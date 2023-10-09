İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 560'a yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarının neden olduğu can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 3 günden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 751 kişinin yaralandığı belirtildi.

İSRAİL GÜÇLERİ BATI ŞERİA'DA 15 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ



Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, aralarında Kudüs'ün de olduğu Batı Şeria'nın El Halil, Ramallah, Eriha, Nablus ve Kalkilya kentlerinde 7 Ekim'den bu yana toplam 15 Filistinlinin İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

İSRAİL BASINI, GAZZE'DEN YAPILAN SALDIRILAR SONUCU YARALI SAYISINI 2 BİN 315 OLARAK DUYURDU



Gazze'den başlatılan saldırılar sonucu, yaralanan İsrailli sayının 2 bin 315 olduğu belirtildi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna göre, 365'i ağır olmak üzere toplam yaralı sayısı 2 bin 315'e çıktı.

Haaretz Gazetesi de, ağır yaralılardan 25 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

Haberlerde, ölenlerin sayısına ilişkin güncelleme yapılmadı.

İsrail basınında, saldırılarda 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

GAZZE'DEKİ KASSAM TUGAYLARI, BEN GURİON HAVALİMANI'NA ROKET SALDIRISI DÜZENLEDİĞİNİ DUYURDU



Abluka altındaki Gazze'de, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlediklerini bildirdi.

Kassam Tugayları, Telegram'dan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının devam etmesine cevap olarak, Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca "Aksa Tufanı" kapsamında Askalan kentine de 100 roket atıldığı ifade edildi.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de yaptığı açıklamada, Tel Aviv ve Askalan'ın roketlerle vurulduğunu belirtti.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde "Büyük Tel Aviv"i de içine alan bölgede sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail Kanal 12 Televizyonu da Gazze'den Askalan'a çok sayıda roket atıldığını doğruladı. Yediot Ahranot gazetesi ise Gazze'den atılan bir roketin Askalan'da bir binaya isabet ettiğini geçti.

İsrail tarafı, Ben Gurion'a yapılan saldırıyı ve roketlerin havaalanına isabet edip etmediğini henüz doğrulamadı.

EL-KASSAM SÖZCÜSÜ EBU UBEYDE: "YENİ BİR GRUP İSRAİLLİYİ ESİR ALDIK VE GAZZE'YE GETİRDİK"



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinden yeni bir grup İsrailliyi esir aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'a bağlı El-Aksa TV'de yayımlanan konuşmasında, "Tugay'a bağlı savaşçıların yeni bir grup İsrailliyi esir alıp Gazze Şeridi'ne geçirmeyi başardığını" söyledi.

Kassam Tugayları üyelerinin, esir aldıkları İsraillilerin bazılarının İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü belgelediğini aktaran Ebu Ubeyde, esirlerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Kassam Tugayları güçlerinin hala İsrail'de bulunduğunu, bazı şehir ve Yahudi yerleşim yerlerinde çatıştığını belirten Ebu Ubeyde, Gazze'nin kuzeyindeki Mav'kiim Yahudi yerleşim bölgesinde şiddetli çatışmalara girdiklerini ve İsrail saflarında çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ifade etti.

Ebu Ubeyde, Kassam'a bağlı silahlı güçlerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Sofo bölgesinde konuşlandığını ve İsrail güçleriyle çatışmalarının hala sürdüğünü bildirdi.

İsrail makamlarından Hamas tarafından ele geçirildiği belirtilen yeni esirlere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI, GAZZE ŞERİDİ'NE HAVA SALDIRILARINI GECE BOYUNCA SÜRDÜRDÜ



İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki hedefleri vurması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıkları ve tıbbi kaynaklardan aldığı bilgiye göre, kentteki sivil yerleşim yerlerine savaş uçaklarının düzenlediği bir dizi hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Gazze'nin Mısır sınırı yakınlarında bulunan Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'ne ait ev, İsrail savaş uçaklarının bombalaması sonucu yıkıldı.

Bölgedeki tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, enkaz altında kalanlardan en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Hava saldırısına maruz kalan evin çevresindeki diğer evlerde de büyük hasar meydana geldi, çok sayıda yaralanan oldu.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin Karaman ve Naayma caddelerindeki evleri hedef alan 20'den fazla hava saldırısında da onlarca kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye bölgesindeki bazı ailelerin evlerine düzenlenen hava bombardımanı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi çeşitli şekillerde yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nin doğusunda bulunan bir evi de hedef aldı.

