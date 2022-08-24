İsrail'i bekleyen büyük tehlike!

İsrail medyası, Lübnan Hizbullah'ının saldırısına karşı hazırlıklı olan İsrail güçlerinin güneyden yapılacak İHA saldırılarına hazırlıksız olduğunu iddia etti.

i24'e konuşan İsrail güçlerinden bir yetkili, İran Devrim Muhafızları liderlerinin İsrail'e atfedilen operasyonlarda tasfiye edilmesinin Tahran'a olan güveni sarstığına ve Devrim Muhafızları'nda paniğe neden olduğuna dikkat çekti.

Bu nedenle İran, Hizbullah aracılığıyla iki taraf arasındaki angajman kurallarını yeniden tesis edecek bir askeri operasyonla güçlü bir darbe indirmeye çalışıyor.

Üst düzey bir güvenlik kaynağı, i24NEWS muhabirine verdiği röportajda, İsrail'in karşı karşıya olduğu asıl tehlikenin Yemen'de olduğunu, İsrail şehirlerinin Husiler tarafından hedef alınma olasılığının artık bir gerçek olduğunu ima etti.

Güvenlik yetkilisi, Hizbullah'ın kuzey cephesini öne çıkararak İsrail'i aldattığını, ancak İsrail'in Husi füzeleriyle güneyden cephe açma ihtimalini de hesaba kattığını sözlerine ekledi.