatı verdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı yabancı ülkelerde görev yapan diplomatlarına dikkatli olma çağrısı yaptı.

Bakanlık, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e dün başlattığı saldırı nedeniyle "dünya çapındaki tüm diplomatik misyonlarını yüksek alarm durumuna" geçirdi.

Bu kapsamda, diplomatlara "güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama" talimatı verildi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE'DE 6 KİŞİLİK BİR AİLEYİ YOK ETTİ

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırısında 6 kişilik ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısındaki Nasr Mahallesi'nde Şaban ailesinin evini hedef aldı.

Saldırıda anne-baba ile 4 çocuklarının yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Anne İnas Şaban'ın kardeşi Fethi Şaban, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, kız kardeşi İnas, eniştesi Nezir ve yeğenleri Ömer, Gade, Betül ve Ahmed'in evlerine uyarı yapılmadan aniden düzenlenen bombardımanda hayatını kaybettiğini belirtti.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRISINDA EVLERİ VE CAMİLERİ HEDEF ALDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında 3 ev, 2 cami ve bir radyo merkezini hedef aldığı, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail güçleri, Gazze'ye yönelik hava saldırısında 3 evi bombaladı.

İlk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu ancak net bir sayı verilemediği kaydedilen açıklamada, yıkılan yapıların enkazı altında kalanların olduğu aktarıldı.

Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, dünden bu yana devam eden hava saldırılarında iki cami ile bakanlığa bağlı Kur'an-ı Kerim radyosuna ait merkezin hedef alındığını belirtti.

Bakanlık, Gazze Şeridi'nin batısındaki El-Emin Muhammed ve güneydeki Han Yunus'ta Muhammed el-Habib camileri ile Filistin ticaret kulesindeki radyo merkezinin vurulmasını kınadı.

Camilerin, dini merkezlerin hedef alınmasının kutsallığın ihlali olduğu, tüm uluslararası yasa ve normlar tarafından yasaklandığı vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma, "sivillerin ve ibadet yerlerinin korunması için ivedilikle harekete geçilmesi, saldırıların faillerinin Filistin halkına yönelik devam eden suçlardan sorumlu tutulması" çağrısında bulunuldu.

İSRAİL ORDUSU, GÜNEYDEN SIZAN FİLİSTİNLİ GÜÇLERİ TANKLAR VE İHA'LARLA HEDEF ALDIĞINI DUYURDU

İsrail ordusu, güneyden sızan Filistinli güçleri tanklar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkenin güneyindeki 4 noktada silahlı grupların hedef alındığı belirtildi.

Yerleşim birimlerine sızmaya çalışan Filistinli güçlerin, İHA'larla etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, Magan yerleşim yerine sızmaya çalışanlara ise tanklarla karşı koyulduğu kaydedildi.

Saldırıların başladığı andan itibaren farklı noktalarda silahlı gruplardan yüzlerce kişinin öldüğü aktarıldı.

ALARM DURUMUNDAKİ İSRAİL GÜÇLERİ KENDİ VATANDAŞINI VURDU

İsrail askerlerinin, dur ihtarına uymadığı için terörist zannederek öldürdükleri kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

İsrail merkezli Yediot Ahronot'un haberine göre, İsrail güçleri Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bir araca ateş açtı.

İsrail güçlerinin dur ihtarına uymayan ve Gazze yakınlarından İsrail'in orta kesimlerine doğru gitmek isteyen araçta öldürdükleri kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Olay yerindeki bir polis, "Neden sert bir şekilde araç kullandığını ve polislerin dur ihtarına uymadığını bilmiyoruz. Araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 159 KONUT TAMAMEN YIKILDI

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dünden bu yana düzenlediği saldırılarda, 159 konut tamamen yıkıldı, 1210 konut ise kısmen hasar gördü.

Gazze'deki Hükümet Enformasyon Dairesi Başkanı Selame Maruf, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılardaki maddi hasara ilişkin açıklama yaptı.

Maruf, "İşgal güçleri, dün gece yarısına kadar 13 çok katlı binanın da aralarında bulunduğu 159 konutu tamamen yıktı, 36'sı oturulamayacak hale gelen 1210 konuta ise kısmen hasar verdi." dedi.

İsrail'in Gazze'deki hükümete bağlı Çalışma Başkanlığı binası başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarını ve iki camiyi hedef aldığını aktaran Maruf, vurulan yerler arasında İçişleri Bakanlığa ait 19 tesisin bulunduğunu kaydetti.

Elektrik şirketinin, maruz kaldığı bombalama sonucu 13 ana hattın kesilmesi, 4 trafo ve 12 direğin tahrip edilmesiyle uğraştığını söyleyen Maruf, İsrail'in elektrik tedarikini durdurmasının, "elektrik dağıtım saatlerini günde 8 saatten 4 saate düşürdüğü için insani durumu daha da kötüleştirdiğini" ifade etti.

Maruf ayrıca "elektrik kesintilerinin hastaneler, su kuyuları ve arıtma tesisleri gibi önemli sektörlerin hizmetlerini tehdit eden olumsuz etkileri" konusunda uyardı.

İSRAİL ASKERLERİNİN BATI ŞERİA'DA FİLİSTİNLİ GÖSTERİCİLERE MÜDAHALESİ SONUCU OLAYLAR ÇIKTI

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında Gazze saldırılarını protesto eden Filistinlilere müdahale ettiği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah-Bire kentleri girişinde İsrail'in Gazze saldırılarını protesto eden onlarca Filistinliye İsrail askerleri müdahale etti.

Filistinliler, gösterileri dağıtmak için gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanan askerlere taş attı, lastikleri ateşe verdi.

Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Babu ez-Zaviye semtinde de İsrail askerleri ve Filistinliler arasında olayların çıktığı öğrenildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İSRAİL'DE EMEKLİ GENERAL HİRSCH, GAZZE'DEKİ ESİRLER VE KAYIP KİŞİLER DOSYASI SORUMLUSU OLARAK ATANDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, emekli general Gal Hirsch'i Gazze Şeridi ve çevresindeki esirler ve kayıp kişiler dosyası sorumlusu olarak atadığı bildirildi.

Başbakan Netanyahu'nun ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, gmekli general Hirsch'in esirler ve kayıp kişiler dosyası sorumlusu olarak atandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca bu konuda tüm bakanlıkların Hirsch'in talimatlarına tabi olacağı aktarıldı.

FİLİSTİN: İSRAİL'İN ARKASINDAKİ ULUSLARARASI DESTEK ONU DAHA FAZLA SUÇA TEŞVİK EDİYOR

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in arkasındaki uluslararası desteğin onu daha fazla suç işlemeye teşvik ettiğini söyledi.

Filistin Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Filistin Başbakanı Iştiyye'nin, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Filistin ve İsrail'deki son gelişmeler hakkında telefonda görüştüğü kaydedildi.

İsrail'in arkasındaki uluslararası desteğin onu daha fazla "suç işlemeye" teşvik ettiğini belirten Iştiyye, "yaşananların tüm sorumluluğunun, nefret, şiddet ve kışkırtıcı bir atmosfer oluşturan ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'e ait" olduğunu vurguladı.

Iştiyye, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik ablukanın devam etmesi, şehir, kasaba, köy ve kamplara saldırılması, kutsal mekanların çiğnenmesi, ibadet eden Müslüman ve Hıristiyanlara yönelik saldırıların devam etmesi sonucu doğabilecek sorunlar konusunda defaatle uyarıda bulunduklarını belirtti.

Iştiyye, uluslararası topluma, Gazze saldırılarının durdurulması ve Filistin halkının haklarının verilmesi için yeni bir siyasi yol haritası belirlenmesi çağrısında bulundu.

İSRAİL, GAZZE'DEKİ ULUSAL İSLAM BANKASI'NI VURDU

İsrail'in Gazze'deki Ulusal İslam Bankası'nı vurduğu bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin merkezinde yer alan Er-Rimal semtindeki Ulusal İslam Bankası merkezini vurdu.

Saldırının düzenlendiği noktaya yakın vatandaşlara ait evler ve mülkler büyük zarar gördü, bombardıman neticesinde bölgede yangın çıktı.

Gazze'deki Filistin bankalarından biri olan Ulusal İslam Bankası, Merkez Bankası görevini üstlenen Filistin Para Otoritesine bağlı olmayan, Hamas yönetiminde bir yapı.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DE HAMAS'A AİT 120 HEDEFİ VURDUĞUNU DUYURDU

İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 120 noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklama, Yediot Ahronot gazetesinde yayımlandı.

Açıklamada, savaş uçaklarının, gün boyu (pazar) Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun beldesi ve çevresinde 120 hedefi bombaladığı belirtildi.

Onlarca ton roket atılarak gerçekleştiren saldırıda Hamas'a ait hedeflerin vurulduğu, bunların arasında bir tünelin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Hamas'ın, Beyt Hanun'u, İsrail'e karşı düzenlediği saldırılarda üs olarak kullandığı iddia edildi.

FİLİSTİN İSLAMİ CİHAD HAREKETİ 30 İSRAİLLİ ASKER VE YERLEŞİMCİYİ ESİR ALDIKLARINI İDDİA ETTİ

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, ellerinde 30 İsrailli esirin bulunduğunu iddia etti.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketine yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen Televizyonunun internet sitesi, En-Nahhale'nin açıklamasını yayımladı.

İsrailli askerler ve yerleşimcilerinden oluşan toplamda 30 İsraillinin İslami Cihat tarafından esir alındığını ifade eden En-Nahhale, İsraillilerin sadece Filistinli tutuklularla takas edilerek serbest bırakılabileceğini belirtti.

GAZZE'DEKİ KASSAM TUGAYLARI, BEN GURİON HAVALİMANI'NA ROKET SALDIRISI DÜZENLEDİĞİNİ DUYURDU

Kassam Tugayları, Telegram'dan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının devam etmesine cevap olarak, Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca "Aksa Tufanı" kapsamında Askalan kentine de 100 roket atıldığı ifade edildi.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de yaptığı açıklamada, Tel Aviv ve Askalan'ın roketlerle vurulduğunu belirtti.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde "Büyük Tel Aviv"i de içine alan bölgede sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail Kanal 12 Televizyonu da Gazze'den Askalan'a çok sayıda roket atıldığını doğruladı. Yediot Ahranot gazetesi ise Gazze'den atılan bir roketin Askalan'da bir binaya isabet ettiğini geçti.

İsrail tarafı, Ben Gurion'a yapılan saldırıyı ve roketlerin havaalanına isabet edip etmediğini henüz doğrulamadı.

EL-KASSAM SÖZCÜSÜ EBU UBEYDE: YENİ BİR GRUP İSRAİLLİYİ ESİR ALDIK VE GAZZE'YE GETİRDİK

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinden yeni bir grup İsrailliyi esir aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'a bağlı El-Aksa TV'de yayımlanan konuşmasında, "Tugay'a bağlı savaşçıların yeni bir grup İsrailliyi esir alıp Gazze Şeridi'ne geçirmeyi başardığını" söyledi.

Kassam Tugayları üyelerinin, esir aldıkları İsraillilerin bazılarının İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü belgelediğini aktaran Ebu Ubeyde, esirlerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Kassam Tugayları güçlerinin hala İsrail'de bulunduğunu, bazı şehir ve Yahudi yerleşim yerlerinde çatıştığını belirten Ebu Ubeyde, Gazze'nin kuzeyindeki Mav'kiim Yahudi yerleşim bölgesinde şiddetli çatışmalara girdiklerini ve İsrail saflarında çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ifade etti.

Ebu Ubeyde, Kassam'a bağlı silahlı güçlerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Sofo bölgesinde konuşlandığını ve İsrail güçleriyle çatışmalarının hala sürdüğünü bildirdi.

İsrail makamlarından Hamas tarafından ele geçirildiği belirtilen yeni esirlere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BATI ŞERİA'DA İSRAİL ASKERLERİNİN AÇTIĞI ATEŞ SONUCU 6 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İşgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde İsrail ordusu ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmalarda, 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından ardı ardına yapılan açıklamalarda, işgal güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Eriha kentinde 1, Kudüs'ün kuzeyinde 3, el-Halil ve Nablus kentlerinde birer kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bakanlık, "Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya'dan 3 şehidin cenazelerinin Ramallah'taki Tıp Merkezi'ne nakledildiğini" belirtti.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, Kalandiya'da bir askeri kontrol noktasında çıkan çatışmada, İsrail güçlerinin gençlerin üzerine gerçek mermilerle ateş açtığını duyurdu.

Filistin Kızılayı da Kalandiya'daki kontrol noktasında ağır yaralanan 3 Filistinlinin hastaneye sevk edildiğini açıklamıştı.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI, GAZZE ŞERİDİ'NE HAVA SALDIRILARINI GECE BOYUNCA SÜRDÜRDÜ

İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki hedefleri vurması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıkları ve tıbbi kaynaklardan aldığı bilgiye göre, kentteki sivil yerleşim yerlerine savaş uçaklarının düzenlediği bir dizi hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Gazze'nin Mısır sınırı yakınlarında bulunan Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'ne ait ev, İsrail savaş uçaklarının bombalaması sonucu yıkıldı.

Bölgedeki tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, enkaz altında kalanlardan en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Hava saldırısına maruz kalan evin çevresindeki diğer evlerde de büyük hasar meydana geldi, çok sayıda yaralanan oldu.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin Karaman ve Naayma caddelerindeki evleri hedef alan 20'den fazla hava saldırısında da onlarca kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye bölgesindeki bazı ailelerin evlerine düzenlenen hava bombardımanı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi çeşitli şekillerde yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nin doğusunda bulunan bir evi de hedef aldı.

Yine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Harare ailesinin evini hedef alması sonucu, 7 kişi yaralandı.

Kentin orta kesimlerindeki Yermuk Camisi yakınında bir ev de isabet aldı.

İSRAİL'İN GECE BOYUNCA GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRILARINDA 24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki AA muhabirinin hastane ve güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Gazze'nin Mısır sınırına yakın Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'nin evine İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu ev halkından 18 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda yıkılan evin enkazından çıkarılan yaralılar ise tedavi altına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye bölgesindeki bazı ailelerin evlerine düzenlenen hava bombardımanı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Yine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu toplam 5 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Harare ailesinin evini hedef alması sonucu, 7 kişi yaralandı. Aynı bölgede Hamas Hareketi'nin kurucularından ve Siyasi Büro Üyesi Ravhi Müşteha'nın evine de benzeri bir hava saldırısı düzenlendi.

Hava saldırılarının özellikle bu gece çok yoğun olduğunu belirten AA muhabiri, sabah saat 05.38 itibariyle bombardımanın kentin birçok yerinde aralıksız sürdüğünü aktardı.

Bölgede yaşayan görgü tanıklarına göre, kentin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin belediye bölgesi, Karaman ve Naayma caddelerindeki yapılara 60'tan fazla hava saldırısı düzenlendi, bombardıman evlerde ve altyapıda büyük hasar oluşturdu.

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI: 7 EKİM'DEN BU YANA BATI ŞERİA'DA 14 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hamas Hareketi'nin 7 Ekim Cumartesi başlattığı saldırılarda, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde İsrail ordusu tarafından bugüne kadar toplam 14 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, aralarında Kudüs'ün de olduğu Batı Şeria'nın kent ve beldelerinden el-Halil, Ramallah, Eriha, Nablus ve Kalkıliyye'de geçen cumartesiden bu yana toplam 14 Filistinlinin İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hamas Hareketi'nin Aksa Tufanı adını verdiği saldırılara eş zamanlı olarak İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırılarının yanı sıra, Batı Şeria'ya da baskınlarını artırdı.

İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar sürerken, Batı Şeria'daki Filistinli gruplar, İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada hareketi çağrısında bulundu.