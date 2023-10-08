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08 Ekim 2023 Pazar 21:40:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 21:40:00

İsrail'i savunan Leyen'e haddini bildirdi: Biz barıştan yanayız

Kaynak: İHA

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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İrlandalı milletvekili Clare Daly, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in “Avrupa Birliği İsrail'in yanındadır” açıklamasına tepki göstererek, “Kim olduğunu sanıyorsun? Siz bu makama seçilmediniz ve Avrupa Birliği'nin Avrupa Konseyi tarafından belirlenen dış politikasını belirleme yetkiniz yok. Avrupa ‘İsrail'in yanında' değildir. Biz barıştan yanayız” dedi.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İrlandalı milletvekili Clare Daly, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'e destek açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Daly, "Kim olduğunu sanıyorsun? Siz bu makama seçilmediniz ve Avrupa Birliği'nin Avrupa Konseyi tarafından belirlenen dış politikasını belirleme yetkiniz yok. Avrupa 'İsrail'in yanında' değildir. Biz barıştan yanayız. Bizim adımıza konuşmuyorsunuz. Söyleyecek yapıcı bir şeyin yoksa ve açıkça söylemiyorsan çeneni kapat" dedi.

Von der Leyen dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Hamas teröristleri masum kadınları ve çocukları yakalayıp öldürerek İsrail'in kalbine saldırdı. İsrail'in bugün ve gelecek günlerde kendini savunma hakkı vardır. Avrupa Birliği İsrail'in yanındadır" demişti.

Von der Leyen'in dışında Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bu şiddet hemen durmalı. Terör ve şiddet hiçbir şeyi çözemez. AB, bu sor zamanlarda İsrail ile dayanışma içinde" ifadelerini kullanmış, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise saldırıyı kınayarak, "Düşüncelerim masum insanlarla. AB bu korkunç zamanlarda İsrail halkının yanında" demişti.

Etiketler : AVRUPA BİRLİĞİ İSRAİL FİLİSTİN TEPKİ
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