VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ticaret Bakanlığı ekipleri 81 ilde Ramazan Bayramı öncesi denetim yapıyor
MİT'ten Suriye'de operasyon: Sözde sorumlu yakalandı
İçişleri Bakanlığının dost veya müttefik ülkelere yardım limiti 200 milyon lira olarak belirlendi
İYİ Parti'de seçimli kurultay tarihi belli oldu
Türkiye'nin AKKA'nın uygulanmasını "askıya aldığını" bildirdi
MSB: Kış-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
05 Nisan 2024 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 12:30:00

İsrail'in 182 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 91'e çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 91'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 182 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne saldırılarında 54 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 82 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 91'e çıktığını aktaran Kudra, yaralı sayısının da 75 bin 750'ye yükseldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Etiketler : israil gazze can kaybı
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX