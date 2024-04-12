İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 634'e çıktı

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12 Nisan 2024 Cuma 11:25:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 11:25:00

İsrail'in 189 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 634'e çıktı

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 634'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 189 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 89 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 120 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 634'e, yaralı sayısının da 76 bin 214'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, hâla enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Etiketler : israil gazze saldırı
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