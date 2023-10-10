İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırıları dördüncü gününde de sürüyor

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine, Gazze kentinin batısına ve Han Yunus kentlerine hava saldırıları düzenledi.

Görgü tanıklarına göre, Han Yunus'taki hava saldırılarından birinde önceden uyarı yapılmaksızın bir ev hedef alındı.

İsrail güçleri, Refah kentinde de bir tarım arazisine saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ve yaralananların bulunduğu aktarıldı.

İsrail, sabah saatlerinde de Gazze'nin merkezindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı'nda başka bir evi hedef almıştı.

GAZZE VE BATI ŞERİA'DA ÖLENLERİN SAYISI 704 OLDU

Filistin Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ve Batı Şeria'daki olaylarda, 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 704'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu kaydedildi.

ELEKTRİĞİN ARDINDAN GAZZE ŞERİDİ'NE SU AKIŞINI DA KESİLDİ



İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulduğunu belirtti.

BM FİLİSTİNLİ MÜLTECİLERE YARDIM AJANSI: GAZZE'DE YAKLAŞIK 137 BİN FİLİSTİNLİ OKULLARIMIZA SIĞINDI



Olayların başladığı 7 Ekim'den itibaren evlerini terk eden 137 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki 83 okula sığındığı belirtilen açıklamada, bu sayının İsrail'in hava saldırılarının devam etmesiyle giderek arttığına işaret edildi.

İSRAİL, HAVA SALDIRILARININ YANI SIRA, DENİZDEN DE VURMAYA BAŞLADI



Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.

Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu.

ÜÇ GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ



Gazze'deki hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarına göre, iki gazeteci Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada, hava saldırısına maruz kalarak hayatlarını kaybetti.

Filistinli gazeteci Hişam en-Nevacihe, Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada yaralandı.

Nevacihe'nin ölümüyle İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli gazeteci sayısı 3'e yükseldi.

İSRAİL ORDUSU GAZZE SINIRINDA KONTROLÜ TAMAMEN SAĞLADIKLARINI DUYURDU



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile çatışan İsrail askerlerinin, Gazze çevresindeki kasaba ve yerleşim yerlerinin kontrolünü yeniden ele geçirmek için kararlılıkla hareket ettiği ve İsrailli yaralıları tahliye ederken Filistinli unsurların elindeki birçok silaha da el koyulduğu ifade edildi.

"Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladık. İsrail topraklarında silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse eminiz." ifadelerine yer verilen açıklamada, çatışma bölgelerinde çok sayıda Kassam Tugayları unsurunun öldürüldüğü kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU GAZZE SINIRINA YIĞINAK YAPMAYA DEVAM EDİYOR



Öte yandan İsrail ordusu Gazze sınırına yakın bölgelere yığınak yapmaya devam ediyor.

İsrail ordusuna ait obüsler, toplar sınıra yakın bölgede kazılan siperlere yerleşmiş ve namluları Gazze'ye çevrilmiş durumda. Tırlarla bölgeye yeni zırhlı araç ve tank sevkiyatı da sürüyor.

GAZZE'NİN ÇEVRESİNDEKİ YERLEŞİMLERDE 1500 FİLİSTİNLİ SİLAHLI UNSURUN CESEDİNE ULAŞILDI



İsrail Ordu Sözcülüğü yaptığı açıklamada, Filistinli silahlı unsurların 7 Ekim'de sızdığı Gazze Şeridi'ni çevreleyen yerleşim birimlerinde İsrail güçleriyle yoğun çatışmaların ardından 1500 Filistinli silahlı unsurun cesedinin bulunduğunu söyledi.

Filistinli gruplar ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İSRAİL 360 BİN YEDEK ASKERİN SEFERBERLİĞE KATILMASINI ONAYLADI



İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, 360 bin yedek askerin seferberliğe katılmasını onayladığı belirtildi.

Haberde, bu adımın "uzun bir askeri harekat gerçekleştirileceğini" gösterdiği kaydedildi.

İsrail ordusu ayrıca yurt dışından yüzlerce yedek askerin de seferberliğe katıldığını açıkladı.

İSRAİL ORDUSU ÖLDÜRÜLEN 124 İSRAİLLİ ASKERİN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI



İsrail ordusunun, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarıyla çatışmaların başlamasından bu yana öldürülen ve kimliğini açıkladığı asker sayısı 124'e yükseldi.

Ordu, yaptığı açıklamada çatışmalarda öldürülen 38 yeni er ve subayın kimlik ve rütbelerini paylaştı.

Yeni duyurulan 38 kişiyle beraber kimliği açıklanan asker sayısının 124'e yükseldiği kaydedildi.