Yine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Harare ailesinin evini hedef alması sonucu, 7 kişi yaralandı.

Kentin orta kesimlerindeki Yermuk Camisi yakınında bir ev de isabet aldı.

İSRAİL'İN GECE BOYUNCA GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRILARINDA 24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki AA muhabirinin hastane ve güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Gazze'nin Mısır sınırına yakın Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'nin evine İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu ev halkından 18 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda yıkılan evin enkazından çıkarılan yaralılar ise tedavi altına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye bölgesindeki bazı ailelerin evlerine düzenlenen hava bombardımanı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Yine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu toplam 5 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Harare ailesinin evini hedef alması sonucu, 7 kişi yaralandı. Aynı bölgede Hamas Hareketi'nin kurucularından ve Siyasi Büro Üyesi Ravhi Müşteha'nın evine de benzeri bir hava saldırısı düzenlendi.

Hava saldırılarının özellikle bu gece çok yoğun olduğunu belirten AA muhabiri, sabah saat 05.38 itibariyle bombardımanın kentin birçok yerinde aralıksız sürdüğünü aktardı.

Bölgede yaşayan görgü tanıklarına göre, kentin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin belediye bölgesi, Karaman ve Naayma caddelerindeki yapılara 60'tan fazla hava saldırısı düzenlendi, bombardıman evlerde ve altyapıda büyük hasar oluşturdu.

İSRAİL ORDUSU, GECE BOYU GAZZE'YE 500'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİĞİNİ DUYURDU



İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gece savaş uçakları, helikopterler, hava araçları ve topçu güçleri, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 500'den fazla noktayı hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli grupların bazı yetkilileri yaşadığı gerekçesiyle birkaç yüksek katlı konuta da hava saldırısı düzenlendiği aktarılan açıklamada, Beyt Hanun bölgesinde ise 3 tünelin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının süreceğine dikkat çekildi.

İSRAİL GAZZE'DEKİ EL-YERMUK CAMİSİ'Nİ VURDU



İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında Gazze'nin batısındaki El-Yermuk Camisi yıkıldı.

İsrail savaş uçakları, El-Yermuk Camisi'ni füzelerle hedef aldı. Bombalanan cami yıkıldı.

Bu yıkımla birlikte İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 4'e yükseldi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARININ DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRILARINDA ES-SUSİ CAMİSİ YIKILDI



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısında yer alan Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Es-Susi Camisi'ni füzelerle bombaladı. Söz konusu saldırıda ölü ve yaralılar olduğu aktarılırken bu konuda net bir sayı belirtilmedi.

Bu yıkımla birlikte İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 6'ya yükseldi.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE'DEN SIZAN FİLİSTİNLİ SİLAHLI GRUPLARLA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR



İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çevredeki İsrail yerleşimlerine sızan Filistinli silahlı gruplarla çatışmaların devam ettiğini söyledi.

İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden çevredeki İsrail bölgelerine sızan Filistinli silahlı gruplarla çatışmaların sürdüğünü doğruladı.

Sözcülük, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ne birkaç kilometre mesafede Beeri beldesinde gece boyunca 70-90 arası silahlı unsurla çatışmaya girdiğini, Filistinli silahlı grupların tamamının buradaki yerleşim yerine sızmayı başaramadığını ve çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre İsrail ordusu, 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'nden 800-1000 arası Filistinli silahlı unsurun 80 ayrı noktadan İsrail içindeki 20 yerleşim yeri ve 11 askeri üsse girdiğini değerlendirdi.

İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi çevresindeki 7 ayrı noktada Filistinli silahlı gruplarla çatıştığı belirtildi.

Ayrıca, Gazze'den Beeri yerleşim yeri yakınlarına açılan bazı tüneller aracılığıyla Filistinli silahlı grupların sızma yaptığından şüphelenildiği aktarıldı.

İsrail ordusu, dün Beeri dahil olmak üzere Gazze Şeridi çevresindeki 24 yerleşim biriminden İsraillilerin tahliye edildiğini ve bu tahliyelere devam edeceğini duyurmuştu.

İSRAİL ASKERLERİ, LÜBNAN SINIRI YAKININDA YANLIŞLIKLA KENDİ ASKERLERİNİ VURDU



İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesinde bulunan askerlerinin yanlışlıkla kendi askerlerine ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurdu.

İsrail resmi haber ajansı KAN'ın ordu sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Celil Garbi yakınındaki bir Yahudi yerleşim yerinde görev yapan İsrail güçleri, kontrol noktasına hızlıca yaklaşan araca ateş açtı.

