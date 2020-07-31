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31 Temmuz 2020 Cuma 11:08:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 11:08:00

İsrail'e özel uygulama! Netflix'ten 'uygunsuz içerik' hamlesi

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Son zamanlarda içerikleri ile Türkiye'de de tartışmalara neden olan Netflix'e İsrail'de çözüm bulundu. "Koşer Netflix" ismi verilen proje ile kullanıcılar uygunsuz görüntüleri atlama imkanına sahip oluyor.

Kudüs'te Netfix'de film ararken uygunsuz görüntü görmek istemeyenler için "Koşer Netflix" devreye girdi.

Yeni sistem gerek fragmanlarda, gerek filmin içinde uygunsuz görüntülerin otomatik olarak atlanmasını sağlıyor.

SANSÜRÜN DOZU AYARLANABİLİYOR

"Koşer Netfix" isteyen kişi ve kurumların bu servis için tek yapması gereken yayını The Tov TV ("Tov" İbranice "iyi" anlamına geliyor) üzerinden satın almaları. Tov TV bilgisayarları, yayının uygunsuz bölümünü süzerek sistemden çıkarıyor. Nelerin çıkarılacağını saptama işi ise kadınlardan kurulu bir ekip tarafından yapılıyor. Seyirciler sansürün dozunu da ayarlama imkanına sahip.

Haaretz gazetesinin haberine göre; Tov TV'deki bu hizmetin fikir babası İsrailli iş insanı Israel Zeira. Yahudi Evi Partisi destekçisi Zeira bu projeye bir milyon dolar yatırmış.

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