İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385'e yükseldi

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin faklı noktalarına hava saldırıları düzenledi.

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetinin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Maruf, İsrail'in son 24 saatte Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 352 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

GAZZE SAĞLIK BAKANLIĞI: GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ HASTANELERE ACİLEN YAKIT ULAŞTIRILMAMASI, YARALILAR VE HASTALAR İÇİN CİDDİ TEHLİKE OLUŞTURACAKTIR



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık sisteminin çökme dercesine geldiğini belirtti.

Bugün Refah Sınır Kapısı'ndan giren insani ve tıbbi yardımlara işaret eden Kudra, "Yakıt neredeyse tükenmek üzere. Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması durumunda bunun yaralılar ve hastalar için ciddi tehlike oluşturacağı konusunda uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE'YE YAKIT GİRMEYECEK



İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere güney bölgesine yönelmeleri çağrısını yineleyerek, "Gazze Şeridi'ndeki insani durumun kontrol altında olduğunu" iddia etti.

Gazze'nin güneyine insani yardımların gireceğine işaret eden Adraee, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırıları yoğunlaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ordu Sözcüsü, "siyasi düzeydeki direktifler doğrultusunda" Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'nin güneyine gıda, ilaç ve su nakliyatının yapıldığını kaydederken, bölgenin yakıt ihtiyacının ise karşılanmayacağını savundu.

Adraee, "Gazze Şeridi'ne yakıt girmeyecek." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA EN AZ 30 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ



Saldırıların adresi Gazze'nin güneyindeki Refah kenti ile kuzeydeki Cebaliya oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, Refah'ın Es-Selam Mahallesi'nde 3 katlı bir binaya düzenlenen saldırıda 2 kişi, Zareb Kavşağı bölgesinde 2 katlı binaya yönelik saldırıda ise 3'ü çocuk 5 kişi öldü. Sıyamat bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda ise 1 kişi yaralandı. Selam Mahallesi'ndeki saldırıda 7 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı.

Cebaliya'nın doğusunda bir eve düzenlenen saldırıda ise en az 14 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyi, orta kesimi ve güneyine düzenlediği saldırılarda 15 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

BATI ŞERİA'NIN ERİHA KENTİNDE 1 FİLİSTİNLİ, İSRAİL GÜÇLERİNCE ÖLDÜRÜLDÜ



İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri gece yarısı, Eriha'daki Akabe Cebr ve Ayn el-Sultan mülteci kamplarına baskın düzenledi ve Akabe Cebr'de bir eve bomba attı.

Eriha'nın güneyindeki Kudüs Caddesi'nde ise İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmada bir çocuk İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı ise Akabe Cebr ve Ayn Sultan mülteci kamplarındaki çatışmalarda 6 Filistinlinin yaralandığını, 2 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu.

BM: GAZZE'DE 13 GÜNDE ÖLENLERİN SAYISI, 2014'TE 50 GÜN SÜREN ÇATIŞMALARDA ÖLENLERDEN YÜZDE 84 FAZLA



UNOCHA, "Gazze Şeridi ve İsrail'deki çatışmalar" başlığıyla günlük rapor yayımladı.

Raporda, Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana 4 bin 385 kişinin öldüğü, bu sayının 2014'te 50 gün süren çatışmalarda ölen 2 bin 251 Filistinliden yüzde 84 fazla olduğu bilgisine yer verildi.

Çatışmaların 14. gününde 352 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, ölenlerin yüzde 60'ını çocuklar ve kadınların oluşturduğu belirtildi.

Gazze'de yaklaşık 1,4 milyon ülke içinde yerinden edilmiş kişi bulunduğu aktarılan raporda, bu kişilerin 544 binden fazlasının, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansınca (UNRWA) belirlenmiş 147 acil durum barınağında giderek kötüleşen koşullarda barındığı kaydedildi.

Raporda, sınır kapılarının art arda 10. günde kapalı kalmaya devam ederek gıda, su, ilaç ve yakıt da dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan insani yardımların girişinin engellendiği aktarıldı.

İSRAİL, GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ 20 HASTANEYİ BOŞALTILMASI İÇİN UYARDI



İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 20 hastaneyi boşaltılması için uyardığı, bunlardan 6'sının boşaltıldığı ifade edildi.

Hastanelerden 4'ünün bu uyarıyı reddederek boşaltmama kararı aldığı, geri kalanların ise boşaltma aşamasında olduğu aktarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlar, İsrail'in iki haftadır uyguladığı bombardıman ve devam eden abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz korusunda uyarılarda bulunuyor.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, dün de, Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istemişti.

GAZZE'DE 12 BİN 845 KONUT YIKILDI



Gazze'deki konut birimlerinin yüzde 30'unun yıkıldığı ya da yaşanmaz hale geldiği bildirilen raporda, 18 Ekim itibarıyla 12 bin 845 konutun yıkıldığı, 9 bin 55 konutun oturulamaz hale geldiği ve 121 bin konutun hafif ve orta derecede hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Raporda, İsrail makamlarına dayandırılarak büyük çoğunluğu 7 Ekim'de olmak üzere, İsrail'de yaklaşık 1400 İsrailli ve yabancı uyruklu kişinin öldüğü ifade edildi.