Daha sonra askeri aracın içindekilerin İsrail ordusuna bağlı askerler olduğu anlaşıldı. Hafif yaralanan İsrail askerleri tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İsrail pazar günü, Hizbullah örgütünün İsrail işgali altındaki Şeba Çiftlikleri bölgesine kurduğu bir çadırı silahlı insansız hava aracıyla bombalamıştı.

Yine İsrail merkezli Yediot Ahronot'un haberine göre, pazar günü İsrail güçleri Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bir araca ateş açtı. İsrail güçlerinin dur ihtarına uymayan ve Gazze yakınlarından İsrail'in orta kesimlerine doğru gitmek isteyen araçta öldürülen kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

İSRAİL ORDUSU, SALDIRILARDA ÖLEN ASKER SAYISININ 73'YE YÜKSELDİĞİNİ AÇIKLADI



İsrail ordusu, Hamas'ın önceki gün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 73'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de başlayan saldırılarında bugüne kadar 73 İsrail askerinin öldüğü, hayatını kaybeden 16 İsrail askerinin daha kimlik bilgilerinin aileleri ve kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, toplam 57 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE ŞERİDİ ÇEVRESİNDEKİ TAKVİYELERİ DEVAM EDİYOR



İsrail'in savaş ilan etmesiyle birlikte abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yoğun askeri hareketlilik sürüyor.

İsrail'in güneyinde abluka altında bulunan Gazze Şeridi çevresinde olağanüstü durum devam ediyor. İsrail ordusuna ait onlarca tank, zırhlı araç ve askeri birlikler bölgede konuşlandı ve bölgedeki hareketlilik sürüyor.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı, İsrail içindeki bölgelerde güçlü patlamalar olarak duyuluyor.

İsrail ordusu, Gazze çevresindeki 7 ayrı yerleşim yerinde Filistinli silahlı gruplarla çatışıyor.

YAŞANANLAR "İSRAİL'İN 11 EYLÜL'Ü"



İsrail Ordu Sözcüsü Doron Spielman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas'a bağlı silahlı unsurların "havadan, karadan ve denizden" bu bölgelere geldiğini belirterek, İsrail'in kaotik bir gün yaşadığını dile getirdi.

Hamas'tan bu saldırıya katılan herkesin peşine düşeceklerini savunan Spielman, yaşananları "İsrail'in 11 Eylül'üne" benzetti.

SDEROT KENTİNDEKİ POLİS KARAKOLU ENKAZ HALİNDE



İsrail polisi ve özel kuvvetleri, Gazze Şeridi'nden sızarak Sderot kentindeki polis merkezini ele geçiren Filistinli silahlı gruplarla pazar gece boyunca çatıştı.

Sderot polis karakolundan ise geriye bir enkaz kaldı.

Kullanılan patlayıcılar nedeniyle enkaza dönen binada duvarların karardığı, boruların patlaması sonucu çevreyi su bastığı görülüyor. Karakolun çevresinde çok sayıda yanmış araç dikkati çekiyor. İsrail polisi, 10 Filistinli silahlı unsurun burada etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SDEROT'A 20'DEN FAZLA ROKET İSABET ETTİ



Yaklaşık 31 bin nüfuslu sınır kenti Sderot'un Belediye Başkanı Alon Davidi, abluka altındaki Gazze'den İsrail'e başlatılan saldırıları ve kentteki gelişmeleri değerlendirdi.

Davidi, Gazze'den araçlarla Sderot'a sızan grupların şehir karakoluna saldırdıklarını belirterek, "Şehir karakolunu görüyorsunuz. İki cip ve silahlarla binaya girdiler. Karakolun hem içinde hem de dışında çok şiddetli çatışmalar yaşandı. 10'dan fazla terörist öldürüldü. İsrail polisinden 8-9 kişi karakolun içinde ve dışında yaşamını kaybetti." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan tüm İsrail ordusunu ve silahlarını kullanarak Gazze'ye kapsamlı bir harekat başlatmasını isteyen Davidi, "Gazze'ye girip Hamas ve İslami Cihad'ı yok etmeliyiz. Eğer ülke ve hükümetin zamana ihtiyacı varsa biz aylarca evlerimizde kalıp ordunun Gazze'de işini yapıp Hamas'ın ve İslami Cihad'ın tüm lider kadrolarının öldürmesini bekleyebiliriz. Bu seçeceği sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'den Sderot'a füze saldırılarının devam ettiğini kaydeden Davidi, "Demir Kubbe'ye rağmen bugün 20'den fazla roket ve havan, ev ve kamu binasına isabet etti. Şu ana kadar roket saldırılarında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı." diye konuştu.

