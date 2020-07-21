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21 Temmuz 2020 Salı 16:32:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 16:32:00

İsrail'e karşı ortak hareket! Fetih ve Hamas Gazze'de toplandı

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Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih ile Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in ilhak planı ve ABD'nin sözde barış planına karşı ortak hareket etmek hedefiyle Gazze'de bir araya geldi.

Fetih ve Hamas, yaptığı ortak yazılı açıklamada, toplantıda ilhak planı ve sözde barış planlarına karşı koymak üzere uluslararası şahsiyetlerin katılacağı milli festival düzenlenme mekanizmalarının ele alındığı belirtildi.

Toplantıya, Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Ahmed Hillis ve Hamas'ın siyasi büro üyesi Halil el-Hayye katıldı.

Açıklamaya göre, festivale konuşmacı olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin yanı sıra Filistin direniş örgütlerinin liderleri de katılacak.

Festivalin ne zaman düzenleneceğine ilişkin bilgi verilmedi.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK" PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini söylemişti.

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