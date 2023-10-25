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25 Ekim 2023 Çarşamba 10:41:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 10:41:00

İsrail'in Gazze saldırılarında yıkılan cami sayısı 33'e yükseldi

Kaynak: AA

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İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki Hıttin Camisi'ne düzenlediği saldırı sonrası savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana yıkılan cami sayısı 33'e yükseldi.

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Hıttin Camisi'ni bombaladı.

El-Aksa Kanalı'nın Telegram sayfasında yer alan haberde saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, "İşgal güçlerine ait savaş uçakları, Cela Caddesi'ndeki Hıttin Camisi'ni bombaladı." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yıkılan cami sayısı 33'e yükseldi.

Son olarak 23 Ekim'de İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki En-Nur el-Muhammedi Camisi'ne düzenlediği saldırıyla birlikte 7 Ekim'den bu yana yıkılan cami sayısının 32 olduğu bildirilmişti.

Etiketler : gazze saldırısı hıttin camisi savaş durumu
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