İsrail'in tahminlerine göre aralarında İsraillilerin ve yabancı uyrukluların da bulunduğu en az 201 kişinin Gazze'de esir tutulduğu, 2 rehinenin serbest bırakıldığı kaydedildi.

İSRAİL GÜÇLERİ BATI ŞERİA'DA 7 EKİM'DEN BU YANA 1050 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI



Filistin Esirler Cemiyeti Medya Temsilcisi Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine bu gece düzenlediği baskınlar sırasında ve Doğu Kudüs'te 100'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi.

Serahine, Hamas tarafından "Aksa Tufanı" saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 1050'ye yükseldiğini aktardı.

Serahine, gözaltına alınanlar arasında Hamas'ın lider kadrosundan isimlerin de bulunduğuna dikkati çekti.

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah yakınlarındaki Arura beldesinde, Filistin dışında yaşayan Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye ait ev, İsrail ordusu tarafından el konularak güvenlik merkezi haline dönüştürüldü.

İsrail ordusu, İsrailli 210 esirin Gazze'de tutulduğuna dair aileleri bilgilendirdi

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 5 BİN 500 BİNA TAMAMEN YIKILDI



İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığı belirtildi.

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırılarında meydana gelen hasara ilişkin bilgi verdi.

Maruf, saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığını, 62 kamu binası ile 133 bin 370 konutun kısmi hasar gördüğünü ve bunlardan 10 bin 127'sinin oturulamayacak durumda olduğunu kaydetti.

Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in eğitim kurumlarına yönelik saldırıları nedeniyle 160 okulun zarar gördüğü, bunlardan 19'unun hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

BIDEN, HAMAS SALDIRILARININ İSRAİL'İN SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİNE ZARAR VERMEK İÇİN YAPILDIĞINI SÖYLEDİ



Biden, katıldığı bir yardım toplantısında, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Suudilerle masaya oturacağımı biliyorlardı. Suudiler, İsrail'i tanımak istiyordu." diyen Biden, Hamas'ın İsrail'e saldırmasının nedenlerinden birinin; İsrail ve Suudi Arabistan ilişkilerindeki normalleşme sürecini aksatmak olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 20 Ekim'de, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini ve "Bugün Gazze'de tanık olunan ve bedelini masum sivillerin ödediği artan şiddeti görmek bizi üzüyor." demişti.

SUUDİ ARABİSTAN-İSRAİL NORMALLEŞME GÖRÜŞMELERİ



İsrail ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Ancak ABD yönetimi, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas ve Sudan ile İsrail arasında sağlanan normalleşme anlaşmalarında olduğu gibi Riyad ve Tel Aviv arasında da benzer anlaşma için arabuluculuk yürütüyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce iki ülke arasında normalleşme anlaşması için yapılan görüşmelere ilişkin "olumlu mesajlar" vermişti.

Bin Selman, Fox televizyonuna verdiği röportajda, İsrail ile normalleşme anlaşmasına "her geçen gün daha da yaklaştıklarını" söylemişti.

Netanyahu da BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Suudi Arabistan ile tarihi bir anlaşmanın eşiğinde olduklarını" dile getirmişti.

Suudi Arabistan'ın, Filistin'e atadığı ilk büyükelçi Nayif Bender es-Sudeyri de eylülde işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine gelerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a güven mektubunu sunmuştu.

Büyükelçi'nin ziyareti, "Suudi Arabistan'dan Filistin yönetimine ilk resmi ziyaret" olarak kayıtlara geçmişti.

İSRAİLLİ KOMUTAN: HİZBULLAH'IN İSRAİL'E KARŞI İKİNCİ BİR CEPHE AÇMASINDAN ÇOK ENDİŞELİYİZ



Lübnan sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki Kiryat Shmona kentinde AA muhabirine konuşan Binbaşı Baruch, Hizbullah ile İsrail ordusu arasında karşılıklı çatışmaların yaşandığı Lübnan sınırındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hizbullah'ın İsrail'e karşı ikinci bir cephe açmasından çok endişeliyiz." diyen İsrailli komutan, bunun olmaması için "ellerinden geleni yaptıklarını" savundu.

"HİZBULLAH DİKKATİMİZİ GAZZE'DEN BAŞKA YERE ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"



Hizbullah ile savaşmak istemediklerini dile getiren Baruch, şunları söyledi:

"Hizbullah ise bizim dikkatimizi güneydeki Gazze sınırından başka yere çekmek için mümkün olan her şeyi deniyor. Hizbullah'ın şu anda odaklandığı en büyük şey bu sanırım. Ta ki İran onlara bize savaş açmalarını söyleyene kadar. Bunun olmaması için uğraşıyoruz."

MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ, İSRAİL BOMBARDIMANININ İNSANİ YARDIMLARIN GEÇİŞİNİ ENGELLEDİĞİNİ SÖYLEDİ



Mısır'da devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen Gazze'deki gelişmelerin ele alınacağı "Kahire Barış Zirvesi" başladı.

Kahire'nin doğusunda inşa edilen yeni idari başkentte gerçekleştirilen zirvesinin açılış konuşmasını Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yaptı.

"FİLİSTİN MESELESİNDE ÇÖZÜM, BÜTÜN BİR HALKIN BAŞKA BÖLGELERE SÜRÜKLENMESİ DEĞİLDİR"



Filistin meselesinde çözümün göç olmadığını belirten Sisi, "Çözüm, bütün bir halkın başka bölgelere sürüklenmesi değildir. Bilakis tek çözüm, adalettir. Filistinlilerin, kendi topraklarında, yeryüzündeki diğer halklar gibi geleceklerini belirleyebilecekleri, onurlu ve güvenli bir şekilde bağımsız devletlerinde yaşamalarıdır." ifadelerini kullandı.

Sisi, yardımların Gazze'ye girişi için Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olarak Refah Sınır Kapısı'nın "sürekli" açık kalması konusunda ABD Başkanı Joe Biden ile anlaştığını dile getirerek, "Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi." dedi.

Filistin meselesinin Mısır pahasına tasfiye edilmesinin asla gerçekleşmeyeceğini vurgulayan Sisi, Gazze Şeridi'nde yaşananlar ve zorla yerinden edilme girişimlerine karşı uluslararası sessizliği kınadı.

ÜRDÜN KRALI 2.ABDULLAH: GAZZE'YE KARŞI SAVAŞ DERHAL DURMALI



Zirvede konuşan Ürdün Kralı 2. Abdullah ise Gazze'ye yönelik saldırıların derhal durması gerektiğini söyledi.

Kral 2. Abdullah, şunları kaydetti:

"Önceliklerimiz açık ve acil. Öncelikle, Gazze'ye karşı savaş derhal durmalı. Sivillerin korunması ve sivillerin hedef alınmaması konusunda ortak değerler ve insan hakları hukuku doğrultusunda ortak bir tutum takınılmalı, aksi halde bunu bir kesime uyguladığımızda bu değerler tüm anlamını kaybeder."

Ürdün Kralı, Gazze Şeridi'ne sürekli ve kesintisiz bir şekilde insani yardım, yakıt, gıda ve ilaç ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Gazze'den Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi konusuna da değinen Kral 2. Abdullah, Filistinlilerin iç ve dış göçe zorlanmasını kesinlikle reddettiklerini belirterek, "Bu uluslararası hukuka göre bir savaş suçudur ve hepimizin kırmızı çizgisidir." dedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de devam eden acımasızca bombardımanı, yardıma muhtaç ve mahsur kalmış insanlara kolektif cezalandırmayı konuşuyoruz. Bu açıkça insan haklarının ihlalidir ve savaş suçudur."

Zirveye, Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

Zirveye katılanlar arasında Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bulunuyor.

"ABD BİRÇOK AKTÖRE MESAJ GÖNDERDİ"



ABD'nin bölgeye gönderdiği savaş gemisini Hizbullah'a karşı bir güvence olarak görüp görmedikleri yönündeki soruya ise Baruch, ABD'nin bu hareketiyle "birçok aktöre mesaj gönderdiği" yanıtını vermekle yetindi.

Binbaşı Baruch, tüm cephelerde İsrail'i savunmaya hazır olduklarını ifade etti.

SINIR BÖLGELERİ TAHLİYE EDİLİYOR



Lübnan sınırına iki kilometre mesafedeki yerleşim yerlerinin tamamen tahliye edildiğini belirten Baruch, Kiryat Shmona'da yaşayanların çoğunun ise gönüllü olarak bölgeyi terk ettiğini aktardı.

İsrailli komutan kendi imkanlarıyla buradan ayrılma şansı bulamayanların da ordu tarafından peyderpey tahliye edileceğini söyledi.

ABD VE AVRUPA ÜLKELERİNİN GAZZE'YE KARA HAREKATINI GECİKTİRMESİ İÇİN İSRAİL'E BASKI YAPTIĞI BELİRTİLDİ



Times of Israel'e konuşan ve adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, İsrail'in Gazze'ye olası kara saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının dün gece Katar arabuluculuğuyla 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasına değinen yetkili, ABD ve Avrupa'dan bazı ülkelerin, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı başlatmayı ertelemesi konusunda sessizce baskı yaptığını ve bu saldırının öngörülebilir gelecekte ilave rehinelerin serbest bırakılması çabalarını sekteye uğratacağından korktuğunu söyledi.

Kassam Tugayları dün Katar'ın çabalarına karşılık Gazze'de esir tutulan ABD'li anne ve kızını insani sebeplerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu.

Serbest bırakılan esirler gece saatlerinde İsrail tarafına ulaşmıştı.

İsrail yönetimi, Gazze'de Filistinli grupların elinde 200 civarı esir olduğunu belirtiyor.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.