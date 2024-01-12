12 Ocak 2024 Cuma 12:10:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 12:10:00
İsrail'e açılan 'soykırım davasının ikinci gün duruşması başladı
Kaynak: AA
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Gazze'ye saldırılarda BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ikinci ve son gün duruşması başladı.
Gazze'ye saldırılarda BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ikinci ve son gün duruşması başladı.
Ayrıntılar geliyor...
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