"HİZBULLAH'LA SAVAŞ BAŞLARSA, HAYFA DA KUZEY DE BURASI GİBİ OLACAK"



Sderot'ta yaşayan 60 yaşındaki Ron, cumartesi sabaha karşı kırmızı alarm verildiğinde neyle karşı karşıya olduklarını bilmediklerini belirterek, "Alarmdan 10 dakika sonra silah sesleri duymaya başladık. Şaşırmıştım. Camdan baktığımda Hamaslıların polise ve insanlara ateş açtığını gördüm. Hemen tüm kapıları kapatarak sığınağa gittik." dedi.

Ron, Sderot dışında Gazze çevresindeki diğer bölgelerde de büyük bir çatışma olduğunu daha sonra anladıklarını ifade etti.

Yaşadığı kenti ve evini terk etmeyeceğini söyleyen Ron, "Bunu söylemek belki biraz garip olacak ama burası basit ve sakin bir yer, insanları da öyle. Burayı seviyorum ve başka bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Güneyde kalmaya devam edeceğim. Nereye gideyim ki? Hizbullah'la savaş başlarsa, Hayfa da kuzey de burası gibi olacak." şeklinde konuştu.

GAZZE'DEN İSRAİL TARAFINA ROKET ATIŞLARI ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE DE SÜRÜYOR



Abluka altındaki Gazze Şeridi'den İsrail tarafına roket atışları 3. gününde de devam ediyor.

Özellikle İsrail'in güneyinde Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim yerlerinde zaman zaman sirenler çalıyor.

Aşkelon şehri çevresinde zaman zaman İsrail'e ait Demir Kubbe hava sisteminin Gazze'den atılan roketlerin havada imhası sırasında çıkan patlama sesleri duyuluyor.

Demir Kubbe'nin imha edemediği roketler de oluyor.

O roketlerden biri gece saatlerinde Aşkelon'da iki katlı bir eve isabet etti ve evde hasar oluştu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıda şarapnel isabet etmesi sonucu bir İsrailli orta derecede yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze sınırına yakın bir bölgeye çok sayıda zırhlı araç konuşlandırdığı görüldü.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE'YE YÖNELİK HAVA SALDIRILARINDA 1000 TON PATLAYICI KULLANILDI



Ordudan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne her birine onlarca savaş uçağının katıldığı 4 hava saldırısı düzenlendiği ve 800'den fazla noktanın hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Beyt Hanun'da Hamas'a ait noktalar ve bölgenin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nin yanı sıra operasyonların sürdüğü Cebaliye'deki askeri altyapılar ve bir cami gibi Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bazı noktaların vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı ve füze kullanıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu saldırılarda yüzlerce Filistinlinin öldüğünün tahmin edildiği ve sınırı aşarak yakınlardaki yerleşim birimlerine sızan onlarca Hamas mensubunun yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 7 Ekim'den bu yana Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin İsrail'e desteğini vurgulayan ABD Merkez Komutanlığı ile "iki kez" görüştüğü, tüm savaş alanlarında hazırlıklar artırılmaya ve kuzey bölgesindeki güçlerin takviyesine devam edildiği ve son günlerde yüz binlerce yedek askerin göreve çağrıldığı kaydedildi.

İSRAİL'DEN GAZZE'DEKİ 3 BELDEDE YAŞAYAN FİLİSTİNLİLERE "EVLERİNİZİ TERK EDİN" ÇAĞRISI



İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Abesan el-Kebira, Abesan Sagira ve Hırbe Huzaa beldelerinde yaşayanlar başta olmak üzere Gazze sakinlerine çağrıda bulundu.

"Filistinli silahlı grupların bu bölgeleri kullandığını" savunan Adraee, belde sakinlerinin can güvenlikleri için derhal evlerini boşaltmaları ve Han Yunus kent merkezine geçmeleri gerektiğini ifade etti.

İsrail ordusu, 2 gündür Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde yaşayanların telefonlarına rastgele mesajlar göndererek evlerini boşaltmalarını istiyor.

Gazze'nin iç kesimlerinde yaşayan bazı Filistinlilerin de İsrail tarafından telefonla aranarak benzer mesajların iletildiği ifade ediliyor.

İsrail ordusunun saldırı öncesinde sık sık bu yönde mesajlar göndermesi Filistinli sivillerde endişe ve korkuya neden oluyor.

İSRAİL ORDUSU GAZZE SINIRINA YIĞINAK YAPIYOR



İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yığınak yaparken bölgede tansiyon giderek yükseliyor.

Filistinli grupların 7 Ekim'de başlattığı "Aksa Fırtınası" sonrası İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliği dikkati çekiyor.

İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava saldırılarına devam ederken Filistinli gruplar da roket atışlarını sürdürüyor.

Bölgede bunun yanı sıra İsrail ordusunun hazırlıklarındaki hareketlilik göze çarpıyor.

İsrail ordusuna ait buldozerler bölgede yeni siperler kazıyor. Bölgeye yerleştirilen top ve obüslerin namlusu Gazze'ye çevrilmiş durumda.

Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelere çok sayıda İsrail askeri ve polisi konuşlandırılmış durumda.

Ayrıca bölgedeki bazı yollarda İsrail güvenlik güçlerinin kontrol noktaları bulunuyor. İsrail güçleri bölgede zaman zaman da devriye atıyor.

İSRAİL ORDUSU GAZZE ÇEVRESİNDEKİ YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİNDE KONTROLÜ SAĞLADIĞINI DUYURDU



İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde kontrolün sağlandığını, herhangi bir çatışma olmadığını ancak bölgede hala Filistinli silahlı unsurların bulunabileceğini söyledi.

İsrail ordusunun, olası sızma girişimlerine karşı Gazze sınırını tank, helikopterler ve askeri hava araçları ile koruyacağını aktaran Hagar, İsrail güçlerinin Filistinli silahlı kişilerle çatışmasının şu anda "sınırlı" olduğunu aktardı.

Hagari, Gazze Şeridi çevresindeki 24 beldeden 15'inin boşaltıldığını, gün boyunca tahliyenin devam edeceğini ancak bölgedeki en büyük kent Sderot'un tahliye edilmeyeceğini aktardı.

İSRAİL ORDUSUNUN HAMAS VE FİLİSTİNLİ GRUPLARLA ÇATIŞMASI "SINIRLI" ŞEKİLDE SÜRÜYOR



İsrail'in güneyinde abluka altında bulunan Gazze Şeridi çevresinde olağanüstü durum devam ediyor. İsrail ordusuna ait onlarca tank, zırhlı araç ve askeri birlikler bölgede konuşlandı ve bölgedeki hareketlilik sürüyor.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde kontrolü sağladığını ancak bölgede hala Filistinli silahlı unsurların bulunabileceğini kaydetti.

İSRAİL ORDUSUNDAKİ 300 BİN YEDEK ASKER SEFERBERLİĞE KATILDI



Tüm savaş alanlarında hazırlıkları artıran ve kuzey bölgesindeki güçlerin takviyesine devam eden İsrail ordusundaki 300 bin yedek asker seferberliğe katıldı.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik bombardımanı devam ederken Gazze tarafından da zaman zaman roket artışları sürüyor.

Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerine yakın veya İsrail'in yoğun saldırılarının hedefindeki bölgelerde yaşayan Filistinler, evlerini terk ediyor.

ABLUKA ALTINDAKİ GAZZE'DEN ATILAN ROKETLER BEN GURİON HAVAALANI'NI HEDEF ALDI



Roketlerden biri, Tel Aviv yakınlarında yer alan ülkenin en büyük uçuş noktası Ben Gurion Havaalanı'nın uluslararası uçuşlar için kullanılan 3. Terminali'nin yakınlarına düştü.

İsrail medyasına yansıyan görüntülerde, terminal binasının yakınından dumanlar yükseldiği görüldü.

KUDÜS VE MERKEZ ŞEHİRLERDE ROKET SALDIRILARI



Öte yandan Gazze'den fırlatılan roketler nedeniyle Kudüs'te patlama sesleri duyuldu. İsrail makamları tarafından kentte uyarı amaçlı sirenler devreye sokuldu.

Kudüs'ün yanı sıra roketlerin hedefindeki İsrail'in orta kesimleri ile Tel Aviv bölgesindeki siren sistemleri de aktif hale getirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada, roketlerin düştüğü bölgelerde yapılan incelemelerde şu ana kadar can kaybı tespit edilmediği aktarıldı.

Söz konusu roketlerden kaç tanesinin "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerince imha edilip edilmediğine ilişkin İsrail ordusundan açıklama yapılmadı.