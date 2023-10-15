İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 450'ye yükseldi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 9. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 114 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 235 artarak 2 bin 450'ye yükseldi.

İSRAİL, GAZZE'DEKİ EL-EHALİ HASTANESİ'Nİ BOMBALADI

Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonunun resmi Telegram kanalında, İsrail bombardımanı sonucu Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesinin hasar gördüğü belirtildi.



Kanaldan yapılan paylaşımda ayrıca hastanenin hasar gören odalarından birinin fotoğraflarına yer verildi.

GAZZE'DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI "ACİL KAN BAĞIŞI" ÇAĞRISINDA BULUNDU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, halka, Şifa Hastanesi'ne Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere ve Kan Bankası Derneği şubelerine acil kan bağışında bulunmaları çağrısı yapıyor." ifadesi kullanıldı.

UNICEF: GAZZE'DE ÇOCUKLARA ULAŞMAK İÇİN ACİL İNSANİ ATEŞKESE İHTİYACIMIZ VAR

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), MENA'nın X sosyal medya platformundan konuyla ilgili açıklama yayımlandı.



Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumunun "felaket" olarak nitelendirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UNICEF Gazze Şeridi'ndeki çocukların kritik ihtiyaçlarına yanıt veriyor ancak erişim giderek zorlaşıyor ve tehlikeli hal alıyor. Çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var."

Açıklamayla birlikte "Bütün savaşlarda ilk olarak ve en çok zararı çocuklar görür." ifadesinin yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı.

"GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ NÜFUSUN YÜZDE 70'İ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MAHRUM KALDI"

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) merkezlerini boşaltması ve hizmetlerini durdurmasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgeyi terk etmesini istemesi üzerine UNRWA'ya bağlı merkezlerin boşaltıldığını ve hizmetlerin durdurulduğunu ifade etti.

FİLİSTİN RESMİ AJANSINA GÖRE İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 47'DEN FAZLA AİLE NÜFUSTAN SİLİNDİ

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarında 47'den fazla ailenin tüm üyeleri öldürüldü.



İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef aldığına dikkat çekilen haberde, 500'den fazla kişinin öldürülmesiyle 47'den fazla ailenin nüfus kayıtlarından silindiği aktarıldı.

İSRAİL ORDUSUNUN BEYAZ FOSFORLU TOP MERMİLERİ KULLANDIĞINA YÖNELİK KANITLAR BULUNDU



Uluslararası Af Örgütünün, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgelediği kanıtlar arasında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirinin çektiği fotoğraflar da bulunuyor.

Uluslararası Af Örgütü açıklamasında, Örgüt'ün Kriz Müdahale Programı'nın, İsrail'in Gazze'de, beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgeleyen ikna edici kanıtlar topladığını kaydetti.

Örgüt'ün Kriz Kanıt Laboratuvarı'nın doğruladığı video ve fotoğraflar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de beyaz fosfor kullandığını gösteriyor.

Toplanan kanıtlar arasında, AA foto muhabiri Mustafa Al-Kharouf'un 9 Ekim'de çektiği ABD Savunma Bakanlığı Tanımlama Kodu'nun "beyaz fosfor esaslı mühimmat" için kullandığı D528 etiketli M825 ve M825A1 top mermilerinin fotoğrafı da yer alıyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YAPACAĞI "KARA HAREKATININ" HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ERTELENDİĞİ İDDİASI



İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik planladığı "kara harekatının", olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç günlüğüne ertelendiği ileri sürüldü.

İsrailli üst düzey 3 yetkili, New York Times'a İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yapmayı planladığı "kara harekatının" bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği ifade edildi.

Hava şartlarının, kara birliklerine destek vermesi planlanan uçak pilotları ve insansız hava araçlarına (İHA) zorluk çıkaracağı belirtilen açıklamada, harekatın, birkaç gün ileriye alındığı iddia edildi.

İSRAİL, KASSAM TUGAYLARINDAN ÜST DÜZEY BİR KOMUTANI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ



İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından üst düzey bir komutanı öldürdüğünü ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) istihbaratıyla Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında, Han Yunus'un güneyindeki elit birliğin komutanı olan Bilal Kudra'nın öldürüldüğü öne sürüldü.

Açıklamada, Kudra'nın Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı başlattığı "Aksa Tufanı" kapsamında Nirim ve Nir-Oz Yahudi yerleşim birimlerine düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu aktarıldı.

Hamas ile İslami Cihad Hareketi henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

PAPA FRANCİSCUS: İNSANİ HUKUKA SAYGI DUYULMALI, ÖZELLİKLE DE GAZZE'DE



Papa Franciscus, yaptığı açıklamada, "İnsani hukuka saygı duyulmalı, özellikle de insani koridorları garanti etmenin ve tüm halka yardım sağlamanın acil ve gerekli olduğu Gazze'de." ifadelerini kullandı

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.