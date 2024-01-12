VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İBB'de rüşvet operasyonu! 18 şüpheli yakalandı
İsrail'e açılan 'soykırım davasının ikinci gün duruşması başladı
İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu müjdesi...
Okullarda karne öncesi "kış şenliği" etkinlikleri
THY'den bazı Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası
12 Ocak 2024 Cuma 12:10:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 12:10:00

İsrail'e açılan 'soykırım davasının ikinci gün duruşması başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Gazze'ye saldırılarda BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ikinci ve son gün duruşması başladı.

Gazze'ye saldırılarda BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ikinci ve son gün duruşması başladı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : gazze israil soykırım dava adalet divanı
Kendi kanatlarıyla uçacak

Kendi kanatlarıyla uçacak
Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim

Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
Önce danıştı sonra yazdı

Önce danıştı sonra yazdı
10 yıldır estetik yaptırmamış

10 yıldır estetik yaptırmamış
Estetik güzeli çıktı

Estetik güzeli çıktı
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX