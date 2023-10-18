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18 Ekim 2023 Çarşamba 14:48:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 14:48:00

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları bölge ekonomisini de çökertti

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki sanayi sektörü ve tesislerine yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirerek, bölgede önceki saldırılardan kalan altyapıyı da yok etmeye devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana; enerji, su ve iletişim ağlarının oldukça zayıflaması nedeniyle durdurulan fabrikaları da sıkça hedef aldı.

    Savaş uçakları, 12. günde Gazze Şeridi'ni yoğun hava saldırılarıyla hedef almayı sürdürürken, saldırılarda endüstriyel ve ticari tesislerin de aralarında bulunduğu mahalleleri tamamen yok etti.

    Gazze ekonomisi çökertildi

    Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022 yılı sonu verilerinee göre, Gazze'de 50 bin ticari kuruluş bulunduğunu söyledi.

    Gazze Şeridi'nde fabrikalardan, mağazalara kadar yer alan tesis ve yapıların, İsrail saldırılarının hedefi haline geldiğini belirten Useyli, "İsrail bugün (Gazze'deki) ekonomik hayatı tamamen yok etmeye çalışıyor." dedi.

    Useyli, Gazze Şeridi'ndeki askeri saldırılarda, tarihinde benzeri görülmemiş kayıpların yaşandığını ifade etti.

    Ağır bombardımana sahne olan Gazze Şeridi'nde şehirler arasında hareket zorluğu nedeniyle Ekonomi Bakanlığı ve ilgili kurumlara bağlı ekipler, 12 gündür süren İsrail savaşının bilançosunu belirleyemiyor.

    Gazze'de toplam 3 bine yakın fabrika bulunuyor, bunların 2 bini İsrail saldırılarından önce faaliyetteydi, geri kalan bini ise yıllardır hizmete veremiyor.

    Faaliyette olan fabrikaların ise hammadde, elektrik enerjisi ve ihracat kısıtlamaları nedeniyle üretim kapasiteleri yüzde 30'u geçmiyor.

    İsrail'in saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana tüm fabrikaların kapılarını kapatması, ekiplerin hareket edememesi nedeniyle ne Ekonomi Bakanlığı ne de İşadamları Derneği'nin elinde yıkımın boyutuna ilişkin herhangi bir istatistik bulunmadığını anlatan Aseyli, "Artık sokaklar veya kanalizasyon ağları yok ve hepsinden önemlisi İsrail, elektrik ağlarını ortadan kaldırdı. Gaz ve yakıt tükendi. İşçiler ailelerine barınak sağlamak için çabalıyor." diye konuştu.

    Gazze'de giyim, tekstil, gıda sanayilerinin yanı sıra, ahşap ve mobilya imalatı, bazı metal sanayileri ve bazı gübre türlerinin imalatında fabrikalar faaliyet gösteriyordu.

    Filistin İşadamları Derneğinin verilerine göre, 2 bin fabrikada yaklaşık 25 bin kişiye doğrudan, yaklaşık 35 bin kişiye ise dolaylı istihdam sağlanıyordu.

    İletişim sektörünün yıkımı

    Telekomünikasyonun sektörü de İsrail'in hedefleri arasındaydı.

    Filistin Telekomünikasyon Şirketinin 12 Ekim'de yayınladığı bir belgeye göre, sabit telefon ağı ve ev internetinin yüzde 35'i kesintiye uğradı ve bu durum abonelerin yüzde 50'sinden fazlasını etkiledi. Bu açıklamayı takip eden günlerse söz konusu sayılar artış gösterdi.

    İsrail saldırıları, elektrik direkleri, kablolar ve fiber optik hatlar dahil olmak üzere çok sayıda yıkıma yol açtı.

    Hasar bununla sınırlı kalmadı. Saldırılar Gazze Şeridi'ni Batı Şeria'ya ve dış dünyaya bağlayan ana fiber optik hatlarda da kesintilere neden oldu.

    Etiketler : Gazze saldırıları İsrail ordusu Sanayi tesisleri
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